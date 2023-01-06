لاميتا فرنجية تثير ضجةً بصورٍ ساخنة والجمهور:”شو خليتي لغرفة النوم”! (شاهد)

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وطن – نشرت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، صوراً، بإطلالةٍ ساخنة وجريئة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

لاميتا فرنجية أطلت على جمهورها، مرتدية “بيبي دول” أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو كترويج لأحد المتاجر.

وحظيت صور لاميتا فرنجية الجديد، بإعجاب آلافٍ من متابيعها الذين تفاعلوا معها، فيما انتقدها آخرون، ورأوا أنها تبالغ كثيراً في الجرأة بالصور التي تنشرها.

وكتب أحدهم معلقاً في حسابها بانستغرام: “شو خليتي لغرفة النوم”. فيما قال آخر:”روحي اونلي فانز والعبي ع المكشوف وانتهينا. واتركي الانستقرام للمحتويات المحترمه”.

وقال متابع ثالث: “انا كنت بحبك بجد الاول لكن دلوقتي للأسف شعبيتك بتقل. جسمك دا المفروض يبقي غالي عندك كتير ميشوفوش غير زوجك يا لاميتا. بعيد عن الديانات بس لازم نحافظ علي جسمنا لأنك هتتحاسبي علي دا وانا خايفه اوي بجد لو مبحبكيش مش هقولك كدا حافظي علي نفسك اكتر من كدا جوزك لو كان بيحبك يمنعك من حاجه زي دي اتمني تغيري من لبسك شويه عن كدا”.

وسبق هذه الصور نشر لاميتا فرنجيّة صوراً بملابس جريئة أيضاً وهي تستعرض عند سيارة لامبورغيني.