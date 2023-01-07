السبت, يناير 7, 2023
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رياضة

شروط مبابي من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد

مبابي يطلب من ريال مدريد عودة الثنائي حكيمي وهيرنانديز للتعاقد معه

كتب فارس أبو شيحة
شروط مبابي من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد watanserb.com
شروط مبابي من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد
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وطن- وضع النجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطه من أجل عودة المفاوضات مع ريال مدريد للتعاقد معه.

وكشفت شبكة “Fichajes” الإسبانية، أن النجم الفرنسي مبابي، طلب من ريال مدريد التعاقد مع صديقه المغربي أشرف حكيمي لاعب ظهير باريس سان جيرمان، ومواطنه ثيو هيرنانديز لاعب الظهير الأيسر في فريق ميلان الإيطالي، من أجل فتح مفاوضات معه.

شروط مبابي لعودة المفاوضات مع ريال مدريد

وأردفت الصحيفة الإسبانية: “إذا فكر ريال مدريد في ضم اللاعب مبابي، فإن الأخير سيرفض شروطه سواء على صعيد الصفقات أو المدربين أو الإدارة الرياضية، مثلما فعل في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025″.

كما تابعت، “مبابي خارج خطط ريال مدريد في الوقت الحالي، بعدما سعى في الميركاتو الصيفي الماضي في ضمه، ما دام اللاعب لم يطرق أبواب ريال مدريد من جديد، بعدما رفض الانتقال إلى الفريق مرتين كان آخرها بطريقة مذلة”.

احتفال فريق باريس سان جيرمان بفوزه على شاتورو
احتفال فريق باريس سان جيرمان بفوزه على شاتورو

حكيمي وهيرنانديز خارج حسابات ريال مدريد

وأضافت: “ريال مدريد سبق وأن باع المغربي أشرف حكيمي والفرنسي ثيو هيرنانديز، ولا ينوي استعادة الثنائي، بعد بيعهما خلال الفترة القادمة، إلى جانب أن مبابي قد يشرط الحصول على أعلى راتب في الفريق الملكي”.

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كما ختمت: “المسؤولون في فريق ريال مدريد، بدأوا بالفعل في وضع خطة مستقبيلة، تتمثل بتواجد الثلاثي فينيسيوس جونيور، وورديغو، وفالفيردي، مع توقيع الموهبة البرازيلية إندريك الذي سينضم إلى الفريق الأول في صيف 2024”.

شروط مبابي لعودة المفاوضات مع ريال مدريد
شروط مبابي لعودة المفاوضات مع ريال مدريد

مباراة باريس سان جيرمان ضد شاتورو

وفي سياق آخر، نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على منافسه شاتورو، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في دور الـ64 كأس فرنسا 2023.

وسجّل أهداف باريس سان جيرمان داخل شباك الفريق المنافس شاتورو، هوغو ايكتيكي في الدقيقة الـ13، وكارلوس سولير في الدقيقة الـ78، وخوان بيرنات في الدقيقة الـ91.

كما سيلتقي فريق باريس سان جيرمان، أمام نظيره أنجيه، الأربعاء، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتصدّر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف لانس في المركز الثاني، برصيد 40 نقطة.

المصدروطن + Fichajes + صفحة باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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