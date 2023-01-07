السبت, يناير 7, 2023
الرئيسيةحياتناماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد)
حياتنا

ماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد)

سبق أن تملصت أصالة من مصافحة جورج وسوف خلال حفلة ليلة تريو العربية بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض لـ رأس السنة 2023

كتب رفيف عبدالله
ماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد) watanserb.com
أصالة
- Advertisement -

وطن– تجاوزت الفنانة السورية أصالة نصري، خلافاتها مع مواطنها الفنان جورج وسوف، وقامت بتعزيته بوفاة نجله الأكبر وديع.

وخضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم معدة، في مستشفًى خاص ببيروت.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

الغالي دائماً

وعبر حسابها على “تويتر“، كتبت أصالة: ” ما أصعب هالفقد . بدعي ربّي يصبّر أهله وحبايبه الفنّان الكبير الغالي دائماً جورج وسّوف وزوجته والدة الرّاحل وديع. الله يرحمه ويغفر له ويعوّض شبابه الجنّه آمين ياربّ العالمين “.

تجاهلت أصالة خلافاتها مع سلطان الطرب

لكن حزن أصالة لم يستمر لمدة ساعة، حيث أشادت بعدها بألبوم المطربة الإماراتية أحلام بعنوان “رزق الورد”.

وكتبت: “كتير كتير حبيت الألبوم وكتير حبيت الصور وحبيت طاقتك وإختيارك للأغاني. مو معقول شو ذكي وشو حلو وشو ممتع أنتي مثال للنّجاح والإستمراريّه والإبداع عام بعد عام”.

- Advertisement -

خليجي 25

وأعادت بعدها نشر فيديو افتتاح خليجي 25، مشيدة أيضاً به. وكتبت: ” إفتتاح مشرّف وبيفرّح لوطن شاف من الأوجاع اللي خلّاه لمّا بدّه يحتفل الدّنيي كلّها معه تحتفل وبإذن الله قريباً بكون بينكم ومعكم أهلي وأحبّتي في العراق العظيم”.

وسبق أن تملصت أصالة من مصافحة جورج وسوف، خلال حفلة ليلة تريو العربية بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض لـ رأس السنة 2023.

وأظهرت اللقطات، أن أصالة انسحبت مباشرة بعد انتهاء أداء الأغنية الجماعية، وذلك تجنباً لمصافحة جورج وسوف الذي وصفها سابقاً بـ”الخائنة”.

لحظة انسحاب أصالة

أصالة وجورج وسوف

وكان جورج وسوف قد هاجم أصالة بشراسة، بسبب موقفها من النظام السوري.

وقال سلطان الطرب في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية: “أصالة فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.

وأشار الوسوف في حينها إلى أنه لا يهتم بأخبار أصالة. فيما أثنى على والدها وقال إنه كان فنانًا حقيقيًا.

لكن أصالة فاجأت الجميع بردها في ذلك الحين. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقط. كان صديقًا لأغلى ماعندي (بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد)

حياتنا

جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل وديع وأيمن زيدان يعطيه سر التجاوز (شاهد)

حياتنا

تصرف غير متوقع من أصالة لتتجنب مصافحة جورج وسوف في ليلة “تريو العربية” (شاهد)

حياتنا

أحضان وقبلات حارة بين أصالة وإليسا.. فيديو مسرب وتفاصيل الصلح بينهما

حياتنا

أصالة تستفز الشعب الجزائري بما وضعته على رأسها في المغرب “فيديو”

حياتنا

أصالة في موقف مُحرج أمام زوجها بعدما طلب منها متسابق سعودي أمر جريء! (فيديو)

حياتنا

أصالة تستفز إعلامية لبنانية: “ألحانها من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية”! (فيديو)

حياتنا

أصالة تمتص غضب المصريين بهذه الكلمات والاعترافات الجديدة! (فيديو)

حياتنا

ميادة الحناوي تصدم الجمهور بشكلها الجديد بعد عمليات التجميل! (شاهد)

حياتنا

هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

حياتنا

أصالة بملامح صادمة في موسم الرياض.. هل ثبت صدق هيفاء وهبي؟ (شاهد)

حياتنا

جورج وسوف يثير القلق بظهور صادم من مطار القاهرة! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قناة إماراتية تكشف عن فضيحة جديدة جرت مع بعثة الكويت في خليجي 25 بالعراق

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25

لماذا غادر رونالدو ملعب مباراة النصر والطائي بين الشوطين؟ (فيديو)

الخطوط الكويتية أجبرت متقدمات لوظيفة مضيفة على نزع حمالات الصدر والملابس الداخلية

اتهامات خطيرة للإمارات بالتجسس على اليمن لفرض وصايتها عليه (تفاصيل)

من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

هذه هي التمارين الرياضية التي تساعد على فقدان الوزن وتحسين الحالة الصحية

أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد)

كرم ضيافة العراقيين يجذب الأنظار في خليجي 25 بمائدة حجمها لا يصدق (فيديو)

السودان..تراجع سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2022 بعد فترة استقرار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC