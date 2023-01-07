جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل وديع وأيمن زيدان يعطيه سر التجاوز (شاهد)

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وطن– استرجع ناشطون لقاءً سابقاً للفنان السوري جورج وسوف، وهو يتحدث عن نجله وديع الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد مضاعفات عملية جراحية أدت إلى وفاته.

تكميم معدة

وخضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم معدة، في مستشفًى خاص ببيروت.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

ويقول جورج وسوف باللقاء عن وديع: “دمعة عيني الغالي حبيب قلبي الجوه، مسميه على التليفون جيسوس “اليسوع”. هاد الحنين تبعي، آه بحبه لدرجة العبادة هاد الغالي عندي، هادا وديع”.

أبو وديع يتحدث عن #وديع_جورج_وسوف

هيدا دمعة عيني

هيدا الحنين

مسمّي Jesus على تلفوني 💔

الله يصبرك #جورج_وسوف pic.twitter.com/WmumpN0ftj — Nisrine Zawahra (@nisrinezawahra_) January 6, 2023

أيمن زيدان يواسي سلطان الطرب

هذا وقد تم نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة وديع، وأصيب بنوبة عصبية حادة وانهيار بسبب الحزن. لكنّه عاد إلى المنزل وحالته مستقرة.

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وسارع فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة وناشطون، إلى مواساة سلطان الطرب بوفاة نجله الأكبر، معبرينَ عن صدمتهم وحزنهم الشديد.

وكانت مواساة الفنان السوري أيمن زيدان، الأبرز، كونَه مرّ بنفس التجرِبة سابقاً حين توفي ابنه الأصغر نوار بعد صراع مع المرض.

وكتب أيمن زيدان عبر حسابه على “فيسبوك“: “أعرف أن كل الكلمات لن ترمم وجع الفقدان ..وأدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده …لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها ياصديقي”.

“رحلوا إلى مكان أفضل”

وتابع أيمن زيدان في محاولة لمواساة الوسوف: “الموت حق علينا جميعاً لكنه حين يأتي مبكراً فليس أمامنا إلا الصبر …إنه أسوأ التجارب ولن يعزينا سوى الايمان بأن أحبتنا قد رحلوا الى مكان أفضل”.

هذا وقد أعلن الحساب الرسمي لجورج وسوف عن موعد جنازة ابنه الراحل وديع. وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة متمما واجباته الدينية؛ يحتفل براحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الأحد 8 الحالى فى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ الأشرفية”.

وأضاف: “ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفروم، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر فى كنيسة متر الياس؛ كفرون ثم يُوارى فى مدافن العائلة”.

وتتقبل اليوم السبت أسرة سلطان الطرب جورج وسوف واجب العزاء في وديع نجل وسوف الأكبر. وذلك في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)؛ “الأشرفية”، من الظهر وحتى السادسة مساء.