السبت, يناير 7, 2023
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أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد)

نشر إعلاميون لبنانيون صوراً مباشرة من كنيسة مارنقولا في منطقة الاشرفيةحيث يتقبل سلطان الطرب التعازي بوفاة وديع

كتب رفيف عبدالله
أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد) watanserb.com
جورج وسوف ونجله وديع
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وطن- لم يتحمل الفنان السوري جورج وسوف، نبأ وفاة نجله الأكبر وديع، وتم نقل سلطان الطرب إلى المستشفى إثر انهياره عصبياً.

نوبة عصبية

وفي هذا السياق، كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن حالة جورج وسوف الصحية.

وقالت نضال الأحمدية في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “جورج وسوف  أول ما تلقى خبر وفاة وديع تعرض لنوبة عصبيه كبيرة. ونقل إلى قسم الطوارئ، وبعدها لسه مازال تحت المعاينة”.

وتابعت نضال: “الدكاترة بتعمل الإجراءات اللازمة علشان يغيب عن الوعي لأنه مش قادر يتحمل الصدمة. الله لا يجرب حد، ويصبر أهله وأمه اللي ما بنعرف عنها شي ولا وين”.

شائعات

وكان الإعلامي اللبناني إيلي مرحب، قد أعلن عن نقل جورج وسوف إلى المستشفى.

وكتب إيلي عبر حسابه في “تويتر”: ” سلطان الطرب جورج وسوف يُنقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع.. الله يصبرك ويعطيك الصحة”.

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لكن إدارة أعمال جورج وسوف، عبر المحامية مايا مطر، نفت الأخبار المُنتشرة، وأكّدت أن كلّ ما يتمّ تداوله هو شائعات لا تمت للحقيقة بصلة. وهو ما دفع إيلي لحذف التغريدة.

حذف إيلي هذه التغريدة لاحقاً

آخر ما كتبه وديع

هذا وقد نشر إعلاميون لبنانيون، صوراً مباشرة من كنيسة مارنقولا في منطقة الاشرفية، حيث يتقبل سلطان الطرب التعازي بوفاة وديع.

بدأ سلطان الطرب بتلقي التعازي في كنيسة مارنقولا
حالة جورج وسوف
كان الإعلامي نيشان أبرز الحضور

وظهر جورج وسوف يجلس في حالة حزن ويضع النظارات السوداء لإخفاء عينيه.

نيشان في حالة انهيار وبكاء
حالة جورج وسوف
غطى الوسوف عينيه بنظارات سوداء

وكان آخر ما نشره وديع جورج وسوف، صورة جمعته بوالده بمناسبة عيد ميلاد الأخير. وكتب عليها تعليقاً جاء نصه: “عيد ميلاد سعيد لوالدي، اخي، صديقي وسندي.. احبك كثيرا”.

 

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مايا دياب تهاجم

هذا وقد هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، من قام بنشر صورة وديع وهو في المستشفى.

وكتبت مايا عبر تويتر: “لكل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل وديع جورج وسوف في المستشفى، في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان.. ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب.. انتوا بلا شرف”.

وخضع وديع جورج وسوف لعملية تكميم معدة، في مستشفًى خاص ببيروت.

لكنّ وديع جورج وسوف أُصيب بمضاعفات خطيرة بعد إجرائه الجراحة بأسبوع، أدّت إلى نزيف حادّ، نُقل على إثره إلى العناية المركزة إلى حين إعلان وفاته.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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