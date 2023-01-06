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الأمن الأردني يحل لغز جريمة قتل بحق وافد عربي ارتكبت قبل 35 عاماً ويقبض على مرتكبها

فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي أعادت فتح جريمة قتل وافد عربي بالأردن قبل 35 عاماً، وتمكنت من حلّ اللغز والقبض على القاتل

كتب سالم حنفي
جريمة قتل وافد عربي بالأردن قبل 35 عاما watanserb.com
البحث الجنائي الاردني يحل لغز جريمة قتل حدثت في الأردت قبل 35 عاما
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وطن– تمكنت وحدة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، من حلّ لغز وملابسات جريمة قتل لوافد عربي ارتُكبت قبل 35 عاماً، والقبض على مرتكب الجريمة.

ووفقاً لما نقلته مديرية الأمن العام في الأردن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الناطق الإعلامي باسمها، فقد قامت إحدى فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُكلّفة بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، وتمكنت من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا، التي ارتُكبت في عام 1987م، وبقيت مجهولة حتى يومنا هذا.

وتحدّثت مديرية الأمن العام في تفاصيل القضية، مشيرةً إلى أنه في عام 1987 عُثر على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولاً إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله حارساً لعمارة قيد الانشاء شمال العاصمة، ولم يتمّ تحديد هوية القاتل في حينها، وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

معلومات جديدة حصرت الاشتباه في الجاني

وبحسب ما أكده الناطق الاعلامي، فإنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكّلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية، وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه، ليقودهم كلّ ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.

القبض على الجاني وإقراره بجريمته

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى البحث عنه، وأُلقي القبض عليه، وبالتوسّع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة، وأنه قبل 35 عاماً كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء، وأنّه ذهب ليلاً من أجل سرقة معدات ومواد البناء، وفي أثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه، إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

وأكد الناطق الإعلامي على أنّه تمت إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرّر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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