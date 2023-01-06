داعية عُماني متوعداً الأمير هاري بالبكاء على بلاده.. سقوط جسر لندن الماسوني ليس إلا البداية!

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وطن– توعد الداعية العُماني الشيخ محمد بن أحمد الهناائي، دوق ساسكس الأمير هاري، بالبكاء على بلاده، وذلك عقب اعترافه بقتل 25 أفغانيا من طالبان باعتبارهم قطع شطرنج، خلال خدمته في أفغانستان في الأعوام 2007 و2008 و2012.

وقال “الهنائي”في تدوينة له عبر حسابه بموقع لتدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، موجها حديثه لـ”هاري” بسبب ما كشفه في كتاب سيرته الذاتية “سبير”:”لئن أحياك الله ستبكي على بلدك يوما أيها المجرم كما تبكي النساء ، إن شاء الله ، فعسى أن يكون قريبا ، وما سقوط جسر لندن الماسوني إلا البداية .”

لئن أحياك الله ستبكي على بلدك يوما أيها المجرم كما تبكي النساء ، إن شاء الله ، فعسى أن يكون قريبا ، وما سقوط جسر لندن الماسوني إلا البداية . pic.twitter.com/L0xzILNSYj — محمد بن أحمد الهنائي (@mohammedalh1nai) January 6, 2023

الامير هاري يعترف بقتله 25 أفغانيا

وكان الأمير “هاري” الابن الاصغر للملك تشارلز الثالث، قد اعترف أنه قتل 25 من مقاتلي حركة “طالبان” خلال جولته الثانية من الخدمة العسكرية في أفغانستان، وفقاً لتقارير تستند إلى النسخة الإسبانية من كتابه الجديد “سبير”.

ولم تتوقف اعترافات الامير هاري عند هذا الحد، ليؤكد على أنه كان ينظر إلى الضحايا الذين قتلهم مثل “قطع الشطرنج”.

وبحسب ما ورد في تقارير متعددة، فقد توصل الأمير هاري إلى هذا الرقم الدقيق بعد أن شاهد مقاطع فيديو لكل عملية قتل تم تسجيلها من خلال كاميرا مثبته على مروحيته.

هاري ليس خجلا مما فعله واعتبر ضحاياه قطع شطرنج

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وزعم الأمير هاري أن ما حدث لم يكن يرضيه، لكنه أيضا لم يجعله يشعر بالخجل، ولفت إلى إنه سافر في ست بعثات أسفرت عن “إزهاق أرواح بشرية”

واعترف هاري في مذكراته، أنه لا يفكر في القتلى كأشخاص ولكن اعتبرهم مثل “قطع الشطرنج” التي أخرجها من على اللوح.

اعترافات الأمير هاري تعرضه لانتقادات حادة

اعترافات الأمير هاري عرضته لانتقادات حادة من قبل قدامى المحاربين العسكريين ونواب البرلمان، حيث قال الكولونيل السابق بالجيش البريطاني ريتشارد كيمب، إن قرار دوق ساسكس نشر تفاصيل في سيرته الذاتية القادمة “سبير” يرقى إلى “خيانة للأشخاص الذين قاتل إلى جانبهم”.

وقال كيمب لصحيفة “ذا صن” إن التعليقات رسمت ببساطة هدفًا أكبر على ظهر الأمير بعد أن توقف قصر باكنغهام عن توفير الأمن الشخصي له عندما تخلى عن واجباته الملكية.

وأضاف:”إنه يقوض أمنه الشخصي. لقد أطلق النار على قدمه … من المحتمل أن يحرض ذلك أولئك الذين يريدون الانتقام ومحاولة القيام بذلك”.

من جانبه، انتقد النائب عن حزب المحافظين الذي قاد القوات البريطانية في البوسنة بن ماكبين التصريحات ووصفها بأنها “مقيتة”.

وغرد ماكبين قائل: “ أحبك يا أمير هاري لكن عليك أن تصمت! ويجعلك تتساءل عن الأشخاص الذين تتسكع معهم. من الجيد أن يكون شخص ما قد طلب منه التوقف”.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على مزاعم هاري بأنه قتل 25 مسلحا، حيث قال متحدث باسمها: “لا نعلق على التفاصيل العملياتية لأسباب أمنية”.