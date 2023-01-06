الجمعة, يناير 6, 2023
الرئيسيةتقاريربلومبيرغ: اتفاق تركي إماراتي روسي على الاعتراف بشرعية "الأسد" وإعادة الاعتبار له!
تقارير

بلومبيرغ: اتفاق تركي إماراتي روسي على الاعتراف بشرعية “الأسد” وإعادة الاعتبار له!

أردوغان أعلن قبل أيام إمكانية اجتماعه مع "الأسد" وعبدالله بن زايد زار دمشق واجتمع معه

كتب سالم حنفي
اتفاق روسي تركي إماراتي لشرعية الاسد watanserb.com
رئيس النظام السوري بشار الأسد
- Advertisement -

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، تضاعف جهودها لإعادة تأهيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وإعادة تشكيل الحرب المستمرة منذ عقد في بلاده، ما يؤكد اتفاق الأطراف الثلاثة على شرعيته وإعادة الاعتبار له.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” أن السلطات التركية، التي دعمت معارضي الأسد في 2011، أعربت عن استعدادها للاعتراف بالرئيس السوري كرئيس شرعي للدولة، وإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع سوريا.

في المقابل يطالب الجانب التركي سلطات دمشق بمنع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من إقامة منطقة حكم ذاتي في شمال البلاد على الحدود مع تركيا.

من جانبها تأمل الإمارات بهذه الطريقة في الحد من نفوذ إيران في سوريا، في حين رأت المستشرقة الروسية إيلينا سوبونينا إلى أن “شراكة أنقرة الجديدة مع دمشق ستعزز دور الكرملين في الشرق الأوسط، وتضغط على واشنطن”.

وقالت: “يجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن وجودها هناك غير ضروري وغير مبرر”.

أردوغان يعلن إمكانية لقاء الأسد

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن قبل أيام، أنه قد يلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد وفقا لسير المحادثات بين الطرفين.

- Advertisement -

وقال “أردوغان” في تصريحات صحفية، إن تركيا وروسيا وسوريا أطلقت مسارا بموجبه سيعقد لقاء بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة.

اتفاق روسي تركي إماراتي لشرعية الاسد
صرح أردوغان قبل أنه قد يلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد ذكر أن الاجتماع الوزاري الثلاثي القادم، يمكن أن يعقد في روسيا أو دولة ثالثة في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير.

وأضاف: “اجتمعنا أولاً على المستوى الفني، ثم على المستوى العسكري، والآن على المستوى السياسي”.

عبدالله بن زايد يلتقي الأسد في دمشق

يأتي هذا في وقت التقى فيه وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، الأربعاء، برئيس النظام السوري بشار الأسد، في ثاني زيارة له إلى دمشق مع استمرار تحسن العلاقات بين البلدين، وفق وكالة “أسوشيتد برس“.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الأسد ، فقد ناقش هو ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونقلت عن الأسد قوله إن إعادة العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.

اتفاق روسي تركي إماراتي لشرعية الاسد
عبدالله بن زايد يزور دمشق ويلتقي بشار الأسد

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) التي تديرها الدولة ، إنهما ناقشا أيضا التطورات في سوريا والمنطقة ، حيث عبر عبد الله عن دعمه لحل سياسي لإنهاء الصراع. وانضم إلى وزير خارجية الإمارات وفد من المسؤولين الاقتصاديين والأمنيين.

وتعد زيارة عبد الله هي الثانية لسوريا منذ زيارته الأولى للدولة التي مزقتها الحرب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 . كما يأتي بعد 10 أشهر من قيام الأسد بزيارة نادرة للإمارات – هي الأولى له منذ عدة سنوات إلى دولة أجنبية غير حليفيه روسيا وإيران، حيث كانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في سوريا عام 2018.

المصدربلومبيرغ + أسوشيتد برس - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق.. مقرب من ابن زايد يتهم الأسد بالبطش بالسوريين

تقارير

دريد لحام.. “غوار الطوشة” خدرَّ السوريين بأعماله النقدية وغدر بأقرب أصدقائه

الهدهد

بشار الأسد يقوم بحركات غريبة أثناء استقباله لعبدالله بن زايد (فيديو)

حياتنا

1 % فقط يمكنهم اكتشاف مكان الأسد في الغابة..فهل أنت منهم؟

الهدهد

رويترز: مساعٍ روسية لعقد قمة بين أردوغان والأسد ومصادر تتحدث عن رفض الأخير

الهدهد

المزروعي يحكم على القرضاوي بالنار ويفجّر جدلاً: “جهنم وبئس المصير”

الهدهد

عبدالله بن زايد ينحني أمام قبور القتلى الإسرائيليين.. ونشطاء: هل تجرؤ على زيارة الأقصى؟

الهدهد

سبب زيارة عبدالله بن زايد المفاجئة لإسرائيل

الهدهد

مجزرة الكيماوي.. فيديو يُنشر لأول مرة يوثّق ما فعله “الأسد” في غوطتي دمشق عام 2013

الهدهد

وزير سوري يثير السخرية بدراسة عن “السعرات” التي يحرقها السوريون يوميا

الهدهد

مجلة “دير شبيغل” الألمانية: حكم الأسد قائم على أموال المخدرات

تقارير

لونا الشبل.. (وطن) تفتح الصندوق الأسود لمستشارة الأسد المدللة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ردة فعل رونالدو بعد فوز النصر على الطائي في الدوري السعودي (شاهد)

تفاعل واسع مع صور المؤثر القطري غانم المفتاح مع رونالدو في السعودية (شاهد)

السعودية تفوز على اليمن في مستهل مشوارها ببطولة خليجي 25 (فيديو)

من هو اللاعب الأغنى في العالم الذي تتجاوز ثروته ثروة رونالدو بـ12 ضعفاً؟!

عدد مشاهدات تقديم رونالدو يفوق مشاهدات نهائي كأس العالم .. ما القصة!؟

النصر السعودي.. يُنهي علاقة تاريخية جميلة بين كريسيانو رونالدو وخورخي مينديز ما القصة ؟

أمير الشعراء.. فضيحة جديدة لأخطاء نحوية بالجملة من عضو مصرية بلجنة التحكيم(شاهد)

شاهد عيان يتحدث عن التدافع في منصة كبار الشخصيات في ستاد البصرة.. ماعلاقة الوفد الكويتي ؟

حجم ثروة بيليه الصافية بعد وفاته لا يُصدق

أسباب انسحاب الوفد الكويتي من خليجي 25 .. مصادر للقبس تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC