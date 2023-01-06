شاهد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم في خليجي 25

وطن- شاهد مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم، الجمعة، في منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25، على ملعب “البصرة” الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة السعودية واليمن اليوم، بقرار الحكم القطري سلمان فلاحي، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” واليمن والعراق.

توقيت مباراة السعودية واليمن في خليجي 25

كما وستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان، عند الساعة 10:45 مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً.

مباراة السعودية واليمن بث مباشر

وستذاع مباراة السعودية واليمن بث مباشر اليوم، على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية والعربية الخليجية، من أبرزها قنوات “الكأس” و”بين سبورت” القطريتين، وقنوات الرياضية السعودية وغيرها.

وتقابل المنتخب السعودية أمام شقيقه الجار اليمن، في 17 مباراة في كافة البطولات الدولية المختلفة، حقق فيها الفوز في 15 مباراة، كما وتعادل في مباراتين، ولم يتلقى أي هزيمة في تلك المواجهات.

يـوم الـمـباراة ⚠️ 🇸🇦 السعودية × اليمن 🇾🇪

🏆 كأس الخليج 25

⏰ 9:45 مساءً

🏟 استاد البصرة الدولي#معاك_يالأخضر | #خليجي_25 pic.twitter.com/eJ3Zifj2xJ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 6, 2023

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، رابط مباراة السعودية واليمن بث مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة السعودية واليمن في خليجي 25

وسيعلق على مباراة السعودية “الصقور الخضر”، أمام نظيره اليمني، المعلق الإماراتي محمد الشامسي، على قنوات ” أبو ظبي” الرياضية. كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات “الكأس” القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

كما ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، برفقة اليمن وعمان والعراق المستضيف للبطولة الخليجية.

عاجل..#أبوظبي_الرياضية تبث مباريات بطولة #خليجي_25 التي تنطلق من اليوم حتى 19 من الشهر الجاري.. يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الأجهزة الذكية عبر تحميل التطبيق المجاني الآن https://t.co/v705iux63O pic.twitter.com/dciXk4vqU2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 6, 2023

وتستضيف دولة العراق ” بلاد الرافدين”، بطولة كأس الخليج العربي 2023. للمرة الثانية في تاريخه، منذ نسخة عام 1979 الذي توج بها.

يشار بأن فعاليات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، التى انطلاقت فعالياتها الجمعة، ستختتم في ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب “استاد البصرة” الدولي.