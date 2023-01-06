الجمعة, يناير 6, 2023
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رياضة

العراق يتعثر في مستهل مشواره أمام عمان في خليجي 25 (شاهد)

أسود الرافدين العراقي يتعادل سلبياً أمام عمان في افتتاح خليجي 25

كتب فارس أبو شيحة
مباراة العراق أمام عمان في افتتاح خليجي 25 watanserb.com
مباراة العراق أمام عمان في افتتاح خليجي 25
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وطن- تعثر صاحب الأرض العراق أمام عمان، في مباراة افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب ” استاد البصرة ” الدولي.

وتصدر منتخب العراق ” أسود الرافدين”، المجموعة الأولى في منافسات بطولة خليجي 25، بنقطة وحيدة، متساوياً بها مع الوصيف عمان، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة السعودية واليمن القادمة.

مبارة العراق أمام عمان في افتتاح خليجي 25

كما وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين العراق وعمان، طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات أسود الرافدين إلى 6 تسديدات خطيرة على شباك المرمى العماني، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 7 تسديدات.

وتفوق المنتخب العراقي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 52%، أمام منافسه العماني الذي وصل نسبة استحواذه إلى 48% في المباراة.

تشكيلة منتخب العراق ضد عمان

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ودخل صاحب الأرض العراق أمام نظيره العماني، تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، بتشكيلة أساسية، في منافسات بطولة خليجي 25، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

دفاع أسود الرافدين (العراق): ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، حسين عمار.

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، إبراهيم بايش.

العراق ضد عمان في بطولة خليجي 25
العراق ضد عمان في بطولة خليجي 25

مركز الهجوم: حسين جبار، حسين السعيدي، أيمن حسين.

تشكيلة منتخب عمان ضد العراق

ولعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة أمام المستضيف للبطولة الخليجية العراق، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، جمعة الحبسي، أحمد الكعبي.

مباراة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25
مباراة العراق وعمان في افتتاح خليجي 25

خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري.

مركز الهجوم: أرشد العلوي، المنذر العلوي، عصام الصبحي.

وسيلتقي منتخب العراق أمام السعودية، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023، كما سيواجه المنتخب العماني أمام نظيره اليمني.

كما وستستمر فعاليات بطولة كأس الخليج “خليجي 25“، التي انطلقت مراسمها الجمعة، حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في مدينة البصرة العراقية.

المصدروطن + الكأس + منتخب عمان + منتخب العراق + قنوات أبو ظبي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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