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تقارير

أمن السلطة يعتقل قائد عرين الأسود بعد ظهوره في “ما خفي أعظم”

جاء اعتقال قائد "عرين الأسود"، المقلب بـ"أبوفلسطين"، بعد ظهوره في برنامج "ما خفي أعظم"، على شاشة قناة الجزيرة، يوم الجمعة الماضية، كاشفاً عن تلقيهم عروضا لتسليم أنفسهم مقابل الحصول على امتيازات.

كتب سالم حنفي
قائد مجموعة عرين الأسود أبو فلسطين watanserb.com
قائد مجموعة عرين الأسود أبو فلسطين
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وطن – ذكرت حسابات ونشطاء فلسطينيون، الأحد، أنّ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اعتقلت “أبوفلسطين”، قائد مجموعة عرين الأسود، في مدينة نابلس.

اعتقال قائد عرين الأسود 

وجاء اعتقال قائد “عرين الأسود“، المقلب بـ”أبوفلسطين”، بعد ظهوره في برنامج “ما خفي أعظم“، على شاشة قناة الجزيرة، يوم الجمعة الماضية، كاشفاً عن تلقيهم عروضا لتسليم أنفسهم مقابل الحصول على امتيازات.

وقال: “لن أسلم نفسي ولدينا الكثير من الجنود المجهولين في الأرض”.مضيفاً: “لا نريد صداما مع الأجهزة الأمنية ونناشدهم بوقف اعتقال أفراد العرين والمقاومة وإطلاق سراح المعتقلين”.

عرين الاسود للإحتلال watanserb.com
مجموعة عرين الأسود تنشط في مدينة نابلس وتستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين

وقال قائد عرين الأسود “أبو فلسطين”، إن “عرين الأسود” ظهرت من بين أبناء الشعب الفلسطيني ونفذ مقاتلوها عمليات نوعية أصابت مستوطنين عدة.

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ولم يصدر حتى لحظة اعداد هذا الخبر أي تصريح من مجموعة “عرين الأسود”، تعقيباً على ما نشر حول اعتقال قائدها من قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس.

عملية “تشافي شمرون”

وخلال حلقة “ما خفي أعظم”، روى أحد منفذي عملية “تشافي شمرون” قرب نابلس وهو أحد مقاتلي “عرين الأسود” تفاصيل العملية التي قتل فيها جندي إسرائيلي بإطلاق نار في أكتوبر 2022.

ولفت المقاتل “أبومجاهد” عجز جنود الاحتلال عن استهدافهم أو إطلاق النار تجاههم وانسحابهم بسلام‏.

أبو مجاهد من عرين الأسود أحد منفذي عملية شافي شمرون قرب نابلس
أبو مجاهد من عرين الأسود أحد منفذي عملية شافي شمرون قرب نابلس

وقال المنفذ: “نجحنا بتنفيذ العملية، وأفرغنا مخزن بندقية كامل تجاه الاحتلال، وأحد الجنود في نقطة المراقبة كان خائفاً ولم يُطلق رصاصة واحدة”.

رسالة مسربة من مصعب اشتية

وعرض “ما خفي أعظم”، رسالة مسربة من مصعب اشتية، أحد قادة “عرين الأسود”، والمعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ 4 أشهر .

وقال اشتيه في الرسالة: لا أعلم إن كانت رسالتي هذه ستصل إليكم أم أنها ستبقى حبيسة الجدران.

وأضاف، “إن القلم يعجز عن وصف الحال والمعاناة في هذه المحنة فزنازين ذوي القربى وما كان فيها من تحقيق من جهة وألم فقد الأحبة من جهة أخرى والمرض الذي استجد على حالتي من جهة ثالثة”.

وقبل أيام قال محامي “اشتية”، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية نقلته من سجن أريحا، إلى سجن بيتونيا قرب رام الله، مشيراً إلى تدهور طرأ على حالته الصحية.

وبالتزامن، نشرت مجموعة “عكس التيار” المعارضة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، عبر حسابها  تيليغرام، صورةً لمصعب اشتية، تظهره شاحب الوجه، ومتعباً نتيجة التحقيق والتعذيب الذي تعرض له في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وفق ما ذكرت القناة

المصدررصد مواقع التواصل - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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