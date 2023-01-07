السبت, يناير 7, 2023
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هيفاء وهبي تنفعل على الصحفيين بعزاء وديع جورج وسوف (فيديو)

رفضت هيفاء وهبي إجراء أي مقابلات صحفية واستنكرت ما يفعله المراسلون في عزاء الراحل وديع نجل الفنان جورج وسوف

كتب باسل النجار
هيفاء وهبي watanserb.com
هيفاء وهبي
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وطن- لا تزال مشاهد عزاء وديع جورج وسوف نجل الفنان اللبناني الشهير تتصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل، بعدما فجع الوسط الفني بنبأ وفاة ابن جورج وسوف.

هيفاء وهبي في عزاء وديع جورج وسوف

وتوفي وديع جورج وسوف، بسبب مضاعفات خطيرة حدثت له عقب إجرائه عملية تكميم معدة نقل على إثرها للعناية المركزة حتى أعلن عن وفاته.

وشهد عزاء وديع جورج وسوف، حضور العديد من الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة.

وكان ضمنهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التي ظهرت وهي ترتدي ملابس سوداء ونظارة سوداء.

وأثناء نزولها من سيارتها حاول العديد من الصحفيين والمراسلين إجراء حوار معها أو أخذ تصريحات.

هيفاء وهبي في عزاء وديع جورج وسوف
هيفاء وهبي في عزاء وديع جورج وسوف

هيفاء تنفعل على الصحفيين

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إلا أن هيفاء وهبي انفعلت عليهم وعنفتهم حيث أبعدتهم عنها بيديها وتجاوزتهم إلى داخل العزاء، وهي تستنكر ما يفعلوه وحرصهم على أخذ اللقطة حتى في العزاء والمواقف الصعبة.

وتظهر النجمة اللبنانية في فيديو آخر وهي تقدم واجب العزاء لجورج وسوف في وفاة نجله وديع، حيث ظهرت وهي تتحدث مع سلطان الطرب وتواسيه، بينما كانت تجلس بجانبه.

وحضر عزاء ابن جورج وسوف أيضا الفنانات نجوى كرم، ونانسي عجرم، وماجدة الرومي، ومايا دياب وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

انهيار جورج وسوف في عزاء نجله

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من العزاء حالة الانهيار الكبيرة والحزن الذي يعايشه ” ابو وديع” عقب وفاة نجله المفاجأة.

حيث ظهر جورج وسوف وهو يبكي بشدة ولا يستطيع تمالك نفسه ولا مشاعره، التي ارتدى نظارة سوداء محاولا إخفائها عبر مداراة عينه.

وكانت تقارير ذكرت أمس أنه تم نقل جورج وسوف، للمستشفى وإخضاعه للتغييب القسري عن الوعي بعد دخوله في صدمة وانهيار عصبي عقب سماعه بخبر وفاة نجله وديع.

إلا أن إدارة أعمال جورج وسوف، عبر المحامية مايا مطر، نفت الأخبار المُنتشرة، وأكّدت أن كلّ ما يتمّ تداوله هو شائعات لا تمت للحقيقة بصلة. وهو ما دفع ناشروا هذه التقارير لحذفها.

سبب وفاة وديع جورج وسوف

وكان الوسط الفني قد فجع بخبر الوفاة المفاجئة لنجل الفنان جورج وسوف (وديع)، بسبب مضاعفات حدثت له عقب إجرائه عملية جراحية والتي اتضح أنها كانت عملية تكميم معدة خضع لها وديع جورج وسوف في مستشفى خاص بلبنان.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

ومنذ صباح، السبت، ينشر إعلاميون لبنانيون، صوراً مباشرة من كنيسة مارنقولا في منطقة الاشرفية، حيث يتقبل سلطان الطرب التعازي بوفاة وديع.

ويشار إلى أن آخر ما نشره وديع جورج وسوف، قبل وفاته كان صورة جمعته بوالده بمناسبة عيد ميلاد الأخير. وكتب عليها تعليقاً جاء نصه: “عيد ميلاد سعيد لوالدي، اخي، صديقي وسندي.. احبك كثيرا”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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