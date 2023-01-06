7 كويتيين يديرون مسكنا للعب القمار وهذا ما عثر عليه بحوزتهم (شاهد)

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وطن – أثيرت ضجة في الكويت، بعد الكشف عن شقة سكنية مخصصة للعب القمار يديرها سبعة أشخاص.

وحوّل الأشخاص السبعة، شقة سكنية في منطقة الفنطاس، للعب القمار، وشكلوا فيما بينهم تشكيلا لإدارة هذه الممارسة.

وزارة الداخلية :

– تضبط 7 أشخاص بمنطقة الفنطاس يقومون بإدارة مسكن للعب القمار .#وزارة_الداخلية#الإعلام_الأمني pic.twitter.com/0rrrWFupOV — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 6, 2023

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، وإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال المتابعة الأمنية، رصدت هذه الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان، إن أجهزة الرصد التابعة لها، توصلت إلى أن سبعة أشخاص بمنطقة الفنطاس يقومون بإدارة مسكن للعب القمار.

وأضافت الوزارة، أنه تم العثور على مبالغ مالية بحوزتهم، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم .

ضبط 29 في صالة قمار ضخمة

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وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، 29 شخصا في صالة مخصصة للعب القمار، في منطقة “المهبولة” بمحافظة الأحمدي، ثاني أكبر محافظات الكويت.

وآنذاك، قال مصدر أمني إنه تم ضبط 22 امرأة وسبعة رجال داخل صالة القمار، عدد منهم أوروبيون، كما تمت مصادرة مبالغ مالية وأدوات قمار.

وجاءت مداهمة الصالة عقب ورود معلومات عن إدارة شقة لألعاب القمار، وبعد إجراء التحريات تأكدت تلك المعلومات.

ظاهرة القمار أونلاين

وكانت ضجة كبيرة قد أثيرت في الكويت خلال الفترات الماضية، بعد انتشار ظاهرة وُصفت بالخطيرة، بأنها تتمثل في وجود كازينوهات للعب القمار أونلاين.

ولوحظ أنه في العديد من المقاهي والديوانيات وشتى الأماكن يوجد أشخاص من مختلف الفئات العمرية يمارسون اللعبة عن طريق التلفونات والأجهزة الذكية، مقابل مبالغ مالية، حيث ترسل الأرباح إلى حساباتهم إلكترونيا.

وحذر العديد من الخبراء الكويتيين، من مخاطر هذه الظاهرة وما تحملها من آثار سلبية بما يهدد الاستقرار المجتمعي بشكل كبير.

ونبّه خبراء بأن لعب القمار قد يؤدي إلى حدوث مشكلات نفسية عديدة ومنها العدوانية والنفاق وضياع الوقت وربما دمار الحياة بشكل كامل.

وقد يشعر الشخص بعدم القدرة على التعايش مع المجتمع ويبحث عن طرق غير عقلانية أو مشروعة في سبيل كسب الأموال.