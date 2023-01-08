إيفانا نول تستعرض منحنيات جسدها بملابس سوداء مثيرة وهذا الرقم يثير جنونها (شاهد)

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وطن– استعرضت إيفانا نول، أكثر مشجعي كأس العالم إثارة، منحنيات جسدها بملابس سوداء ضيقة.

جذبت ملكة جمال كرواتيا السابقة أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم في قطر عندما كانت تتابع منتخب بلادها.

استمتاع خارج الملعب

اكتسبت إيفانا منذ ذلك الحين أكثر من 3.5 مليون متابع على تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

قدمت كرواتيا أداءً جيدًا في البطولة ، ووصلت إلى الدور نصف النهائي ، وأبقت القنبلة البالغة من العمر 26 عامًا المشجعين مستمتعين خارج الملعب ببعض الأزياء الجريئة.

ورأت إيفانا نول منتخب بلادها يخسر في الدور نصف النهائي، لكنها أشادت بهم وأثنت على جهودهم.

وعلقت على خسارة منتخب بلادها بالقول:”في بعض الأحيان في نصف النهائي نحصل على حكم سيئ ، مثل أمس، الذي منح ركلة جزاء مقابل لا شيء وفقدنا فرصة الفوز باللقب. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بلد صغير بقلب كبير وأنا أنا فخورة بكوني كرواتية إلى الأبد وإلى الأبد

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غالبًا ما شوهدت إيفانا نول وهي ترتدي ملابس حمراء وبيضاء أثناء دعم الفريق في المدرجات.

جمبسوت ضيق

وقد أثارت إيفانا جنون متابعيها مرة أخرى، مع أحدث صورة لها.

ظهرت إيفانا بجمبسوت أسود يكشف منحنيات جسدها المثير، ووقفت أمام المرآة.

وحصدت الصورة أكثر من 130 ألف إعجاب في أول ساعات من نشرها.

كما استعرضت إيفانا عدد التفاعلات والمشاهدات على صورها عبر “انستجرام“، والذي اقترب بالفعل من بليون مشاهدة.

هذا جنون

وكتبت ملكة جمال كرواتيا: “تقريبا 1 بليون انطباع على انستجرامي في شهر واحد.. هذا جنون”.

وفي وقت سابق، أقام نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار حفلة ودعا الأصدقاء والمشاهير الآخرين إلى “بابي ستيك” في ميامي بيتش بولاية فلوريدا.

وانتهى الأمر بوصول ايفانا نول إلى الحفلة ، والتي تحدثت مطولًا مع نجم الموسيقى “دريك” ، بالإضافة إلى الممثل جيمي فوكس ورئيس تحرير مجلة “فوغ” إدوارد إينيفول.

جيمي فوكس

كما شوهدت ملكة جمال كرواتيا السابقة، ايفانا نول مع جيمي فوكس ووهما يقضيان احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة معًا ، وشوهد كلاهما جالسين بشكل مريح مع بعضهما البعض في الصور المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضيا وقتًا ممتعًا ونشرا مقطع فيديو لهما وهما يتشاركان وجبة طعام على انستغرام “.