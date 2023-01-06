تفاعل واسع مع صور المؤثر القطري غانم المفتاح مع رونالدو في السعودية (شاهد)

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وطن – نشر المؤثر القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم 2022، صورا له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر.

وجرى التقاط الصور على هامش مباراة النصر مع الطائي مساء الجمعة في الدوري السعودي، وهي المواجهة التي حسمها العالمي بهدفين نظيفين.

ونشر غانم المفتاح، الصور عبر حسابه على موقع تويتر، كما نشرها أيضا الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي.

نورتنا يا غانم 💛🙏 pic.twitter.com/w0qUsntxzI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023

تفاعل واسع

حازت صور غانم المفتاح مع رونالدو على تفاعل واسع بين النشطاء على موقع تويتر.

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وحرص الكثيرون على الاحتفاء بظهور الغانم في المملكة.

نورت يا غانم ،،، الله يحييك 💙💛 — Prof.Ali Othman Alzandi (@mohaid123) January 6, 2023

اطلاله رائعه اخوي غانم ونورت المملكه ونورت مدرج #النصر 💛 pic.twitter.com/OPOP433Jzm — علي | وبس 💛 (@saalalala) January 6, 2023

اجمل طله اخوي غانم منورنا والله 😍 — 𝒜𝒽𝓂ℯ𝒹✈️🎡 (@ad99_10) January 6, 2023

الغانم مع هالغانم 🌹❤ — Hashem Alspaiel (@hashem_Alspaiel) January 6, 2023

نورتنا ياهلا فيك بين اخوانك — فهد العنزي (@fahad1alanazi) January 6, 2023

من هم غانم المفتاح؟

وغانم المفتاح من مواليد 2002، ويعيش بربع جسد، ويعتبر شخصية مؤثرة وملهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سفير النوايا الحسنة لدولة قطر، ومصاب بمتلازمة التراجع الذّيلي.

ونال الغانم شهرة عالمية واسعة بعد ظهوره في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 مع الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان، حيث تلا غانم المفتاح آيات من القرآن الكريم.

يا موقع علي ماتفرج

ده غانم المفتاح الشاب القطري اللي ظهر في حفل افتتاح كاس العالم pic.twitter.com/1LFNRBV9V6 — bisoo (@Bisoo1970S) January 6, 2023

وكانت وزارتا التربية والتعليم في قطر والكويت، قد أدرجتا قصة الفتى القطري الذي يُطلق عليه لقب المعجزة غانم المفتاح ضمن المناهج التعليمية.

وغانم المفتاح له كتب ومنشورات تحفز على النجاح وتحدي الإعاقة والصعوبات، وهي ملهمة للجميع.

فقد كتب في مقدمة كتابه “غانم الرابح دائما” الذي طبع بواسطة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر: “اسمي غانم، طفل قطري، ولدت في دوحة الخير، عاصمة قطر، وتنسمت ربيع بلادي، في لغتي: يعني اسمي الرابح دوماً، ولنقرأ ولنسمع حكايتي الجميلة”.

وأنشأ غانم جمعية خيرية، وهي جمعية أهلية يوزع من خلالها الكراسي المتحركة على من يحتاج إليها.