المنتخب القطري يفوز على الكويت بالثنائية في خليجي 25 (شاهد)

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وطن- نجح المنتخب القطري من تحقيق الفوز النظيف على شقيقه الكويت بثنائية نظيفة دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وأحرز المنتخب القطري الهدف الأول داخل شباك الكويت (الأزرق)، في الدقيقة ال23. عن طريق اللاعب عمرو عبد الفتاح سراج.

فوز المنتخب القطري على الكويت في خليجي 25

كما وعزز المنتخب القطري بهدف ثاني في الدقيقة ال38، من توقيع اللاعب أحمد علاء الدين جاءت من ركلة جزاء تحصل عليها العنابي القطري في المباراة.

ورغم خسارة الكويت أمام المنتخب القطري “العنابي”، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 58%.

على عكس العنابي القطري الذي وصل عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 42%.

تشكيلة المنتخب القطري ضد الكويت

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ولعب المدرب البرتغالي روي بينتو المدير الفني للمنتخب القطري، المباراة أمام نظيره الكويت، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: إسماعيل محمد، جاسم جابر، طارق سليمان، همام أحمد.

خط الوسط: محمد وعد، علي أسد، عصام ماديبو.

كما وفي مركز الهجوم: تميم العبد الله، عمرو سراج، أحمد علاء الدين.

كما وسيواجه المنتخب القطري أمام منافسه حامل اللقب البحرين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 25، الثلاثاء، بينما سيلتقي الكويت أمام الإمارات.

ترتيب المنتخب القطري في خليجي 25

وبهذا الفوز تصدر المنتخب القطري (العنابي)، ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 2023 “خليجي 25”. برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الوصيف البحرين في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

السعودية 🇸🇦 و قطر 🇶🇦 و البحرين 🇧🇭 بالعلامة الكاملة 👌 جدول ترتيب #خليجي_زين25 بعد نهاية الجولة الأولى 📋 pic.twitter.com/fHrB0Ijzdt — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 7, 2023

كما وجاء منتخب الإمارات في ثالث جدول الترتيب بدون أي النقاط، كما هو الحال مع الكويت في أدنى الترتيب. مع نهاية منافسات الجولة الأولى في البطولة الخليجية.