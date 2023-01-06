جورجينا رودريغز تستعين بمحمد عساف لشكر السعودية على استقبالها (فيديو)

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وطن – مستعينةً بأغنية للفنان الفلسطيني محمد عساف “محبوب العرب”، وجهت جورجينا رودريغز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، شكرها للمملكة العربية السعودية على حفاوة الإستقبال لهما .

ووصلت جورجينا رودريغز مع رونالدو وأبنائه، قبل أيام، إلى السعودية، للإنضام الى نادي النصر، في صفقةٍ بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار سنويا.

وجرى لرونالدو استقبال مهيب في استاد “مرسول بارك”، حيث تمّ تقديم اللاعب الجديد لجماهير النادي.

وقالت جورجينا رودريغز عبر حسابها في انستغرام، مشاركةً فيديو، من الاستقبال، على أنغام اغنية للفنان محمد عساف: “شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نايدي النصر ونود أن نشكر كل من جعلها تحدث. أنا ممتن حقًا لرؤيتكم، كريستيانو متحمس للغاية ونمشي جنبًا إلى جنب ، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق”.

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انضمام رونالدو للنصر السعودي

وانضمّ رونالدو، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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وقال الصحفي الأرجنتيني جونزالو فاسكويز، إن خيبة الأمل الأخيرة لرونالدو في كأس العالم في قطر مع المنتخب البرتغالي ربما تسببت في أزمة بين كريستيانو وجورجينا، مشيراً إلى تأجيل الزفاف الذي خطّطا له سابقاً.

وردّت جورجينا على تلك التقارير والشائعات، بأنْ شاركت صورة جديدة عبر خاصية “الستوري” على Instagram، حيث يتابعها أكثر من 43 مليون متابع، تظهرها هي ورونالدو في بداية علاقتهما.

جورجينا أرفقت تعليقاً على الصورة، حيث قالت: “عندما كان عمري 22 عامًا قابلت حب حياتي وكم كنا جميلين”.

وأمس الخميس، ظهرت جورجينا رودريغيز، وهي تتجول في أحد مراكز التسوق في الرياض، بعد أيام من انتقالها رفقة رونالدو إلى السعودية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وهي تتجول رفقة الابن الأكبر لـ الدون كريستيانو جونيور وابنتها آلانا مارتينا، في أحد المراكز التجارية في السعودية.