علاء مبارك يصفع إبراهيم عيسى بسبب تصريحات “خطيرة”.. ما القصة؟

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وطن – شن علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على الإعلامي الشهير إبراهيم عيسى، بسبب هجوم “الأخير” على العلامة الراحل محمد متولي الشعراوي.

وقال علاء في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !.. قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته”.

وأضاف: “تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن!”.

ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الان! pic.twitter.com/amCoSdQk0V — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 6, 2023

تصريحات خطيرة إبراهيم عيسى

ونشر علاء، صورة تُظهر تصريحات منسوبة لإبراهيم عيسى، وُصفت بـ”الخطيرة”، يقول فيها: “الشعراوي متطرف وداعشي سلفي، وضد الأقباط، وأهان المرأة”.

ويضيف عيسى في التصريح: “الشعراوي ليس وسيطا كما يرى البعض، وتعامل مع الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخا وكان شيخا سماعيا شفهيا ليس فقهيا”.

ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز !قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الان! pic.twitter.com/amCoSdQk0V — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 6, 2023

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وتُثار حالة من الجدل في مصر، منذ الإعلان عن تنظيم عرض مسرحي يعرض في ليالي رمضان يجسد سيرة الشيخ الشعراوي.

أعلن عن ذلك المسرح القومي المصري الذي أفاد بأنه يعتزم تقديم السيرة الذاتية للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي، في عمل مسرحي، خلال رمضان المقبل، وهو ما أثار هجوما من قبل شخصيات فنية وليبرالية.

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، طلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن ما سمته ضعف أداء وزارة الثقافة في نشر الوعي بوسائل التوعية، وتصحيح المفاهيم المشوهة مثل الفنون.

وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة: “كيف يقوم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة، بإنتاج مسرحية عن الشيخ الشعراوي، الذي سجد لله شكرا على هزيمة 67، وقال بثقة إنه فرح لهزيمة الوطن”.

بدوره، هاجم الناقد الفني طارق الشناوي الشيخ الشعراوي زاعما أنه كانت لديه أفكار رجعية لا تتواكب مع الدين في علاقته بالزمن، مثل استناده لما يعرف بـ”حديث الذبابة”، الذي يقول في ما معناه إن الذبابة في إحدى جناحيها داء والآخر دواء، ما استند إليه الشعراوي في تفسيره لضرورة استكمال شرب الشاي إذا وقعت فيه ذبابة.

أسرة الشعراوي تعتزم مقاضاة طارق الشناوي

بدورها، قررت أسرة الشيخ الشعراوي، اتخاذ الإجراء القانونية ضد الناقد طارق الشناوي، بشأن تصريحاته الأخيرة وانتقاده لأفكاره، والذي وصفها بـ الرجعية والتخلف.

وقالت زوجة محمد الشعراوي حفيد العلامة الراحل في تصريحات لموقع القاهرة 24: “الأسرة أجمعت على اتخاذ إجراء قانوني ضد طارق الشناوي، بشأن تصريحاته.. الإجراءات القانونية هي اللي هتتكلم”.

وأضافت: “سنأخذ إجراء قانوني ضده، الناس بقت بتتكلم لما الشيخ الشعراوي توفى، كانوا فين وهو عايش أي حد عايز يتشهر بيطلع يتكلم، ويجيبوا سيرته في اللي فات”.

وتابعت: “قررنا اتخاذ إجراء ضد طارق الشناوي، لأن الناس بقت بتستسهل الكلام، ومفكرين الكلام ببلاش ولكن بقولهم الكلام بـ حساب، ومحدش صغير وكل واحد عارف هو بيقول إيه.. وكان لازم يتاخد قرار من زمان من أول واحد غلط في فضيلة الشيخ”.

تصريحات وزيرة الثقافة عن جدل مسرحية الشعراوي

حكوميا، قالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إنه كان هناك اقتراح مقدم بعمل أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية في رمضان، وإن هذا ليس عملا مسرحيا كاملا.

وأضافت أن هذا كان مقترحا مقدما من مدير المسرح القومي، ولم يعرض على اللجنة حتى الآن، إذ إن اللجنة تقرر الأعمال بحسب بعض المعايير.

وأشارت إلى أن الفنانة سميحة أيوب على رأس هذه اللجنة التي تختار الشخصيات الدينية التي سيتم عمل أمسيات لها على المسرح القومي، مؤكدة أن اسم الشيخ الشعراوي كان الاسم المطروح على سبيل المثال وليس تأكيدا، ولم يتم الإعلان عن هذا العمل أو الأعمال الأخرى.

فيما صرح مدير المسرح القومي، إيهاب فهمي، بأن الهيئة الثقافية تعتزم تقديم أمسية عن الشعراوي تعرض لمدة ليلة واحدة في رمضان وإن لجنة القراءة طلبت إعادة الصياغة دراميا.

أما المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، فقد رد على الجدل المثار بقوله إنه في إطار دور المسرح القومي الثقافي والفني، سيتم إطلاق أمسيات ثقافية وفنية تحت شعار “السيرة”، تستعرض تاريخ القامات المصرية في كل المجالات، بهدف الاحتفاء بهذه الشخصيات، وتأثيرها في مسيرة التنوير في مصر عبر التاريخ.

وأضاف أنه من بين هذه الرموز؛ الدكتور أحمد زويل، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والأديب العالمي نجيب محفوظ، والإمام محمد عبده، وغيرهم.