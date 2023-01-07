السبت, يناير 7, 2023
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جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل وديع وأيمن زيدان يعطيه سر التجاوز (شاهد)

أصيب جورج وسوف بنوبة حزن حادة نقل على إثرها إلى المستشفى بعد سماعه نبأ وفاة نجله الأكبر وديع

كتب رفيف عبدالله
وديع جورج وسوف
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وطن– استرجع ناشطون لقاءً سابقاً للفنان السوري جورج وسوف، وهو يتحدث عن نجله وديع الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد مضاعفات عملية جراحية أدت إلى وفاته.

تكميم معدة

وخضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم معدة، في مستشفًى خاص ببيروت.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

وديع جورج وسوف
جورج وسوف ونجله الراحل وديع

ويقول جورج وسوف باللقاء عن وديع: “دمعة عيني الغالي حبيب قلبي الجوه، مسميه على التليفون جيسوس “اليسوع”. هاد الحنين تبعي، آه بحبه لدرجة العبادة هاد الغالي عندي، هادا وديع”.

أيمن زيدان يواسي سلطان الطرب

هذا وقد تم نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة وديع، وأصيب بنوبة عصبية حادة وانهيار بسبب الحزن. لكنّه عاد إلى المنزل وحالته مستقرة.

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وسارع فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة وناشطون، إلى مواساة سلطان الطرب بوفاة نجله الأكبر، معبرينَ عن صدمتهم وحزنهم الشديد.

وديع جورج وسوف
كان وديع الأقرب إلى والده

وكانت مواساة الفنان السوري أيمن زيدان، الأبرز، كونَه مرّ بنفس التجرِبة سابقاً حين توفي ابنه الأصغر نوار بعد صراع مع المرض.

وكتب أيمن زيدان عبر حسابه على “فيسبوك“: “أعرف أن كل الكلمات لن ترمم وجع الفقدان ..وأدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده …لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها ياصديقي”.

“رحلوا إلى مكان أفضل”

وتابع أيمن زيدان في محاولة لمواساة الوسوف: “الموت حق علينا جميعاً لكنه حين يأتي مبكراً فليس أمامنا إلا الصبر …إنه أسوأ التجارب ولن يعزينا سوى الايمان بأن أحبتنا قد رحلوا الى مكان أفضل”.

مر أيمن زيدان بنفس التجربة

هذا وقد أعلن الحساب الرسمي لجورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع. وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة متمما واجباته الدينية؛ يحتفل براحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الأحد 8 الحالى فى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ الأشرفية”.

وأضاف: “ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفروم، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر فى كنيسة متر الياس؛ كفرون ثم يُوارى فى مدافن العائلة”.

أعلن سلطان الطرب عن موعد تشييع جثمان نجله

وتتقبل اليوم السبت أسرة سلطان الطرب جورج وسوف واجب العزاء في وديع نجل وسوف الأكبر. وذلك في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ “الأشرفية”، من الظهر وحتى السادسة مساء.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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