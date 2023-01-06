الجمعة, يناير 6, 2023
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تلميحات خطيرة لمحامي منة شلبي.. هل زُرع لها حرز الحشيش؟

أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بحبس منة شلبي سنة في قضية حيازة مخدرات

كتب خالد السعدي
منة شلبي والمخدرات watanserb.com
الفنانة المصرية منة شلبي
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وطن – فجَّر المحامي المصري محمد أبو شقة مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضية موكلته الفنانة منة شلبي التي صدر بشأنها حكم حبس سنة في قضية حيازة مخدرات.

أبو شقة نفى خلال جلسة محاكمة منة شلبي، صحة المواد المخدرة التي قيل إنها ضُبطت بحوزتها لها.

وقال إن عملية التفتيش تمت بطريقة يشوبها نقص وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث جرى في معزل تام.

وأصرّ المحامي على عدم ملكية شلبي لحرز الحشيش الذي أثبت المعمل الجنائي احتواءه على المخدرات.

وفي تلميح خطير، ادعى محمد أبو شقة أنّ هناك أيادي عبثت بالمواد التي قدمت إلى المعمل، كما لفت إلى وجود تقريرين من الطب الشرعي، فيما لم يعرض على المحكمة سوى تقرير واحد.

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وأشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تقدم به رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، لم يلتقط الفنانة شلبي وبحوزتها الأحراز “مخدر الحشيش”.

منة شلبي والمخدرات
المخدرات التي عثر عليها بحوزة منة شلبي

ولفت إلى أنه توجد استمارات بيان صادرة عن وزارة الطيران المدني المصرية، تؤكد أن كاميرات المراقبة لم تترك مكانًا في مطار القاهرة إلا ورصدته، سواء في الداخل أو الخارج، وخلى تماماً من استخراج الأحراز بحوزة المتهمة منة شلبي.

وشكك المحامي في الحرز المثبت ضبطه مع موكلته، مشيراً إلى أن ”عدد الأكياس المحرزة بلغت 16 كيساً، في حين أن المحضر مثبت به 12 كيساً فقط، ما يؤكد وجود عبث في الأحراز التي تم تحريرها بمعرفة رجال الجمارك بالمطار“.

وقال إن الحرز يحمل بصمة شخصين مختلفين في التحقيقات، وأن هناك تقريرًا من مصلحة الطب الشرعي، أثبت بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول، بشأن الواقعة يحمل اسم شخص، ورود تقرير آخر للطب الشرعي والمرفق بالأوراق أنه يحمل اسم شخص آخر، بما يثبت أنه عبث قد امتد إلى الحرز.

الحكم على منة شلبي في قضية المخدرات

وأمس الخميس، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وشهدت الجلسة التي تغيبت عنها منة شلبي، حضورا مكثفا من قبل وسائل الإعلام المصرية والعربية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية لمعاقبتها على حيازتها لمخدر الحشيش بقصد التعاطي بعد ضبط الممنوعات معها في مطار القاهرة، أثناء عودتها من الولايات المتحدة.

منة شلبي تنفي حيازتها مخدرات

وكانت منة شلبي قد نفت علاقتها بالمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتها في مطار القاهرة.

وقالت إن الأمن طلب تفتيش حقائبها بعدما أبلغتهم أنها تدخن سجائر إلكترونية، فوافقت وبعدها تم اقتيادها إلى إحدى الغرف بينما كانت الحقائب بحوزة رجال الجمارك.

وأضافت أنها فوجئت بأن رجال الجمارك أبلوغها بالعثور على ماريغوانا وكوكايين داخل علبة المكياج الخاصة بها، وطُلب منها الانتظار قبل أن يتم إبلاغها بالعرض على النيابة العامة.

المصدرتويتر + متابعات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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