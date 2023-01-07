السبت, يناير 7, 2023
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فارسات سعوديات بملابس مثيرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (فيديو)

كان هناك حضورا نسائيا بارزا لأول مرة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقيادة المشهورة السعودية رهف القحطاني

كتب باسل النجار
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل watanserb.com
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
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وطن- شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” في الصياهد الجنوبية، ولأول مرة حضورا نسائيا كبيرا لفت الأنظار.

وكان هذا الحضور النسائي خلال شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والذي شهد عدة عروض متنوعة للفارسات السعوديات بقيادة رهف القحطاني.

وظهر العديد من النساء السعوديات وهن يرتدين ملابس مثيرة كشفت مفاتنهن، وكانوا يمتطون الجمال ويجلسن على الهودج في ظهور مثير لفت الأنظار.

بأزياء تراثية مالكات الإبل المشاركات في شوط الأميرة نورة في منصة همة طويق
بأزياء تراثية مالكات الإبل المشاركات في شوط الأميرة نورة في منصة همة طويق
بأزياء تراثية مالكات الإبل المشاركات في شوط الأميرة نورة في منصة همة طويق
بأزياء تراثية مالكات الإبل المشاركات في شوط الأميرة نورة في منصة همة طويق

وهذا المشهد الذي أثار الكثير من الجدل هو مشهد غير معتاد وغير مألوف البتة في المملكة المحافظة قديما، الأمر الذي تغير منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

وأظهرت صور ومقاطع نشرها “نادي الإبل” على حسابه الرسمي الفارسات خلال شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واللائي قدمن عدة عروض متنوعة، من بينها التصويب على البالونات بالقوس.

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وظهرت الفارسات يمتطين الهجن الأصيلة وينظمن عروض هودج وبيرق.

فيما جلست مالكات الإبل في المنصة لمتابعة الفعاليات والمنافسة.

ميدان مهرجان المؤسس يتزين بعروض الفارسات والهجن الأصيلة
ميدان مهرجان المؤسس يتزين بعروض الفارسات والهجن الأصيلة
ميدان مهرجان المؤسس يتزين بعروض الفارسات والهجن الأصيلة
ميدان مهرجان المؤسس يتزين بعروض الفارسات والهجن الأصيلة

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات في مسابقة شوط الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث جاءت في المركز الأول نورة عبدالله علي المهيدب.

وتلتها نورة مهدي بن محمد الدوسري، وجاءت في المركز الثالث الهنوف سليمان عبدالله الراجحي.

وفي المركز الرابع ، رهف علي محمد القحطاني، أما في المركز الخامس حصة عبدالله محمد آل زابن.

وشهد العرض إطلاق خيالة السهام من على ظهور الخيل إعلامًا بانطلاق الشوط النسائي، تلاه قطيع من الإبل والخيول عليها مجموعة من السيدات في مظهر يحاكي الماضي.

قوسكم ماخذاها غير باريها
قوسكم ماخذاها غير باريها
فارسات سعوديات بملابس مثيرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
فارسات سعوديات بملابس مثيرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وذلك من خلال هودج يحمل سيدة على ظهر جمل، حيث يُعد الهودج رمزًا لحياة البداوة عند العرب، ويسرد بعضًا من تفاصيل حياة سكان شبه الجزيرة العربية اليومية في العصور الماضية، كما يحاكي تاريخ الإبل في نقل النساء.

وكان سفير الإمارات بالسعودية نهيان بن سيف آل نهيان، أشاد بالتنظيم الذي وصفه بالرائع لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام بالصياهد الجنوبية.

وخلال زيارته، الجمعة، لمقر المهرجان أشاد نهيان بن سيف بتنظيم المملكة لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي يسعى للمحافظة على الموروث الثقافي، وشملت زيارته جولة على الأجنحة المشاركة بالمهرجان.

كما استمع لشرح عنها، كما اطلع على مسابقات بيرق المؤسس للون الصفر أمام لجنة التحكيم.

وأعرب السفير الإماراتي كذلك عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي ومنافسات رائعة من قبل الملاك، وفق أحدث التقنيات العالمية.

جدير بالذكر أيضا أن لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة أعلنت، السبت نتائج الفائزين في فئة بيرق المؤسس لون الصفر.

وجاءت أسماء الفائزين في فئة بيرق المؤسس لون الصفر بحسب بيان “نادي الإبل” عبر حسابه بتويتر كالآتي:

المركز الأول / المنقية “ندر الصفر” لـ دبوس مبارك عبدالله الدبوس (كويتي)

المركز الثاني / المنقية “الندر” لـ حمود دبوس مبارك الدبوس (كويتي)

المركز الثالث / المنقية “صفر الطنايا” لـ عبدالله فهد عبدالله الشريع (سعودي)

المركز الرابع / المنقية “البوادر” لـ بدر عبدالله علي الحربي (سعودي)

المركز الخامس / المنقية “الصاطيات” لـ صاطي منور عويتق المطيري (سعودي)

المركز السادس / المنقية “بنات طياح” لـ ناصر هديبان فالح الدوسري (كويتي)

المركز السابع / المنقية ” الشامخات” لـ محمد عبدالله علي العامري (سعودي)

المركز الثامن / المنقية “موفقات” لـ عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلطان (سعودي)

المركز التاسع/ المنقية “لهامات” لـ ناصر علي عبيد العجمي (سعودي)

المركز العاشر / المنقية “زينات المبادي” لـ غازي بن صالح بن فلاج العتيبي (سعودي)

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ويشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو مهرجان ســـنوي يُقام في “الصَّياهد الجنوبية” من صحراء الدهناء بالمملكة العربية السعودية.

ويُسهم هذا المهرجان في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعريف الأجيال بتراثهم وعراقتهم، وتعريف العالم بهذا المكوِّن التاريخي المهـــم الذي أصبح ثروةً ثقافيَّةً وتراثيَّةً واقتصاديَّة.

ويهدف المهرجان ـ بحسب الموقع الرسمي له ـ إلى تأصيل الاهتمام بالإبل بوصفها موروثاً أصيلاً في الثَّقافة السُّعوديَّة والعربيَّة والإسلامية، وتشجيع المحافظة على السلالات والأوصاف المتميِّزة في عالم الإبل وتنميتها.

وأصبح المهرجان وجهة ثقافية وسياحية ورياضيـة وترفيهيةً واقتصادية متميزة، لكونه أحد أضخم المهرجانات التي تُعنى بمسابقات الإبل.

إضافةً إلى البرامج والفعاليَّات المصاحبة. كما يتميَّز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالحضور الكبير من مختلف الفئات العمرية من المواطنين وغيرهم من مختلف دول العالم.

ويقـــوم “نادي الإبل” بدورٍ تنظيمي وإشرافي على المهرجان بوصفه الجهة المسؤولة عن الإبل وتطويرها بالمملكة.

المصدرتويتر، نادي الإبل، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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