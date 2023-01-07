هيفاء وهبي تنفعل على الصحفيين بعزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

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وطن- لا تزال مشاهد عزاء وديع جورج وسوف نجل الفنان اللبناني الشهير تتصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل، بعدما فجع الوسط الفني بنبأ وفاة ابن جورج وسوف.

هيفاء وهبي في عزاء وديع جورج وسوف

وتوفي وديع جورج وسوف، بسبب مضاعفات خطيرة حدثت له عقب إجرائه عملية تكميم معدة نقل على إثرها للعناية المركزة حتى أعلن عن وفاته.

وشهد عزاء وديع جورج وسوف، حضور العديد من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة.

وكان ضمنهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي ظهرت وهي ترتدي ملابس سوداء ونظارة سوداء.

ما حدا ينتقد تصرف #هيفاء_وهبي يلي صار هوي الصح وهيدا يلي لازم يصير، والله العظيم عيب عم تاخدوا مقابلات بعزاء #وديع_جورج_وسوف ؟ يا فنانين ويا صحافة شوية احترام! pic.twitter.com/orh1zYyZ9s — Elie Merheb (@_ElieMerheb) January 7, 2023

وأثناء نزولها من سيارتها حاول العديد من الصحفيين والمراسلين إجراء حوار معها أو أخذ تصريحات.

هيفاء تنفعل على الصحفيين

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إلا أن هيفاء وهبي انفعلت عليهم وعنفتهم حيث أبعدتهم عنها بيديها وتجاوزتهم إلى داخل العزاء، وهي تستنكر ما يفعلوه وحرصهم على أخذ اللقطة حتى في العزاء والمواقف الصعبة.

وتظهر النجمة اللبنانية في فيديو آخر وهي تقدم واجب العزاء لجورج وسوف في وفاة نجله وديع، حيث ظهرت وهي تتحدث مع سلطان الطرب وتواسيه، بينما كانت تجلس بجانبه.

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على تقديم التعازي للفنان جورج وسوف في وفاة ابنه وديع.

وظهرت هيفاء وهبي تجلس إلى جوار جورج وسوف وتتحدث إليه في محاولة لمواساته في مصابه الأليم.

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.#وديع_جورج_وسوف #جورج_وسوف #عرب_ارت #هيفاء_وهبي #فن #اخبار pic.twitter.com/cRY8PbpVE9 — arab_art (@arabart8) January 7, 2023

وحضر عزاء ابن جورج وسوف أيضا الفنانات نجوى كرم، ونانسي عجرم، وماجدة الرومي، ومايا دياب وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

انهيار جورج وسوف في عزاء نجله

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من العزاء حالة الانهيار الكبيرة والحزن الذي يعايشه ” ابو وديع” عقب وفاة نجله المفاجأة.

حيث ظهر جورج وسوف وهو يبكي بشدة ولا يستطيع تمالك نفسه ولا مشاعره، التي ارتدى نظارة سوداء محاولا إخفائها عبر مداراة عينه.

وكانت تقارير ذكرت أمس أنه تم نقل جورج وسوف، للمستشفى وإخضاعه للتغييب القسري عن الوعي بعد دخوله في صدمة وانهيار عصبي عقب سماعه بخبر وفاة نجله وديع.

إلا أن إدارة أعمال جورج وسوف، عبر المحامية مايا مطر، نفت الأخبار المُنتشرة، وأكّدت أن كلّ ما يتمّ تداوله هو شائعات لا تمت للحقيقة بصلة. وهو ما دفع ناشروا هذه التقارير لحذفها.

سبب وفاة وديع جورج وسوف

وكان الوسط الفني قد فجع بخبر الوفاة المفاجئة لنجل الفنان جورج وسوف (وديع)، بسبب مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية والتي اتضح أنها كانت عملية تكميم معدة خضع لها وديع جورج وسوف في مستشفى خاص بلبنان.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

ومنذ صباح، السبت، ينشر إعلاميون لبنانيون، صوراً مباشرة من كنيسة مارنقولا في منطقة الاشرفية، حيث يتقبل سلطان الطرب التعازي بوفاة وديع.

ويشار إلى أن آخر ما نشره وديع جورج وسوف، قبل وفاته كان صورة جمعته بوالده بمناسبة عيد ميلاد الأخير. وكتب عليها تعليقاً جاء نصه: “عيد ميلاد سعيد لوالدي، اخي، صديقي وسندي.. احبك كثيرا”.