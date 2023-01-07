أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد)

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وطن- لم يتحمل الفنان السوري جورج وسوف، نبأ وفاة نجله الأكبر وديع، وتم نقل سلطان الطرب إلى المستشفى إثر انهياره عصبياً.

نوبة عصبية

وفي هذا السياق، كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن حالة جورج وسوف الصحية.

وقالت نضال الأحمدية في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “جورج وسوف أول ما تلقى خبر وفاة وديع تعرض لنوبة عصبيه كبيرة. ونقل إلى قسم الطوارئ، وبعدها لسه مازال تحت المعاينة”.

وتابعت نضال: “الدكاترة بتعمل الإجراءات اللازمة علشان يغيب عن الوعي لأنه مش قادر يتحمل الصدمة. الله لا يجرب حد، ويصبر أهله وأمه اللي ما بنعرف عنها شي ولا وين”.

شائعات

وكان الإعلامي اللبناني إيلي مرحب، قد أعلن عن نقل جورج وسوف إلى المستشفى.

وكتب إيلي عبر حسابه في “تويتر”: ” سلطان الطرب جورج وسوف يُنقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع.. الله يصبرك ويعطيك الصحة”.

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لكن إدارة أعمال جورج وسوف، عبر المحامية مايا مطر، نفت الأخبار المُنتشرة، وأكّدت أن كلّ ما يتمّ تداوله هو شائعات لا تمت للحقيقة بصلة. وهو ما دفع إيلي لحذف التغريدة.

آخر ما كتبه وديع

هذا وقد نشر إعلاميون لبنانيون، صوراً مباشرة من كنيسة مارنقولا في منطقة الاشرفية، حيث يتقبل سلطان الطرب التعازي بوفاة وديع.

وظهر جورج وسوف يجلس في حالة حزن ويضع النظارات السوداء لإخفاء عينيه.

وكان آخر ما نشره وديع جورج وسوف، صورة جمعته بوالده بمناسبة عيد ميلاد الأخير. وكتب عليها تعليقاً جاء نصه: “عيد ميلاد سعيد لوالدي، اخي، صديقي وسندي.. احبك كثيرا”.

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مايا دياب تهاجم

هذا وقد هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، من قام بنشر صورة وديع وهو في المستشفى.

وكتبت مايا عبر تويتر: “لكل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل وديع جورج وسوف في المستشفى، في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان.. ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب.. انتوا بلا شرف”.

لكل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل #وديع_جورج_وسوف في المستشفى ، في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب..انتوا بلا شرف.. — Maya Diab (@mayadiab) January 7, 2023

وخضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم معدة، في مستشفًى خاص ببيروت.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.