شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت في خليجي 25

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وطن- شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت في منافسات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، على ملعب “نادي الميناء” الأولمبي في مدينة البصرة العراقية.

وستبث مباراة الإمارات والبحرين، على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية، وقنوات “بين سبورت”. و”الكأس”، وقنوات “أبو ظبي” الإماراتية، المفتوحة بالمجان للجميع الجماهير العربية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

🏆 حامل اللقب البحرين 🇧🇭 يفتتح مشواره أمام الإمارات 🇦🇪.. إليكم مواجهات اليوم الثاني في البصرة 😍..#البحرين_الإمارات#الكويت_قطر#خليجي_زين25 pic.twitter.com/UyBgd5Wvvd — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

شاهد مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم يلا شوت

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين اليوم بث مباشر يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

توقيت مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25

وستنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات والبحرين، في منافسات كأس الخليج 2023 “خليجي 25” لدور المجموعات، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً. بتوقيت دول العراق والسعودية.

لجنة حكام خليجي زين 25 تعلن عن طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الثاني >> التفاصيل 🔽https://t.co/uvwo0Iug9D#خليجي_زين25 pic.twitter.com/hRDjnTDkT2 — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 6, 2023

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كما وبتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة الخامسة الربع مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

وتضم مجموعة منتخب الإمارات الثانية في بطولة كأس الخليج “خليجي 25“، كلاً من الكويت والبحرين وقطر.

معلق مباراة الإمارات والبحرين

وسيعلق على مباراة الإمارات والبحرين، في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي25” من منافسات دور المجموعات، على قنوات “أبو ظبي” الرياضية، المعلق الإماراتي عامر عبد الله.

كما وستنقل المباراة على قناة ” Abu Dhabi TV HD1″، على القمر الصناعي (النايل سات) 12226، ومعامل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وباستقطاب أفقي.

حامل اللقب #منتخب_البحرين 🇧🇭 يجري مرانه في المراكز التدريبية في مدينة البصرة الرياضية تحضيراً لمنافسات بطولة خليجي 25.#خليجي_زين25 #AGCFF pic.twitter.com/yK3KriI0Vl — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 3, 2023

يذكر بأن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، قد انطلقت الجمعة بمواجهة العراق وعمان في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل السلبي، كما وستختتم فعالياتها في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب “البصر” الدولي.