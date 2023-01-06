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تفاعل واسع مع صور المؤثر القطري غانم المفتاح مع رونالدو في السعودية (شاهد)

صور غانم المفتاح ورونالدو التُقطت خلال مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

كتب شيراز ماضي
غانم المفتاح ورونالدو watanserb.com
لقاء غانم المفتاح ورونالدو على هامش مباراة النصر مع الطائي في السعودية
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وطن – نشر المؤثر القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم 2022، صورا له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر.

وجرى التقاط الصور على هامش مباراة النصر مع الطائي مساء الجمعة في الدوري السعودي، وهي المواجهة التي حسمها العالمي بهدفين نظيفين.

ونشر غانم المفتاح، الصور عبر حسابه على موقع تويتر، كما نشرها أيضا الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي.

تفاعل واسع

حازت صور غانم المفتاح مع رونالدو على تفاعل واسع بين النشطاء على موقع تويتر.

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وحرص الكثيرون على الاحتفاء بظهور الغانم في المملكة.

من هم غانم المفتاح؟

وغانم المفتاح من مواليد 2002، ويعيش بربع جسد، ويعتبر شخصية مؤثرة وملهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سفير النوايا الحسنة لدولة قطر، ومصاب بمتلازمة التراجع الذّيلي.

ونال الغانم شهرة عالمية واسعة بعد ظهوره في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 مع الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان، حيث تلا غانم المفتاح آيات من القرآن الكريم.

وكانت وزارتا التربية والتعليم في قطر والكويت، قد أدرجتا قصة الفتى القطري الذي يُطلق عليه لقب المعجزة غانم المفتاح ضمن المناهج التعليمية.

وغانم المفتاح له كتب ومنشورات تحفز على النجاح وتحدي الإعاقة والصعوبات، وهي ملهمة للجميع.

فقد كتب في مقدمة كتابه “غانم الرابح دائما” الذي طبع بواسطة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر: “اسمي غانم، طفل قطري، ولدت في دوحة الخير، عاصمة قطر، وتنسمت ربيع بلادي، في لغتي: يعني اسمي الرابح دوماً، ولنقرأ ولنسمع حكايتي الجميلة”.

وأنشأ غانم جمعية خيرية، وهي جمعية أهلية يوزع من خلالها الكراسي المتحركة على من يحتاج إليها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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