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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد مع نهاية الجولة ال16

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد
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وطن- عاد فريق برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد تحقيقه الفوز الشاق على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون رد، مستفيداً من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد أمام فياريال بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال16.

فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وسجل فريق برشلونة (البلوغرانا) هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك أتلتيكو مدريد، عند الدقيقة ال22، عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

كما وشهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، طرد اللاعبين ستيفان سافيتش وفيران توريس في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، جاء بعد عراك الاثنين مع بعضهما البعض، ليخرج الاثنين على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق فريق أتلتيكو مدريد الذي خسر المباراة أمام برشلونة على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت إلى 20 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات.

احتفال برشلونة بفوزه على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
احتفال برشلونة بفوزه على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كما واستحوذ فريق برشلونة على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 60%، مقابل 20% للفريق المنافس أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

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وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز المتصدر برشلونة على منافسه أتلتيكو مدريد، مع نهاية الجولة ال16، كما يلي:

(1) برشلونة 41 نقطة.

(2) ريال مدريد 38 نقطة.

(3) ريال سوسيداد 32 نقطة.

(4) ريال بيتيس 28 نقطة.

(5) أتلتيكو مدريد 27 نقطة.

(6) فياريال 27 نقطة.

(7) أتلتيك بيلباو 25 نقطة.

(8) رايو فاليكانو 23 نقطة.

(9) أوساسونا 23 نقطة.

(10) مايوركا 22 نقطة.

فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد

كما وسيلتقي فريق برشلونة في المواجهة القوية القادمة، أمام نظيره ريال بيتيس، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب “الملك فهد” في المملكة العربية السعودية.

حارس مرمى برشلونة شتيغن
حارس مرمى برشلونة شتيغن
المصدروطن + الدوري الإسباني + برشلونة + أتلتيكو مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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