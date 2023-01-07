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رياضة

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

مواجهة صعبة للريال وسهلة لغريمه برشلونة في مواجهات دور الـ16 كأس ملك إسبانيا

كتب فارس أبو شيحة
قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
قرعة كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السبت، عن نتائج منافسات قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16، التي أسفرت عن عدد من المباريات القوية في هذا الدور.

وسيواجه فريق ريال مدريد “الملكي”، مواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فياريال “الغواصات الصفراء”، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الـ16.

مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

كما أسفرت نتائج القرعة، عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة “البلوغرانا”، أمام منافسه سبته، وأتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، وأتلتيك بيلباو أمام إسبانيول في بطولة كأس الملك.

وجاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

ريال مدريد (الملكي) x فياريال (الغواصات الصفراء)

برشلونة (البلوغرانا) x سبيته

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أتلتيكو مدريد (البلانكوس) x ليفانتي

ألافيس x إشبيلية

فالنسيا (الخفافيش) x خيخون

أتلتيك بيلباو x إسبانيول

مايوركا x ريال سوسيداد

ريال بيتيس x أوساسونا

موعد انطلاق منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16، في الـ18 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من أجل حسم 8 فرق في الذهاب إلى دور الـ8 القادمة في البطولة الإسبانية المحلية.

قرعة ملك إسبانيا 2023 دور 16
قرعة ملك إسبانيا 2023 دور 16

ويذكر أنّ مباريات كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، تنقل على قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة، على مستوى الوطن العربي ودول شمال إفريقيا.

المصدروطن + الاتحاد الإسباني لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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