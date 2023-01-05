هذا ما كشفته لغة جسد رونالدو بالسعودية.. خبيرة قطرية تفجر مفاجأة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – قالت خبيرة لغة الجسد سارة عبدالرحمن، إن لغة جسد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال أول مؤتمر صحفي له مع نادي النصر السعودي أشارت إلى سعادته لكنه لم يكن راضياً.

لغة الجسد وكريستيانو رونالدو

وكان سارة تتحدث عن رونالدو وظهوره الأول مع النصر، ولدى سؤال مذيعة قناة “بي إن سبورت” للخبيرة القطرية: كيف أتت تعابير وجه كريستيانو؟

قالت إن أكثر شيء لوحظ لديه هو التنفس، والتنفس هو أكثر شيء يؤثر على لغة الجسد”، وأضافت أن رونالدو كان يحبس أنفاسه طوال فترة المؤتمر.

الخبيرة بلغة الجسد سارة عبد الرحمن: لغة جسد رونالدو أشارت لسعادته لكنه لم يكن راضياً!#رونالدو #Ronaldo𓃵 pic.twitter.com/B1dhpxKwWx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2023

وقالت إن اللاعب البرتغالي أخذ موقفاً دفاعياً من الانتقادات التي طالته جراء انضمامه إلى نادي النصر السعودي، ولم يكن يتنفس بشكل سليم وبدا وكأنه “مقهور ومتنرفز” –حسب تعبيرها-.

واستدركت خبيرة لغة الجسد أن طول اللقاء أثر على لغة جسده أساساً، وأضافت أن اللاعب المذكور كان يفتح فمه قبل أن يتكلم بشكل واضح وهذا الشكل يخفف من توتره ليتمكن من الكلام بشكل أفضل”.

- Advertisement -

وأردفت أنه كان يحاول الضغط على كل كلمة ينطقها وخصوصاً عندما يتحدث عن الفريق الذي فاز على الأرجنتين في بداية بطولة كأس العالم بقطر ـ منتخب السعودية ـ ، وكان يضغط على الكلمات وفي حالة من الإنفعال.

وأشارت خبيرة لغة الجسد سارة عبد الرحمن، إلى أن الإنسان عندما يكون “مُستفزاً وغير مرتاح يكتم أنفاسه وبالتالي لا يستطيع الكلام بشكل جيد”.

رونالدو ليس راضيا بما فيه الكفاية

وأضافت أن رونالدو بعد توقيع عقده مع نادي النصر بات سعيداً في لحظات معينة، ولكنه ايضا ليس راضياً بما فيه الكفاية، واستدركت أن نصف مشاركته في المؤتمر ذهب إلى التبرير، وكثرة التبرير تدل على عدم الرضا، حسب وصفها.

وحول الجانب الدفاعي في شخصيته وكيف بدا من خلال لغة جسده، أشارت خبيرة لغة الجسد إلى أن ذلك تمثل في حركات رقبته والنظرات الحادة ومط الشفتين أثناء الكلام.

موضحة أنها حركات تشير كلها إلى عدم تقبله للنقد، وعن ابتسامه قالت “تشير إلى السعادة ولكنها سعادة مؤقتة.”

رونالدو شخصية لطيفة

وعن وصف رونالدو بالمتعجرف على وسائل التواصل الاجتماعي، ذهبت ضيفة البرنامج إلى القول إن “اختلاف الثقافات قد يولد نوعاً من الاستنكار لبعض التصرفات في بعض الأحيان ولكن التعجرف لا” وختمت بأن رونالدو بشكل عام شخصية لطيفة.

خبايا وأسرار لغة الجسد

و”لغة الجسد” بحسب موضوعات طبية نفسية هي تلك اللغة التي تشمل الحركات والإيحاءات التي يقوم بها المرء عند حديثه بالإضافة إلى أدق التفاصيل والتعابير على وجهه، ومعرفة كيف تقرأ لغة الجسد عن طريق خبايا وأسرار هذه اللغة سيغير من طريقة عيشك للحظات التي تقضيها مع الآخرين ومن أسلوب تواصلك معهم.

وتشير العديد من الأبحاث والدراسات إلى أن الكلمات و الجمل لا تمثل سوى 7 % من طرق تواصلنا مع عالمنا، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى حركاتنا و إيماءاتنا التي تترجم في عقول المتلقين من دون وعي منهم.

وتعد “سارة عبد الرحمن” مع شقيقتها “هاجر” أهم خبيرتين مختصتين في مجال لغة الجسد والعلوم الإنسانية، ومن أهم الرواد في هذا المجال على مستوى الوطن العربي من باب لم يسبقهما إليه أحد في المنطقة بأكملها بحسب تقرير سابق لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن الشقيقتين ساهمتا في نشر هذا العلم بشكل أكبر بين فئات متعددة في المجتمع من خلال صفحتهما على موقع «إنستغرام» التي تضم أكثر من مليون متابع، لتحليل مقاطع مصورة لمشاهير أو مشاهد من أفلام.

كريستيانو رونالدو في السعودية

وانتقل رونالدو رفقة صديقته وأبنائه، الإثنين بشكل رسمي للاقامة في الرياض بالسعودية بعد توقيعه عقدا بموسمين مع نادي النصر حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو للموسم الواحد.

ويخوض “النصر” متصدّر الدوري السعودي، أولى مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي العالمي، عندما يلاقي “الطائي”، إلا أنّ رونالدو لم يسجل بعد في قائمة نادي النصر لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية حتى الآن، بحسب ما أفاد به مسؤولان في النادي الخليجي.