الجمعة, يناير 6, 2023
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حياتنا

دراسة بريطانية تكشف أسرارا ستعرفها لأول مرة عن محاولات إنقاص الوزن

كشفت الدراسة، أن أولئك الذين كانوا منفتحين بشأن فقدان الوزن كانوا الأكثر احتمالاََ لخسارة الوزن

كتب ايمان الباجي
دراسة بريطانية تكشف أسرارا ستعرفها لأول مرة عن محاولات إنقاص الوزن watanserb.com
دراسة بريطانية
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وطن– مع بداية العام الجديد، يفكر الكثير منا في اتباع نظام غذائي صحي والحصول على لياقة بدينة كاملة.

وقد كشفت دراسة جديدة، أجرتها منظمة إنقاذ الوزن”Slimming World” البريطانية، وتحدثت عنها صحيفة ميرور البريطانية، أن أولئك الذين كانوا منفتحين بشأن فقدان الوزن كانوا الأكثر احتمالاََ لخسارة الوزن.

الدراسة

أجريت الدراسة على 2000 بالغ، وقال أكثر من ربع المشاركين الذين اتبعوا نهج سري أو انفرادي في نظامهم الغذائي إنهم يكافحون لإيجاد شعور بالتحفيز من أجل إنقاص الوزن.

فيما قال آخرون بأنهم لا يخبرون أحداً بخططهم لإنقاص الوزن، بسبب مخاوف من الحكم عليهم أو خوفهم من الفشل.

مع بداية العام، يفكر الكثير منا في اتباع نظام غذائي صحي

والمشاركين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا كانوا أكثر ميلًا إلى اتباع نظام غذائي في السر، في حين أن الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سراً هم أكثر عرضة من النساء لتناول الطعام أو الشرب بشكل غير صحي أمام الآخرين.

طرق لفقدان الوزن

كما كشف البحث عن الطرق المفضلة لفقدان الوزن في العام الجديد وهي التخلص من الوجبات السريعة، والبحث عن طرق إنقاص الوزن عبر الإنترنت، والاستغناء عن الكربوهيدرات والدخول إلى صالة الألعاب الرياضية.

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من جهتها، قالت الدكتورة جاكي لافين، المستشارة الخاصة في Slimming World: “القلق بشأن وزننا وقرار بدء رحلة إنقاص الوزن يمكن أن يكون شخصيًا للغاية. وبالنسبة للكثير من الناس، فإن فكرة الاعتراف بأنك بحاجة إلى مساعدة أو الانضمام إلى مجموعة قد تكون مقلقة.”

اتخاذ قرار إنقاص الوزن وتحسين صحتك هو خطوة إيجابية

وأضافتإنقاص الوزن ليس بالأمر السهل. أما اتخاذ قرار إنقاص الوزن وتحسين صحتك هو خطوة إيجابية وليس شيئًا على الإطلاق يجب أن يشعر الناس بالحرج منه.”

كما قالت:”تُظهر هذه النتائج أن أي شخص يشعر بالقلق بشأن وزنه يجب أن يتبنى التشجيع والدعم لفقدان الوزن مع الآخرين، حتى لو كان ذلك يعني الخروج من منطقة الراحة الخاصة به.”

وأضافت الدكتورة جاكي:”إن قوة الأعضاء الداعمين لبعضهم البعض هو ما يميز Slimming World. يصبح الأعضاء جزءًا من المجتمع، مما يساعدهم على إدراك أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها.”

فبالإضافة إلى اتباع خطة الأكل الصحي التي تمكنك من الاستمرار في تناول الأطعمة التي تحبها وتصبح أكثر نشاطًا وفقًا لوتيرتك الخاصة، يتم تشجيع الأعضاء في Slimming World على التعمق في ما يحفزهم، ووضع أهداف أسبوعية واقعية لمساعدتهم على تحقيق أهداف فقدان الوزن.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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