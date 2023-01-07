كرم ضيافة العراقيين يجذب الأنظار في خليجي 25 بمائدة حجمها لا يصدق (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق تصرفا إنسانيا راقيا من قِبل العراقيين تجاه ضيوف وجمهور بطولة كأس خليجي 25 التي انطلقت أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو، إقدام العراقيين على تقديم واجب الضيافة للجمهور الحاضر في دولة العراق مع انطلاق البطولة.

وشوهدت في الفيديو، مائدة طويلة جدا أعدها العراقيين للآلاف من جمهور خليجي 25 في مشهد مؤثر جدا.

انطلاق كأس الخليج

وانطلقت الجمعة، بطولة كأس الخليج العربي خليجي 25، في نسخة استثنائية تحتضنها مدينة البصرة في دولة العراق للمرة الأولى بعد غياب طويل.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة 25 من بطولة كأس الخليج.

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وهذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، حيث كانت المرة الأولى عام 1979 في بغداد، لنسخة “خليجي 25”.

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني/يناير 2023، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو.

وقال السوداني: “نفتتح بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلا وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق”.

كما حضر حفل الافتتاح رؤساء اتحادات كرة القدم في بعض الدول العربية؛ كرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب، والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة

نسخة استثنائية

وتحمل النسخة الحالية طابعا استثنائيا بشكل كبير، لعدة أسباب، أولها استضافة العراق التاريخية بعد طول غياب، وأيضا لتوقف البطولة لأكثر من 3 أعوام، منذ آخر نسخة في قطر، في نوفمبر 2019.

وانتهت المباراة الافتتاحية بين العراق المضيف وعمان، بالتعادل السلبي، على ملعب البصرة الدولي جنوب البلاد وأعقبتها مباراة ثانية انتهت بفوز السعودية على اليمن بهدفين نظيفين.