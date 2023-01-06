الجمعة, يناير 6, 2023
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بتنورة قصيرة.. إطلالة مثيرة لمُدرسة تركية تشُعل السوشيال ميديا وهذه هويتها

مُدرسة تُركية ظهرت في أحد المدراس الخاصة، وهي ترتدي تنورة قصيرة في مشهد مثير

كتب فهمي الورغمي
تنورة قصيرة watanserb.com
المُدرسة التركية فيدان أتالاي
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وطن– تداول ناشطون مقطع فيديو مثير للجدل ظهرت فيه مدرسة اقتصاد في إحدى المؤسسات التعليمة الخاصة في تركيا ترتدي تنورة قصيرة جدًا أثناء تقديمها شرح أحد الدروس على السبورة، في لقطة أشعلت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مدرسة تركية بتنورة قصيرة

وظهرت مدرسة الاقتصاد التركية “فيدان أتالاي” في مقطع فيديو مثير للجدل بينما كان تلقي أحد الدروس على طلابها، مرتدية تنورة قصيرة جداً.

وكانت أتالاي، تلقي دروسها غير مبالية بالمظهر المثير الذي استقبلت به طلابها.

وثق أحد الحضور في قاعة الدرس، من الطلاب، مقطع فيديو للمدرسة “فيدان أتالاي” وهي تقدم الدرس على السبورة في ملابس اعتبرها كثيرون غير متناسقة مع حصة تدريس.

أثارت الإطلالة المثيرة للجدل للمُدرسة التركية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم الناس بين مؤيد ومعارض للأمر.

من هي المُدرسة التركية فيدان أتالاي ؟

وبحسب موقع “هربلر” التركي، اعتادت المُدرسة فيدان أتالاي الظهور بملابس قصيرة عند قدومها الفصل من أجل تقديم الدروس لطلبتها.

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واشتهرت آتالاي، مؤخرا، على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها القصيرة، حتى أن ظهورها في تلك الإطلالة داخل قاعة الدرس، كان بهدف زيادة عدد متابعيها على حساباتها على السوشيال ميديا.

وأصبحت فيدان أتالاي، مشهورة بإسم “مُدرسة التنورة القصيرة” موضوع نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث جادل قسم كبير من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاهدة الصور، بأن التنورة القصيرة التي ارتدتها المعلمة أتالاي لم تكن مناسبة للمؤسسة التعليمية.

المصدرهربلر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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