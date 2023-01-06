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شاهد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم في خليجي 25

منافسات دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 العراق

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة السعودية واليمن بث مباشر watanserb.com
مباراة السعودية واليمن بث مباشر في خليجي 25

وطن- شاهد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم، الجمعة، في منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25، على ملعب “البصرة” الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة السعودية واليمن اليوم، بقرار الحكم القطري سلمان فلاحي، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” واليمن والعراق.

توقيت مباراة السعودية واليمن في خليجي 25

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان، عند الساعة 10:45 مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مباراة السعودية واليمن بث مباشر

وستذاع مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم، على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية والعربية الخليجية، من أبرزها قنوات “الكأس” و”بين سبورت” القطريتين، وقنوات الرياضية السعودية وغيرها.

تدريبات السعودية في خليجي 25
تدريبات السعودية في خليجي 25

وتقابل المنتخب السعودية أمام شقيقه الجار اليمن، في 17 مباراة في كافة البطولات الدولية المختلفة، حقق فيها الفوز في 15 مباراة، كما وتعادل في مباراتين، ولم يتلقى أي هزيمة في تلك المواجهات.

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، رابط مباراة السعودية واليمن بث مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

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معلق مباراة السعودية واليمن في خليجي 25

وسيعلق على مباراة السعودية “الصقور الخضر”، أمام نظيره اليمني، المعلق الإماراتي محمد الشامسي، على قنوات ” أبو ظبي” الرياضية. كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات “الكأس” القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

كما ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، برفقة اليمن وعمان والعراق المستضيف للبطولة الخليجية.

وتستضيف دولة العراق ” بلاد الرافدين”، بطولة كأس الخليج العربي 2023. للمرة الثانية في تاريخه، منذ نسخة عام 1979 الذي توج بها.

تدريبات اليمن في خليجي 25
تدريبات اليمن في خليجي 25

يشار بأن فعاليات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، التى انطلاقت فعالياتها الجمعة، ستختتم في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب “استاد البصرة” الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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