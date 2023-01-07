فارسات سعوديات بملابس مثيرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (فيديو)

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وطن- شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” في الصياهد الجنوبية، ولأول مرة حضورا نسائيا كبيرا لفت الأنظار.

وكان هذا الحضور النسائي خلال شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والذي شهد عدة عروض متنوعة للفارسات السعوديات بقيادة رهف القحطاني.

وظهر العديد من النساء السعوديات وهن يرتدين ملابس مثيرة كشفت مفاتنهن، وكانوا يمتطون الجمال ويجلسن على الهودج في ظهور مثير لفت الأنظار.

🎥| شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن شوط مختلف بعروضه، وحضوره وجماهيره ومشاركيه 👏🏻

#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 | #همة_طويق pic.twitter.com/1MF27FcUDm — نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2023

وهذا المشهد الذي أثار الكثير من الجدل هو مشهد غير معتاد وغير مألوف البتة في المملكة المحافظة قديما، الأمر الذي تغير منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

وأظهرت صور ومقاطع نشرها “نادي الإبل” على حسابه الرسمي الفارسات خلال شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واللائي قدمن عدة عروض متنوعة، من بينها التصويب على البالونات بالقوس.

#الصياهد

خلاص حان الوقت ان تقفل عتيبه ملف المنافسات في

مهرجان الصياهد بعد مسيرة

المشهورة رهف القحطاني

ودعم الرجال لها أصحاب المنافسات وهي خير من

يمثلهم ☕ pic.twitter.com/4UOO91FPE1 — مشخـــص العتيـــــبي (@ll9921) January 4, 2023

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وظهرت الفارسات يمتطين الهجن الأصيلة وينظمن عروض هودج وبيرق.

فيما جلست مالكات الإبل في المنصة لمتابعة الفعاليات والمنافسة.

مداخلة الشيخ فهد بن حثلين @F_BinHithleen وتعليقه على مشاركة #رهف_القحطاني وتخصيصه لإقامة حفل نسائي خاص بالمشاركات في شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 🥇🐪#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 pic.twitter.com/wsL6kHVgk3 — سارة الشهري/سعوديات مبدعات (@s_wksa) January 6, 2023

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات في مسابقة شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث جاءت في المركز الأول نورة عبدالله علي المهيدب.

وتلتها نورة مهدي بن محمد الدوسري، وجاءت في المركز الثالث الهنوف سليمان عبدالله الراجحي.

وفي المركز الرابع ، رهف علي محمد القحطاني، أما في المركز الخامس حصة عبدالله محمد آل زابن.

وشهد العرض إطلاق خيالة السهام من على ظهور الخيل إعلامًا بانطلاق الشوط النسائي، تلاه قطيع من الإبل والخيول عليها مجموعة من السيدات في مظهر يحاكي الماضي.

وذلك من خلال هودج يحمل سيدة على ظهر جمل، حيث يُعد الهودج رمزًا لحياة البداوة عند العرب، ويسرد بعضًا من تفاصيل حياة سكان شبه الجزيرة العربية اليومية في العصور الماضية، كما يحاكي تاريخ الإبل في نقل النساء.

وكان سفير الإمارات بالسعودية نهيان بن سيف آل نهيان، أشاد بالتنظيم الذي وصفه بالرائع لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام بالصياهد الجنوبية.

وخلال زيارته، الجمعة، لمقر المهرجان أشاد نهيان بن سيف بتنظيم المملكة لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي يسعى للمحافظة على الموروث الثقافي، وشملت زيارته جولة على الأجنحة المشاركة بالمهرجان.

كما استمع لشرح عنها، كما اطلع على مسابقات بيرق المؤسس للون الصفر أمام لجنة التحكيم.

وأعرب السفير الإماراتي كذلك عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي ومنافسات رائعة من قبل الملاك، وفق أحدث التقنيات العالمية.

جدير بالذكر أيضا أن لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة أعلنت، السبت نتائج الفائزين في فئة بيرق المؤسس لون الصفر.

وجاءت أسماء الفائزين في فئة بيرق المؤسس لون الصفر بحسب بيان “نادي الإبل” عبر حسابه بتويتر كالآتي:

المركز الأول / المنقية “ندر الصفر” لـ دبوس مبارك عبدالله الدبوس (كويتي)

المركز الثاني / المنقية “الندر” لـ حمود دبوس مبارك الدبوس (كويتي)

المركز الثالث / المنقية “صفر الطنايا” لـ عبدالله فهد عبدالله الشريع (سعودي)

المركز الرابع / المنقية “البوادر” لـ بدر عبدالله علي الحربي (سعودي)

المركز الخامس / المنقية “الصاطيات” لـ صاطي منور عويتق المطيري (سعودي)

المركز السادس / المنقية “بنات طياح” لـ ناصر هديبان فالح الدوسري (كويتي)

المركز السابع / المنقية ” الشامخات” لـ محمد عبدالله علي العامري (سعودي)

المركز الثامن / المنقية “موفقات” لـ عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلطان (سعودي)

المركز التاسع/ المنقية “لهامات” لـ ناصر علي عبيد العجمي (سعودي)

المركز العاشر / المنقية “زينات المبادي” لـ غازي بن صالح بن فلاج العتيبي (سعودي)

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ويشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو مهرجان ســـنوي يُقام في “الصَّياهد الجنوبية” من صحراء الدهناء بالمملكة العربية السعودية.

ويُسهم هذا المهرجان في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعريف الأجيال بتراثهم وعراقتهم، وتعريف العالم بهذا المكوِّن التاريخي المهـــم الذي أصبح ثروةً ثقافيَّةً وتراثيَّةً واقتصاديَّة.

ويهدف المهرجان ـ بحسب الموقع الرسمي له ـ إلى تأصيل الاهتمام بالإبل بوصفها موروثاً أصيلاً في الثَّقافة السُّعوديَّة والعربيَّة والإسلامية، وتشجيع المحافظة على السلالات والأوصاف المتميِّزة في عالم الإبل وتنميتها.

وأصبح المهرجان وجهة ثقافية وسياحية ورياضيـة وترفيهيةً واقتصادية متميزة، لكونه أحد أضخم المهرجانات التي تُعنى بمسابقات الإبل.

إضافةً إلى البرامج والفعاليَّات المصاحبة. كما يتميَّز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالحضور الكبير من مختلف الفئات العمرية من المواطنين وغيرهم من مختلف دول العالم.

ويقـــوم “نادي الإبل” بدورٍ تنظيمي وإشرافي على المهرجان بوصفه الجهة المسؤولة عن الإبل وتطويرها بالمملكة.