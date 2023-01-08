أطباء تونسيون أنقذوا جزائريا من مأساة أرقته لربع قرن ومفاجأة عن السبب (شاهد)

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وطن- استطاع جراحون تونسيون استئصال خنجر من ظهر مواطن جزائري لازمه نحو 25 عاما وفق ما نقلت تقارير إعلامية تونسية؛ وقد أكد “طارق فليليسة” أن السبب وراء بلوغ الخنجر ذلك المكان هو تعرضه لعملية طعن عام 1997 خلال مناوشات مع أشخاص آخرين بمدينة سطيف.

انتزاع خنجر من ظهر جزائري

ونجح الجراحون في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة التونسية، بحسب إذاعة “موزاييك” التونسية من استخراج الخنجر الذي كان مغروسا بعمق يتجاوز 5 سنتمترات في ظهر المصاب طارق فليليسة الذي ينحدر من قرية برباس في عين ولمان بولاية سطيف وسط الجزائر.

وحول السبب الذي أوصل الخنجر إلى ذلك المكان ليستقر داخله لمدة ربع قرن من الزمن، قال فليليسة – في تصريحات لاذاعة “صوت سطيف” المحلية، إنه طُعن عام 1997 خلال مناوشات مع أشخاص آخرين بمدينة سطيف.

وقع نقله على إثر تلك المناوشة للمستشفى، لكن الأطباء أسعفوه دون الانتباه إلى الخنجر المغروس في ظهره.

تعب نفسي وجسدي

وعن الأساليب التي لجأ إليها للتخفيف من آلامه، قال فليليسة أنه ظل لسنوات يتعاطى الحقن والأدوية المهدئة بسبب الآلام المبرحة التي كان يشعر بها وكانت تعيقه عن العمل، إلى جانب المتاعب النفسية، دون أن يدرك أن سببها خنجر مغروس بين ضلوعه.

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وفي نهاية المطاف، اكتشف فليليسة الخنجر قبل أشهر قليلة إثر خضوعه لصور بالأشعة.

غير أن الأطباء في مستشفى سطيف وفي العاصمة الجزائر تحفظوا عن إجراء العملية بسبب خطورتها ولوجود الخنجر قرب العمود الفقري.

وتوجه فليليسة بنداء إلى السلطات المحلية في سطيف عبر الفيديو لمساعدته في التوجه إلى الخارج لإجراء العملية الجراحية.

ثم استقر اختياره على طاقم طبي تونسي حيث تمت العملية بنجاح.

أثارت هذه الحادثة الغريبة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكد الكثيرون على غرابة وطرافة هذه الواقعة، في حين أشاد جزء آخر بالجهود المبذولة من الأطباء التونسيين الذين استخرجوا الخنجر دون أي ضرر على صحة المريض.

وعلى غرار هذه الحادثة التي لا تحدث يومياً، ينصح الأطباء بشكل دوري بضرروة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لا فقط للمرضى، بل للجميع، عملا بالقاعدة الشهيرة “الوقاية خير من العلاج”.