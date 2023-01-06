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القبض على لاعب دولي سابق في فرنسا بحوزته كمية لاتُصدق من الكوكايين

السلطات الفرنسية اعتقلت لاعب كرة قدم الدولي وكان بحوزته 100 كغ من الكوكايين في حقائب سفره

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
لاعب دولي والكوكايين watanserb.com
القاء القبض على لاعب دولي سابق وبحوزته كمية من الكوكايين

وطن– ألقت السلطات الأمنية الفرنسية، الخميس، القبض على لاعب كرة القدم الدولي السابق، “جان مانويل نيدرا”، رفقة صديقته في مطار شارل ديغول، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر خاصته.

“العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين بحوزته”

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، عن إلقاء القوات الأمنية في مطار شارل ديغول في باريس على اللاعب الفرنسي الدولي السابق جان مانويل نيدرا، (29 عاما) لاعب منتخب مارتينيك وصديقته نهاية الأسبوع، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر خاصتهم.

وتم وضع اللاعب الحالي لنادي إيجلون دي لامينتين في دوري الدرجة الأولى، في الدولة الكاريبية، رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ذات المصدر.

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن نيدرا مثُل أمام قاضي التحقيق مع صديقته بعد هذه الحادثة.

وقالت النيابة العامة في باريس إن اللاعب الدولي وصديقته عُرِضا على قاضي تحقيق، الأربعاء، وبينما وُضع نيدار رهن الحبس الاحتياطي، قررت النيابة الإفراج عن صديقته تحت إشراف قضائي.

محترف كرة قدم يتورط في قضية مخدرات

من جانبه، أصدر نادي إيجلون دي لامينتين، بعد الإعلان عن احتجاز لاعبه، بيانا بشأن الحادث، وتعهد بالعمل على حماية الشباب من المخاطر المصاحبة لتعاطي المخدرات.

وجاء في البيان “علمنا بدون معرفة درجة تورطه أن أحد لاعبينا اعتقل في باريس بتهمة تهريب المخدرات”.

وظهر نيدرا لأول مرة مع منتخب مارتينيك في عام 2012 بعد أن قضى فترات مع نادي مارينويز الأميركي.

كما شارك لاعب الوسط في الكأس الذهبية للكونكاكاف، حيث شارك أساسيا ضد بنما وانتصر على نيكاراغوا، وخاض مواجهة أمام منتخب الولايات المتحدة.

وفي تصريحاته حول الحادثة، قال نادي إيجلون دي لامينتين، في رسالة قصيرة للصحافة المحلية “بدون معرفة درجة مشاركته، علمنا أنه تم القبض على أحد لاعبينا في مطار شارل ديغول، بتهمة تهريب المخدرات “.

المصدرلوباريزيان ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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