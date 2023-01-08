ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

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وطن- عاد فريق برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد تحقيقه الفوز الشاق على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون رد، مستفيداً من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد أمام فياريال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال16.

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وسجل فريق برشلونة (البلوغرانا) هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة ال22، عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

كما وشهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، طرد اللاعبين ستيفان سافيتش وفيران توريس في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، جاء بعد عراك الاثنين مع بعضهما البعض، ليخرج الاثنين على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق فريق أتلتيكو مدريد الذي خسر المباراة أمام برشلونة على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت إلى 20 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات.

كما واستحوذ فريق برشلونة على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 60%، مقابل 20% للفريق المنافس أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز المتصدر برشلونة على منافسه أتلتيكو مدريد، مع نهاية الجولة ال16، كما يلي:

(1) برشلونة 41 نقطة.

(2) ريال مدريد 38 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 32 نقطة.

(4) ريال بيتيس 28 نقطة.

(5) أتلتيكو مدريد 27 نقطة.

(6) فياريال 27 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 25 نقطة.

(8) رايو فاليكانو 23 نقطة.

(9) أوساسونا 23 نقطة.

(10) مايوركا 22 نقطة.

كما وسيلتقي فريق برشلونة في المواجهة القوية القادمة، أمام نظيره ريال بيتيس، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب “الملك فهد” في المملكة العربية السعودية.