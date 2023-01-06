القبض على لاعب دولي سابق في فرنسا بحوزته كمية لاتُصدق من الكوكايين

وطن– ألقت السلطات الأمنية الفرنسية، الخميس، القبض على لاعب كرة القدم الدولي السابق، “جان مانويل نيدرا”، رفقة صديقته في مطار شارل ديغول، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر خاصته.

“العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين بحوزته”

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، عن إلقاء القوات الأمنية في مطار شارل ديغول في باريس على اللاعب الفرنسي الدولي السابق جان مانويل نيدرا، (29 عاما) لاعب منتخب مارتينيك وصديقته نهاية الأسبوع، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر خاصتهم.

وتم وضع اللاعب الحالي لنادي إيجلون دي لامينتين في دوري الدرجة الأولى، في الدولة الكاريبية، رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ذات المصدر.

29 yaşındaki Fransız futbolcu Jean-Emmanuel Nedra, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda 100 kilo kokain ile yakalanarak tutuklandı. #JeanEmmanuelNedra pic.twitter.com/eCcq11CzJD — sportaldergi (@sportaldergi) January 6, 2023

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن نيدرا مثُل أمام قاضي التحقيق مع صديقته بعد هذه الحادثة.

وقالت النيابة العامة في باريس إن اللاعب الدولي وصديقته عُرِضا على قاضي تحقيق، الأربعاء، وبينما وُضع نيدار رهن الحبس الاحتياطي، قررت النيابة الإفراج عن صديقته تحت إشراف قضائي.

محترف كرة قدم يتورط في قضية مخدرات

من جانبه، أصدر نادي إيجلون دي لامينتين، بعد الإعلان عن احتجاز لاعبه، بيانا بشأن الحادث، وتعهد بالعمل على حماية الشباب من المخاطر المصاحبة لتعاطي المخدرات.

وجاء في البيان “علمنا بدون معرفة درجة تورطه أن أحد لاعبينا اعتقل في باريس بتهمة تهريب المخدرات”.

وظهر نيدرا لأول مرة مع منتخب مارتينيك في عام 2012 بعد أن قضى فترات مع نادي مارينويز الأميركي.

كما شارك لاعب الوسط في الكأس الذهبية للكونكاكاف، حيث شارك أساسيا ضد بنما وانتصر على نيكاراغوا، وخاض مواجهة أمام منتخب الولايات المتحدة.

وفي تصريحاته حول الحادثة، قال نادي إيجلون دي لامينتين، في رسالة قصيرة للصحافة المحلية “بدون معرفة درجة مشاركته، علمنا أنه تم القبض على أحد لاعبينا في مطار شارل ديغول، بتهمة تهريب المخدرات “.