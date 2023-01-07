ماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد)

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وطن– تجاوزت الفنانة السورية أصالة نصري، خلافاتها مع مواطنها الفنان جورج وسوف، وقامت بتعزيته بوفاة نجله الأكبر وديع.

وخضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم معدة، في مستشفًى خاص ببيروت.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

الغالي دائماً

وعبر حسابها على “تويتر“، كتبت أصالة: ” ما أصعب هالفقد . بدعي ربّي يصبّر أهله وحبايبه الفنّان الكبير الغالي دائماً جورج وسّوف وزوجته والدة الرّاحل وديع. الله يرحمه ويغفر له ويعوّض شبابه الجنّه آمين ياربّ العالمين “.

لكن حزن أصالة لم يستمر لمدة ساعة، حيث أشادت بعدها بألبوم المطربة الإماراتية أحلام بعنوان “رزق الورد”.

وكتبت: “كتير كتير حبيت الألبوم وكتير حبيت الصور وحبيت طاقتك وإختيارك للأغاني. مو معقول شو ذكي وشو حلو وشو ممتع أنتي مثال للنّجاح والإستمراريّه والإبداع عام بعد عام”.

كتير كتير حبيت الألبوم وكتير حبيت الصور وحبيت طاقتك وإختيارك للأغاني مو معقول شو ذكي وشو حلو وشو ممتع أنتي مثال للنّجاح والإستمراريّه والإبداع عام بعد عام #رزق_الورد https://t.co/PONRSEdNdn — Assala (@AssalaOfficial) January 7, 2023

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خليجي 25

وأعادت بعدها نشر فيديو افتتاح خليجي 25، مشيدة أيضاً به. وكتبت: ” إفتتاح مشرّف وبيفرّح لوطن شاف من الأوجاع اللي خلّاه لمّا بدّه يحتفل الدّنيي كلّها معه تحتفل وبإذن الله قريباً بكون بينكم ومعكم أهلي وأحبّتي في العراق العظيم”.

إفتتاح مشرّف وبيفرّح لوطن شاف من الأوجاع اللي خلّاه لمّا بدّه يحتفل الدّنيي كلّها معه تحتفل وبإذن الله قريباً بكون بينكم ومعكم أهلي وأحبّتي في العراق العظيم #كاس_الخليج #البصره_خليجي25 #العراق https://t.co/2Yb0u2jIvA — Assala (@AssalaOfficial) January 7, 2023

وسبق أن تملصت أصالة من مصافحة جورج وسوف، خلال حفلة ليلة تريو العربية بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض لـ رأس السنة 2023.

وأظهرت اللقطات، أن أصالة انسحبت مباشرة بعد انتهاء أداء الأغنية الجماعية، وذلك تجنباً لمصافحة جورج وسوف الذي وصفها سابقاً بـ”الخائنة”.

أصالة وجورج وسوف

وكان جورج وسوف قد هاجم أصالة بشراسة، بسبب موقفها من النظام السوري.

وقال سلطان الطرب في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية: “أصالة فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.

وأشار الوسوف في حينها إلى أنه لا يهتم بأخبار أصالة. فيما أثنى على والدها وقال إنه كان فنانًا حقيقيًا.

لكن أصالة فاجأت الجميع بردها في ذلك الحين. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط. كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.