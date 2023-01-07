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رياضة

شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت في خليجي 25

منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 " خليجي 25"

كتب فارس أبو شيحة
شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت watanserb.com
شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت
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وطن- شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت في منافسات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، على ملعب “نادي الميناء” الأولمبي في مدينة البصرة العراقية.

وستبث مباراة الإمارات والبحرين، على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية، وقنوات “بين سبورت”. و”الكأس”، وقنوات “أبو ظبي” الإماراتية، المفتوحة بالمجان للجميع الجماهير العربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت

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توقيت مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25

وستنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات والبحرين، في منافسات كأس الخليج 2023 “خليجي 25” لدور المجموعات، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً. بتوقيت دول العراق والسعودية.

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كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الخامسة الربع مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

تدريبات البحرين في خليجي 25
تدريبات البحرين في خليجي 25

وتضم مجموعة منتخب الإمارات الثانية في بطولة كأس الخليج “خليجي 25“، كلاً من الكويت والبحرين وقطر.

معلق مباراة الإمارات والبحرين

وسيعلق على مباراة الإمارات والبحرين، في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي25” من منافسات دور المجموعات، على قنوات “أبو ظبي” الرياضية، المعلق الإماراتي عامر عبد الله.

كما وستنقل المباراة على قناة ” Abu Dhabi TV HD1″، على القمر الصناعي (النايل سات) 12226، ومعامل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وباستقطاب أفقي.

يذكر بأن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، قد انطلقت الجمعة بمواجهة العراق وعمان في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل السلبي، كما وستختتم فعالياتها في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب “البصر” الدولي.

تدريبات منتخب الإمارات في كأس الخليج 25
تدريبات منتخب الإمارات في كأس الخليج 25
المصدروطن + يلا شوت + أسطورة لايف + قنوات أبو ظبي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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