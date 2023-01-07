السبت, يناير 7, 2023
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رياضة

النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر من أجل رونالدو

النصر يفسخ عقد مع الكاميروني أبو بكر من أجل تسجيل رونالدو

كتب فارس أبو شيحة
النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر watanserb.com
النصر يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر من أجل رونالدو
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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر السعودي، فسخ عقده مع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، من أجل نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، ” إدارة نادي النصر السعودي استغنت عن خدمات اللاعب فينسنت أبو بكر في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية، من أجل تسجيل كريستيانو رونالدو”.

النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر

وأردفت الصحيفة السعودية، ” إدارة النصر فسخت عقدها مع الكاميروني أبو بكر، من أجل استكمال قائمة عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وهم 8″.

كما وأضافت، ” النصر وقع على مخالصة مع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الجمعة. قبيل مباراة النصر والطائي الماضية في الدوري السعودي روشن الممتاز”.

الكاميروني أبو بكر
الكاميروني أبو بكر

أولى مباريات رونالدو مع النصر السعودي

وتابعت الصحيفة، ” رونالدو يخوض أولى مبارياته مع النصر السعودي، ستكون أمام منافسه الاتفاق، الأحد، في ال22 من شهر يناير الجاري على ملعب “مرسول بارك”، في منافسات الدوري السعودي روشن”.

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وكان رونالدو قد تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين مع بداية مشواره مع النصر السعودي، على خلفية تحطيمه لهاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في إبريل/نيسان الماضي. بعد حصوله على البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

فينسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي السابق
فينسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي السابق

عروض فينسنت أبو بكر في الميركاتو الشتوي

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأن النجم الكاميروني فينست أبو بكر، يمتلك عرضين أحدهما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وآخر من نادي فنربخشة التركي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

كما وانضم الكاميروني أبو بكر إلى صفوف نادي النصر السعودي، في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي بشكتاش التركي.

وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام منافسه الشباب، السبت، في قمة منافسات الجولة ال13 من الدوري السعودي روشن.

تدريبات رونالدو مع النصر السعودي
تدريبات رونالدو مع النصر السعودي

ويتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + الرياضية السعودية + صحيفة عكاظ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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