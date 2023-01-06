الجمعة, يناير 6, 2023
الرئيسيةالهدهدناصر القرني يقارن بين ما فعلته السعودية والكويت بعد أزمتي التضخم وكورونا
الهدهد

ناصر القرني يقارن بين ما فعلته السعودية والكويت بعد أزمتي التضخم وكورونا

تُفرَض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات

كتب خالد السعدي
رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية watanserb.com
السعودية رفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 15%
- Advertisement -

وطن – قارن المعارض السعودي ناصر القرني، ابن الداعية المعتقل عوض القرني، بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة ودولة الكويت في ظل أزمة التضخم وتبعات جائحة كورونا.

وقال ناصر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “بعد أزمة كورونا والتضخم.. الكويت : دعم المتقاعدين، زيادة 50٪ لمكافآت المبتعثين، لا يوجد ضريبة قيمة مضافة، مكافآت للصفوف الأمامية، صرف منحة 36 الف ريال للمتقاعدين”.

وأضاف: “أما السعودي: إلغاء بدل غلاء المعيشة +الدولة الخليجية الوحيدة التي زادت الضريبة إلى 15٪+ ربط علاوة المعلمين باختبار”.

يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

- Advertisement -

وضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

غضب السعوديين من أداء حكومتهم

وكان استطلاع رأي، أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أظهر حجم الغضب السعودي من مستوى الخدمات المقدّم للسكان، علماً بأنّ هذا الاستطلاع أُجري داخل المملكة.

وخلص الاستطلاع، إلى أنّ السعوديين غير راضين عن أداء الحكومة (التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) في عام 2022.

ورأى 54% من السعوديين المستطلَعة آراؤهم، أنّ حكومة بلادهم لم تبذل جهداً يُذكر للحد من مستوى الفساد سواء في الاقتصاد أو في الحياة العامة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

جورجينا رودريغز تستعين بمحمد عساف لشكر السعودية على استقبالها (فيديو)

الهدهد

السعودية تخترق موسوعة ويكيبيديا وتعتقل أحد محرريها (تفاصيل صادمة)

حياتنا

صديقة رونالدو بالحجاب في السعودية.. حقيقة صورة أثارت جدلا

الهدهد

“حج المرأة دون محرم” قرار سعودي جديد يثير جدلا.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

الهدهد

ثمار رؤية ابن سلمان.. هذا ما فعلته فيفي عبده مع ابنتها بالرياض (فيديو)

الهدهد

نجل طه ياسين رمضان يكشف ما فعلته السعودية به من تنكيل بعد قصف منزلهم في صنعاء

الهدهد

فيروز تصفع تركي آل الشيخ وترفض عرضه الضخم للغناء في السعودية.. هذا ما حدث!

رياضة

ما مصير لاعب النصر صاحب القميص رقم 7 بعد ظهور رونالدو به؟

حياتنا

رونالدو يؤدي العمرة .. ما قصّة هذه الصورة!؟ (شاهد)

الهدهد

تجريف جبل أُحد..هكذا يسعى محمد بن سلمان لطمس الإرث النبوي (شاهد)

الهدهد

عروض مالية كبيرة لشراء الكرة التي وقع عليها رونالدو وأهداها لطفلة سعودية

تقارير

أبرز 10 كذبات لمحمد بن سلمان خدع بها السعوديين (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قصة مأساوية لاختطاف رضيع يمني لحظة ولادته (شاهد)

محمد بن سلمان يقامر بمئات المليارات على رغباته.. وهؤلاء يعارضونه

“تيك توك” يحيل معلمة لغة عربية في العراق للتحقيق.. ما القصة؟ (شاهد)

الأمير هاري يكشف في مذكراته عن آخر كلمات قالها لجدته الملكة إليزابيث

لاميتا فرنجية تثير ضجةً بصورٍ ساخنة والجمهور:”شو خليتي لغرفة النوم”! (شاهد)

لمستخدمي أندرويد..تعرفوا معنا على المدة التي يمكن أن يستمر فيها الهاتف

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 6 يناير 2023.. الجنون يضرب كل العملات

7 كويتيين يديرون مسكنا للعب القمار وهذا ما عثر عليه بحوزتهم (شاهد)

جورجينا رودريغز تستعين بمحمد عساف لشكر السعودية على استقبالها (فيديو)

بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC