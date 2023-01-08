الأحد, يناير 8, 2023
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رياضة

النصر السعودي يُخطط للتعاقد مع أسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

الألماني رويس على دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر watanserb.com
رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر
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وطن- يخطط نادي النصر السعودي، التعاقد مع أسطورة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل مزاملة النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، صاحب الصفقة القياسية والتاريخية في الميركاتو.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، السبت، بأن النجم الألماني ماركو رويس صاحب ال33 عاماً، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، قد دخل دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي. حيث أن النادي يسعى في ضم اللاعب إلى صفوفه.

النصر السعودي وأسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

وأضافت الصحيفة، ” نادي النصر يريد استغلال انتهاء عقد اللاعب رويس. مع نادي بوروسيا دورتموند، في يونيو/حزيرات القادم، للتعاقد معه بالمجان على طريقة كريستيانو رونالدو”.

الألماني ماركو رويس
الألماني ماركو رويس

كما ويلعب الألماني رويس في مركز الوسط الهجومي مع صفوف فريق بوروسيا دورتموند، منذ صيف عام 2012، قادماً من صفوف بوروسيا مونشنغلاباج.

ولم يقتصر طرح اسم النجم الألماني ماركو رويس إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي، بل تداول العديد من الأسماء من أبرزها المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي كاني لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في الانتقال إلى النادي السعودي.

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وكان النصر السعودي، قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي، بصفقة قياسية بلغت نحو 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

مباريات النصر في دوري روشن السعودي

وكان فريق النصر السعودي، قد حقق الفوز النظيف على نظيره الطائي. بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الدوري السعودي روشن.

ماركو رويس
ماركو رويس

كما وسيلتقي النصر السعودي، أمام الشباب، السبت، في قمة منافسات الجولة ال13 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023. برصيد 29 نقطة، كما بفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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