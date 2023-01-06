الأمن الأردني يحل لغز جريمة قتل بحق وافد عربي ارتكبت قبل 35 عاماً ويقبض على مرتكبها

- Advertisement -

وطن– تمكنت وحدة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، من حلّ لغز وملابسات جريمة قتل لوافد عربي ارتُكبت قبل 35 عاماً، والقبض على مرتكب الجريمة.

ووفقاً لما نقلته مديرية الأمن العام في الأردن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الناطق الإعلامي باسمها، فقد قامت إحدى فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُكلّفة بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، وتمكنت من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا، التي ارتُكبت في عام 1987م، وبقيت مجهولة حتى يومنا هذا.

وتحدّثت مديرية الأمن العام في تفاصيل القضية، مشيرةً إلى أنه في عام 1987 عُثر على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولاً إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله حارساً لعمارة قيد الانشاء شمال العاصمة، ولم يتمّ تحديد هوية القاتل في حينها، وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

معلومات جديدة حصرت الاشتباه في الجاني

وبحسب ما أكده الناطق الاعلامي، فإنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكّلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية، وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه، ليقودهم كلّ ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.

القبض على الجاني وإقراره بجريمته

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى البحث عنه، وأُلقي القبض عليه، وبالتوسّع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة، وأنه قبل 35 عاماً كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء، وأنّه ذهب ليلاً من أجل سرقة معدات ومواد البناء، وفي أثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه، إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

وأكد الناطق الإعلامي على أنّه تمت إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرّر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.