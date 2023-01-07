هذه هي التمارين الرياضية التي تساعد على فقدان الوزن وتحسين الحالة الصحية

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وطن-ليست كل أنواع التمارين مفيدة لجسمك، لذلك يفضل القيام ببعض منها إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة على المدى الطويل، و بحسب تقرير لموقع “نيون” الفرنسي. يوصي فريق كلية الطب بجامعة هارفارد بخمسة تمارين بدنية محددة.

اما بالنسبة للأشخاص الأكثر تحفيزًا بيننا، يجب أن يعلموا أنه قبل التسجيل في أي دورة، أن كل الأنشطة البدنية غير متشابهة. فبعضها يساعد على التمتع بصحة أفضل، وبعض التمارين الاخرى، قد تسبب لم، على سبيل المثال: آلام المفاصل والظهر أو مشاكل في القلب.

في ذات السياق، نشرت كلية الطب بجامعة هارفارد بالفعل دراسة على موقع Harvard Health Publishing تكشف عن أنواع التمارين الخمسة الأكثر فائدة لجسمك. ووفقًا لهم، تساعدك هذه التدريبات على التحكم في وزنك وتحسين مزاجك ونطاق حركتك، بالإضافة إلى تقوية عظامك وحماية مفاصلك، وحتى منع فقدان الذاكرة.

تتصدر أنشطة السباحة وتاي تشي القائمة

حسبما ترجمته “وطن“، فإن ممارسة السباحة تُعتبر أفضل أنواع الأنشطة البدنية لصحتك. يقول الدكتور آي مين لي، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد: “السباحة مفيدة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل”. بالإضافة إلى ذلك، فإن السباحة تلمس كل الجسم والعضلات أيضًا، فضلاً عن أنها تحسذن عملية التنفس وحالة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

تأتي في المرتبة الثانية راضة تاي تشي. فهذا الفن القتالي الصيني، الذي يُطلق عليه أيضًا “التأمل المتحرك”، يقوم الشخص من خلاله بحركات بطيئة ولطيفة، بالإضافة إلى الاسترخاء والتوازن وكمال الأجسام. إنه مفيد بشكل خاص لكبار السن، وفقًا للدكتور لي، “التوازن عنصر مهم في اللياقة البدنية، والتوازن شيء نفقده مع تقدمنا ​​في السن”.

تمارين القوة والمشي وتمارين كيجل

بينما يدعو العلماء في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى تدريبات الوزن، فإنهم يشيرون أيضًا إلى أن زيادة بناء كتلة العضلات، بما في ذلك رفع الأثقال، لن تؤدي إلى زيادة حجم عضلاتك فحسب، ولكنها ستحافظ على لياقتها.

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وعلى العكس من ذلك، كما يقول الدكتور لي: “إذا لم تستخدم عضلاتك، فسوف تفقد قوتها بمرور الوقت”. فتدريبات القوة تحرق السعرات الحرارية بينما تساعد في الحفاظ على وظائف المخ. إلا أنه من الضروري البدء ببطء، حسب المتخصص “بوزن رطل أو رطلين”، قبل زيادة الوزن تدريجياً.

من ناحية أخرى، يعد المشي أحد أكثر الأنشطة البدنية التي يسهل القيام بها، كما أنها رياضة يوصي بها بشدة فريق باحثي هارفارد، حيث يوضح الفريق: “المشي هو تمرين بسيط ولكنه قوي. يمكن أن يساعدك على البقاء في حالة جيدة، وتحسين مستويات الكوليسترول وتقوية عظامك والتحكم في ضغط الدم، بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض (داء السكري والقلب)”. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة باستئناف رياضة المشي من 10 إلى 15 دقيقة في اليوم، ثم 30 إلى 60 دقيقة، في أسرع وقت ممكن.

في المركز الخامس والأخير توجد تمارين كيجل. يساهم هذا النوع من التمارين في تقوية عضلات قاع الحوض التي تدعم المثانة. فضلا عن ذلك، يمكن لهذه العضلات أن تساهم بشكل كبير في منع سلس البول، بحسب ما أضافه خبراء هارفارد. في حين أن العديد من النساء على دراية بتمارين كيجل (لانه يوصى بها غالبًا لإعادة تأهيل قاع الحوض بعد الولادة)، فإنها يمكن أن تفيد الرجال أيضًا.