مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

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وطن- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السبت، عن نتائج منافسات قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16، التي أسفرت عن عدد من المباريات القوية في هذا الدور.

وسيواجه فريق ريال مدريد “الملكي”، مواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فياريال “الغواصات الصفراء”، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الـ16.

مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

كما أسفرت نتائج القرعة، عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة “البلوغرانا”، أمام منافسه سبته، وأتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، وأتلتيك بيلباو أمام إسبانيول في بطولة كأس الملك.

خصمنا في دور الـ16 في كأس الملك هو فياريال!

🏆 #CopaDelRey pic.twitter.com/HzFjYSCWLX — ريال مدريد (@realmadridarab) January 7, 2023

وجاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

ريال مدريد (الملكي) x فياريال (الغواصات الصفراء)

برشلونة (البلوغرانا) x سبيته

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أتلتيكو مدريد (البلانكوس) x ليفانتي

ألافيس x إشبيلية

فالنسيا (الخفافيش) x خيخون

أتلتيك بيلباو x إسبانيول

مايوركا x ريال سوسيداد

ريال بيتيس x أوساسونا

موعد انطلاق منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16، في الـ18 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل حسم 8 فرق في الذهاب إلى دور الـ8 القادمة في البطولة الإسبانية المحلية.

ويذكر أنّ مباريات كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، تنقل على قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة، على مستوى الوطن العربي ودول شمال إفريقيا.