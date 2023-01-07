النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر من أجل رونالدو

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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي النصر السعودي، فسخ عقده مع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، من أجل نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، ” إدارة نادي النصر السعودي استغنت عن خدمات اللاعب فينسنت أبو بكر في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية، من أجل تسجيل كريستيانو رونالدو”.

النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر

وأردفت الصحيفة السعودية، ” إدارة النصر فسخت عقدها مع الكاميروني أبو بكر، من أجل استكمال قائمة عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وهم 8″.

الكاميروني فينسينت أبو بكر أول الراحلين عن #النصر في يناير pic.twitter.com/CsYvgjRqQq — KoooraWorld (@KoooraWorld) January 6, 2023

كما وأضافت، ” النصر وقع على مخالصة مع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، الجمعة. قبيل مباراة النصر والطائي الماضية في الدوري السعودي روشن الممتاز”.

أولى مباريات رونالدو مع النصر السعودي

وتابعت الصحيفة، ” رونالدو يخوض أولى مبارياته مع النصر السعودي، ستكون أمام منافسه الاتفاق، الأحد، في ال22 من شهر يناير الجاري على ملعب “مرسول بارك”، في منافسات الدوري السعودي روشن”.

-🚨🚨🚨🚨🚨 الشرق الاوسط : ادارة #النصر تسعى لـ اسقاط اسم فينسينت ابو بكر من قائمة الفريق لـ تسجيل كرستيانو رونالدو pic.twitter.com/a7qF4Ktauv — Òsama 🇸🇦 (@Siiros2) January 5, 2023

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وكان رونالدو قد تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين مع بداية مشواره مع النصر السعودي، على خلفية تحطيمه لهاتف مشجع إيفرتون مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في إبريل/نيسان الماضي. بعد حصوله على البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

عروض فينسنت أبو بكر في الميركاتو الشتوي

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “عكاظ” السعودية، بأن النجم الكاميروني فينست أبو بكر، يمتلك عرضين أحدهما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وآخر من نادي فنربخشة التركي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

كما وانضم الكاميروني أبو بكر إلى صفوف نادي النصر السعودي، في صيف عام 2021، قادماً من صفوف نادي بشكتاش التركي.

رونالدو إلى النصر ✅ فينسينت أبو بكر إلى مانشستر يونايتد ⏳ مهاجم العالمي ضمن خيارات الشياطين الحمر وفقًا لصحيفة ديلي ميل 🔴 pic.twitter.com/scu69gBz8M — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) January 3, 2023

وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام منافسه الشباب، السبت، في قمة منافسات الجولة ال13 من الدوري السعودي روشن.

ويتصدر فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة حتى الآن.