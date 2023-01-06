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حياتنا

لاميتا فرنجية تثير ضجةً بصورٍ ساخنة والجمهور:”شو خليتي لغرفة النوم”! (شاهد)

لاميتا فرنجية أطلت على جمهورها، مرتدية "بيبي دول" أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو كترويج لأحد المتاجر ما اثار غضب الجمهور.

كتب أنس السالم
لاميتا فرنجية watanserb.com
لاميتا فرنجية
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وطن – نشرت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، صوراً، بإطلالةٍ ساخنة وجريئة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

لاميتا فرنجية أطلت على جمهورها، مرتدية “بيبي دول” أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو كترويج لأحد المتاجر.

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

وحظيت صور لاميتا فرنجية الجديد، بإعجاب آلافٍ من متابيعها الذين تفاعلوا معها، فيما انتقدها آخرون، ورأوا أنها تبالغ كثيراً في الجرأة بالصور التي تنشرها.

وكتب أحدهم معلقاً في حسابها بانستغرام: “شو خليتي لغرفة النوم”. فيما قال آخر:”روحي اونلي فانز والعبي ع المكشوف وانتهينا. واتركي الانستقرام للمحتويات المحترمه”.

وقال متابع ثالث: “انا كنت بحبك بجد الاول لكن دلوقتي للأسف شعبيتك بتقل. جسمك دا المفروض يبقي غالي عندك كتير ميشوفوش غير زوجك يا لاميتا. بعيد عن الديانات بس لازم نحافظ علي جسمنا لأنك هتتحاسبي علي دا وانا خايفه اوي بجد لو مبحبكيش مش هقولك كدا حافظي علي نفسك اكتر من كدا جوزك لو كان بيحبك يمنعك من حاجه زي دي اتمني تغيري من لبسك شويه عن كدا”.

وسبق هذه الصور نشر لاميتا فرنجيّة صوراً بملابس جريئة أيضاً وهي تستعرض عند سيارة لامبورغيني.

لاميتا فرنجية تستعرض عند سيارة لامبورغيني
لاميتا فرنجية تستعرض عند سيارة لامبورغيني
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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