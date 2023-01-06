ناصر القرني يقارن بين ما فعلته السعودية والكويت بعد أزمتي التضخم وكورونا

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وطن – قارن المعارض السعودي ناصر القرني، ابن الداعية المعتقل عوض القرني، بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة ودولة الكويت في ظل أزمة التضخم وتبعات جائحة كورونا.

وقال ناصر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “بعد أزمة كورونا والتضخم.. الكويت : دعم المتقاعدين، زيادة 50٪ لمكافآت المبتعثين، لا يوجد ضريبة قيمة مضافة، مكافآت للصفوف الأمامية، صرف منحة 36 الف ريال للمتقاعدين”.

وأضاف: “أما السعودي: إلغاء بدل غلاء المعيشة +الدولة الخليجية الوحيدة التي زادت الضريبة إلى 15٪+ ربط علاوة المعلمين باختبار”.

بعد أزمة كورونا والتضخم :- الكويت :- دعم المتقاعدين + زيادة 50٪ لمكافآت المبتعثين +لا يوجد ضريبة قيمة مضافة +مكافآت للصفوف الأمامية +صرف منحة 36 الف ريال للمتقاعدين السعودية :- إلغاء بدل غلاء المعيشة +الدولة الخليجية الوحيدة التي زادت الضريبة إلى 15٪+ ربط علاوة المعلمين باختبار — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) January 5, 2023

يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

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وضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

غضب السعوديين من أداء حكومتهم

وكان استطلاع رأي، أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أظهر حجم الغضب السعودي من مستوى الخدمات المقدّم للسكان، علماً بأنّ هذا الاستطلاع أُجري داخل المملكة.

وخلص الاستطلاع، إلى أنّ السعوديين غير راضين عن أداء الحكومة (التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) في عام 2022.

ورأى 54% من السعوديين المستطلَعة آراؤهم، أنّ حكومة بلادهم لم تبذل جهداً يُذكر للحد من مستوى الفساد سواء في الاقتصاد أو في الحياة العامة.