الجمعة, يناير 6, 2023
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حياتنا

جورجينا رودريغز تستعين بمحمد عساف لشكر السعودية على استقبالها (فيديو)

نشرت جورجينا رودريغز عبر حسابها في انستغرام، فيديو، من استقبالها وصديقها رونالدو، على أنغام اغنية للفنان محمد عساف وشكرت السعودية على حفاوة الاستقبال

كتب أنس السالم
جورجينا رودريغز في السعودية watanserb.com
جورجينا في السعودية
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وطن – مستعينةً بأغنية للفنان الفلسطيني محمد عساف “محبوب العرب”، وجهت جورجينا رودريغز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، شكرها للمملكة العربية السعودية على حفاوة الإستقبال لهما .

ووصلت جورجينا رودريغز مع رونالدو وأبنائه، قبل أيام، إلى السعودية، للإنضام الى نادي النصر، في صفقةٍ بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار سنويا.

وجرى لرونالدو استقبال مهيب في استاد “مرسول بارك”، حيث تمّ تقديم اللاعب الجديد لجماهير النادي.

وقالت جورجينا رودريغز عبر حسابها في انستغرام، مشاركةً فيديو، من الاستقبال، على أنغام اغنية للفنان محمد عساف: “شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نايدي النصر ونود أن نشكر كل من جعلها تحدث. أنا ممتن حقًا لرؤيتكم، كريستيانو متحمس للغاية ونمشي جنبًا إلى جنب ، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق”.

 

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انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضمّ رونالدو، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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وقال الصحفي الأرجنتيني جونزالو فاسكويز، إن خيبة الأمل الأخيرة لرونالدو في كأس العالم في قطر مع المنتخب البرتغالي ربما تسببت في أزمة بين كريستيانو وجورجينا، مشيراً إلى تأجيل الزفاف الذي خطّطا له سابقاً.

رونالدو يمنح طفلة كرة موقعه باسمه
رونالدو وجورجينا خلال احتفالية نظمها نادي النصر بانضمام الدون إليه

وردّت جورجينا على تلك التقارير والشائعات، بأنْ شاركت صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على Instagram، حيث يتابعها أكثر من 43 مليون متابع، تظهرها هي ورونالدو في بداية علاقتهما.

جورجينا أرفقت تعليقاً على الصورة، حيث قالت: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي وكم كنا جميلين”.

وأمس الخميس، ظهرت جورجينا رودريغيز، وهي تتجول في أحد مراكز التسوق في الرياض، بعد أيام من انتقالها رفقة رونالدو إلى السعودية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وهي تتجول رفقة الابن الأكبر لـ الدون كريستيانو جونيور وابنتها آلانا مارتينا، في أحد المراكز التجارية في السعودية.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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