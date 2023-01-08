النصر السعودي يُخطط للتعاقد مع أسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

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وطن- يخطط نادي النصر السعودي، التعاقد مع أسطورة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل مزاملة النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو، صاحب الصفقة القياسية والتاريخية في الميركاتو.

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، السبت، بأن النجم الألماني ماركو رويس صاحب ال33 عاماً، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، قد دخل دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي. حيث أن النادي يسعى في ضم اللاعب إلى صفوفه.

النصر السعودي وأسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

وأضافت الصحيفة، ” نادي النصر يريد استغلال انتهاء عقد اللاعب رويس. مع نادي بوروسيا دورتموند، في يونيو/حزيرات القادم، للتعاقد معه بالمجان على طريقة كريستيانو رونالدو”.

كما ويلعب الألماني رويس في مركز الوسط الهجومي مع صفوف فريق بوروسيا دورتموند، منذ صيف عام 2012، قادماً من صفوف بوروسيا مونشنغلاباج.

🚨🚨🚨🚨🎙-وكيل اعمال اللاعب ماركو رويس ديرك هيبل عن ارتباط اللاعب بنادي النصر السعودي : من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بلاعب مثل ماركو، الذي ينتهي عقده في غضون ستة أشهر. pic.twitter.com/fqGXKKV6A1 — داريو النصر (@Nfcdiario) January 7, 2023

ولم يقتصر طرح اسم النجم الألماني ماركو رويس إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي، بل تداول العديد من الأسماء من أبرزها المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي كاني لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في الانتقال إلى النادي السعودي.

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وكان النصر السعودي، قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي، بصفقة قياسية بلغت نحو 200 مليون يورو، حتى صيف عام 2025.

– 🚨 || dailymail: تأمل إدارة نادي #النصر بإقناع الالماني "ماركو رويس" بتجاهل العروض الأخرى والموافقة على العرض المُقدم له. pic.twitter.com/jF2DtppY5B — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) January 7, 2023

مباريات النصر في دوري روشن السعودي

وكان فريق النصر السعودي، قد حقق الفوز النظيف على نظيره الطائي. بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الدوري السعودي روشن.

كما وسيلتقي النصر السعودي، أمام الشباب، السبت، في قمة منافسات الجولة ال13 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

المدير الفني رودي جارسيا يمنح لاعبي الفريق الأول راحة 🙏

و رونالدو يجري تدريبات انفرادية 💛 pic.twitter.com/L4NKx8gHvZ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 7, 2023

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023. برصيد 29 نقطة، كما بفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى الآن.