السبت, يناير 7, 2023
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عزاء وديع ابن جورج وسوف..نجوى كرم تحتضنه ونانسي عجرم منهارة (فيديو)

ظهر عدد كبير من نجوم الفن في عزاء وديع جورج وسوف بينهم نانسي عجرم وهيفاء وهبي ونجوى كرم ومايا دياب وغيرهم الكثير

كتب باسل النجار
نجوى كرم ونانسي عجرم watanserb.com
نجوى كرم ونانسي عجرم
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وطن- شهد عزاء وديع نجل الفنان جورج وسوف، السبت، في كنيسة “مارنقولا” في منطقة الأشرفية، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة، وظهر كل من نجوى كرم ونانسي عجرم وهما تواسيان “أبو وديع” على طريقتهما الخاصة.

نجوى كرم ونانسي عجرم في عزاء وديع جورج وسوف

وكان جورج وسوف منهار بشكل كبير في العزاء ولم يفق بعد من صدمة وفاة نجله المفاجأة، حيث توفي وديع في مستشفى خاص في لبنان بعد مضاعفات خطيرة حدثت له عقب إجرائه عملية لتصغير المعدة أو ما يعرف بعمليات التكميم.

وظهرت الفنانة نجوى كرم وهي تحتضن جورج وسوف بقوة وكان جالسا على الكرسي، حيث تبادلا مشاعر الحزن وزاد بكاء سلطان الطرب في أحضانها وبدا متأثرا بشدة.

وحرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تقديم واجب العزاء في وفاة وديع جورج وسوف، وكانت من أوائل الحاضرين في كنسية “مارنقولا” التي احتضنت العزاء.

كما ظهرت الفنانة الكبيرة نانسي عجرم أيضا في عزاء ابن جورج وسوف، وكانت ترتدي ملابس سوداء بالكامل.

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وبدا بحسب المقطع المنشور التأثر الكبير على وجه وملامح نانسي عجرم، وكانت تبكي بشدة وكأنها منهارة.

وكانت نانسي قد عزت جورج وسوف في وفاة نجله وديع، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل.

وعبرت عن حزنها وألمها لفقد وديع ودعت لوالده جورج وأسرته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

ماجدة الرومي ومايا دياب وهيفاء وهبي

وراجت عبر مواقع التواصل العديد من الصور من داخل كنيسة “مارنقولا” في منطقة الاشرفية، حيث يتقبل سلطان الطرب التعازي بوفاة وديع.

حضور الفنانة مايا دياب لتقديم واجب العزاء
حضور الفنانة مايا دياب لتقديم واجب العزاء

وأظهرت الصور أيضا حضور الفنانة مايا دياب لتقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى ماجدة الرومي وهيفاء وهبي.

وظهرت مايا دياب وهي ترتدي الملابس السوداء، وتدخل للعزاء وكانت أيضا ترتدي كمامة سوداء.

هيفاء وهبي تنفعل وتغضب في عزاء ابن جورج وسوف

وشهد عزاء وديع جورج انفعال وغضب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الإعلاميين والصحفيين الذين أرادوا إجراء حوار معها فور دخولها للعزاء.

وهو الأمر الذي قابلته هيفاء بغضب وأزاحت الصحفيين عن طريقها، ووبختهم مستنكرة قيامهم بمثل هذه الأفعال حتى في العزاء والمناسبات الحزينة.

وظهرت هيفاء وهي تواسي جورج وسوف في وفاة نجله، وبدا عليها مشاعر الحزن والتأثر وهي تجلس بجانب سلطان الطرب.

وفاة دويع ابن جورج وسوف

وجاءت وفاة وديع جورج وسوف بمثابة صدمة لوالده والجميع، حيث لم يكن يعاني من أي أمراض وكان أيضا لا يزال في مقتبل عمره.

إلا أن القدر داهمه وكتبت نهايته داخل مستشفى خاص في لبنان، حيث كان يجري جراحة تكميم معدة.

الجراحة التي ترتب عليها مضاعفات خطيرة ونزيف عقب إجرائها، تسببت بوفاته في صدمة لم يتوقعها جورج وسوف أبدا ولم تخطر بباله يوما أن يأخذ هو عزاء ابنه الذي كان يعشقه وعبر عن حبه الكبير له في أكثر من لقاء سابق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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