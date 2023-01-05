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هذا ما كشفته لغة جسد رونالدو بالسعودية.. خبيرة قطرية تفجر مفاجأة (فيديو)

خبيرة لغة الجسد القطرية سارة عبدالرحمن قالت إن طريقة تنفس الدون كشفت الكثير عن لغة جسد رونالدو

كتب خالد الأحمد
كريستيانو رونالدو لغة الجسد watanserb.com
كريستيانو رونالدو خلال أول مؤتمر صحفي له مع نادي النصر السعودي
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وطن – قالت خبيرة لغة الجسد سارة عبدالرحمن، إن لغة جسد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال أول مؤتمر صحفي له مع نادي النصر السعودي أشارت إلى سعادته لكنه لم يكن راضياً.

لغة الجسد وكريستيانو رونالدو

وكان سارة تتحدث عن رونالدو وظهوره الأول مع النصر، ولدى سؤال مذيعة قناة “بي إن سبورت” للخبيرة القطرية: كيف أتت تعابير وجه كريستيانو؟

قالت إن أكثر شيء لوحظ لديه هو التنفس، والتنفس هو أكثر شيء يؤثر على لغة الجسد”، وأضافت أن رونالدو كان يحبس أنفاسه طوال فترة المؤتمر.

وقالت إن اللاعب البرتغالي أخذ موقفاً دفاعياً من الانتقادات التي طالته جراء انضمامه إلى نادي النصر السعودي، ولم يكن يتنفس بشكل سليم وبدا وكأنه “مقهور ومتنرفز” –حسب تعبيرها-.

واستدركت خبيرة لغة الجسد أن طول اللقاء أثر على لغة جسده أساساً، وأضافت أن اللاعب المذكور كان يفتح فمه قبل أن يتكلم بشكل واضح وهذا الشكل يخفف من توتره ليتمكن من الكلام بشكل أفضل”.

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وأردفت أنه كان يحاول الضغط على كل كلمة ينطقها وخصوصاً عندما يتحدث عن الفريق الذي فاز على الأرجنتين في بداية بطولة كأس العالم بقطر ـ منتخب السعودية ـ ، وكان يضغط على الكلمات وفي حالة من الإنفعال.

وأشارت خبيرة لغة الجسد سارة عبد الرحمن، إلى أن الإنسان عندما يكون “مُستفزاً وغير مرتاح يكتم أنفاسه وبالتالي لا يستطيع الكلام بشكل جيد”.

رونالدو ليس راضيا بما فيه الكفاية

وأضافت أن رونالدو بعد توقيع عقده مع نادي النصر بات سعيداً في لحظات معينة، ولكنه ايضا ليس راضياً بما فيه الكفاية، واستدركت أن نصف مشاركته في المؤتمر ذهب إلى التبرير، وكثرة التبرير تدل على عدم الرضا، حسب وصفها.

وحول الجانب الدفاعي في شخصيته وكيف بدا من خلال لغة جسده، أشارت خبيرة لغة الجسد إلى أن ذلك تمثل في حركات رقبته والنظرات الحادة ومط الشفتين أثناء الكلام.

موضحة أنها حركات تشير كلها إلى عدم تقبله للنقد، وعن ابتسامه قالت “تشير إلى السعادة ولكنها سعادة مؤقتة.”

رونالدو شخصية لطيفة

وعن وصف رونالدو بالمتعجرف على وسائل التواصل الاجتماعي، ذهبت ضيفة البرنامج إلى القول إن “اختلاف الثقافات قد يولد نوعاً من الاستنكار لبعض التصرفات في بعض الأحيان ولكن التعجرف لا” وختمت بأن رونالدو بشكل عام شخصية لطيفة.

خبايا وأسرار لغة الجسد

و”لغة الجسد” بحسب موضوعات طبية نفسية هي تلك اللغة التي تشمل الحركات والإيحاءات التي يقوم بها المرء عند حديثه بالإضافة إلى أدق التفاصيل والتعابير على وجهه، ومعرفة كيف تقرأ لغة الجسد عن طريق خبايا وأسرار هذه اللغة سيغير من طريقة عيشك للحظات التي تقضيها مع الآخرين ومن أسلوب تواصلك معهم.

وتشير العديد من الأبحاث والدراسات إلى أن الكلمات و الجمل لا تمثل سوى 7 % من طرق تواصلنا مع عالمنا، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى حركاتنا و إيماءاتنا التي تترجم في عقول المتلقين من دون وعي منهم.

وتعد “سارة عبد الرحمن” مع شقيقتها “هاجر” أهم خبيرتين مختصتين في مجال لغة الجسد والعلوم الإنسانية، ومن أهم الرواد في هذا المجال على مستوى الوطن العربي من باب لم يسبقهما إليه أحد في المنطقة بأكملها بحسب تقرير سابق لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

كريستيانو رونالدو لغة جسد
سارة وهاجر عبد الرحمن أهم خبيرتين مختصتين في مجال لغة الجسد والعلوم الإنسانية على مستوى الوطن العربي

وأضافت الصحيفة أن الشقيقتين ساهمتا في نشر هذا العلم بشكل أكبر بين فئات متعددة في المجتمع من خلال صفحتهما على موقع «إنستغرام» التي تضم أكثر من مليون متابع، لتحليل مقاطع مصورة لمشاهير أو مشاهد من أفلام.

كريستيانو رونالدو في السعودية

وانتقل رونالدو رفقة صديقته وأبنائه، الإثنين بشكل رسمي للاقامة في الرياض بالسعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو للموسم الواحد.

كريستيانو رونالدو لغة جسد
كريستيانو رونالدو يقيم رسميا في السعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع النصر السعودي

ويخوض “النصر” متصدّر الدوري السعودي، أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي، عندما يلاقي “الطائي”، إلا أنّ رونالدو لم يسجل بعد في قائمة نادي النصر لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية حتى الآن، بحسب ما أفاد به مسؤولان في النادي الخليجي.

المصدرتويتر + صحيفة الأنباء - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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