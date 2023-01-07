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قناة إماراتية تكشف عن فضيحة جديدة جرت مع بعثة الكويت في خليجي 25 بالعراق

أزمة جديدة للوفد الكويتي في بطولة كأس الخليج بعدما طالب بتخصيص 50 غرفة من اللجنة المنظمة، لكنهم حصلوا على خمس غرف فقط

كتب خالد السعدي
الوفد الكويتي بطولة كأس الخليج watanserb.com
الوفد الكويتي في بطولة كأس الخليج يشتكي من سوء التنظيم في خليجي 25
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وطن – كشفت قناة دبي الإماراتية، تفاصيل جديدة عن أزمة الوفد الكويتي المشارك في بطولة كأس الخليج التي انطلقت نسختها الـ25 في دولة العراق أمس الجمعة.

وقال مراسل القناة، إن الاتحاد الكويتي لكرة القدم غاضب بعدما طالب بتخصيص 50 غرفة من اللجنة المنظمة، لكنهم حصلوا على خمس غرف فقط.

وأضاف أن الغرف المخصصة لللاعبين والجهاز الفني منعزلة عن أماكن إقامة وفد البعثة، مشيرا إلى أن الاتحاد الكويتي كان قد طلب غرفا للوفود الإدارية.

ولفت إلى أن الغرف كانت مطلوبة تحديدا لوفود اللجنة الأولمبية وأعضاء الاتحاد والشؤون الإدارية ومندوبي وسائل الإعلام، لكن لم يتم توفير الغرف المطلوبة.

وفي مفاجأة مدوية، أوضح المراسل أن سبب انزعاج الاتحاد الكويتي هو أن هناك 40 غرفة بالفندق محجوزة لأطقم الحكام، بينما تم رفض الطلب الكويتي.

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وهذه ليست الأزمة الوحيدة التي واجهت الاتحاد الكويتي، فقد انسحب ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

الاتحاد الكويتي يشكو سوء التنظيم

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد اشتكى من “سوء تنظيم” في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، بعد حادثة تدافع في منطقة كبار الشخصيات “VIP”.

وقال الاتحاد، إن فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة انسحب مع الوفد المرافق له.

وذكر بيان للاتحاد، أنه يعرب عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونظرا لما حدث وتضامنا مع الشيخ نواف الأحمد، انسحب رئيس الاتحاد الكويتي والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم بالاحتجاج على هذه الأمور التنظيمية.

منتخب الكويت مستمر رغم الاحتجاج

وأشار بيان الاتحاد، إلى أن منتخب الكويت مستمر في المشاركة بالبطولة، حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، مع التأكيد على ضرورة توافر وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.

ولفت إلى أن الاتحاد الكويتي سيتابع أمور المنتخب، للتأكُّد من عدم تأثر اللاعبين، بأي من تلك الأحداث والاطمئنان على سلامتهم وأمنهم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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