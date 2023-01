هدف عمر السومة الصاروخي في الدوري القطري 2023 (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سجل النجم السوري المخضرم عمر السومة، لاعب نادي العربي، هدفاً صاروخياً في مرمى شباك الأهلي، في منافسات الدوري القطري 2023.

وقاد السوري السومة المعار من نادي أهلي جدة السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تسجيله هدفين في شباك الأهلي القطري، الخميس، في منافسات الجولة ال8، بعد استئنافها من جديد بسبب فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم قطر 2022.

وأحرز لاعب العربي عمر السومة، الهدف الرائع الأول داخل مرمى الفريق المنافس الأهلي، بعد استلام كرة ومراوغة سريعة، ليسددها اللاعب في زاوية بعيدة داخل شباك مرمى الأخير في الدقيقة ال79.

كما وعاد السومة ليسجل الهدف الثاني لفريق العربي القطري، في منافسات دوري نجوم قطر 2022-2023، في الدقيقة ال87، ليتصدر ثالث جدول ترتيب هدافي الدوري القطري. برصيد 5 أهداف، خلف المتصدر جيلسون لاعب نادي الوكرة برصيد 8 أهداف حتى الآن.

وأحرز فريق الأهلي الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك العربي، عند الدقيقة ال25، عن طريق النجم الأردني يزن النعيمات.

وشهدت المباراة تساوي كلا الفريقين الأهلي والعربي على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، برصيد 13 تسديدة.

كما وتفوق العربي القطري في نسبة الاستحواذ على الكرة ب67%، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه الأهلي، بينما استحوذ الأخير على الكرة بنسبة 33%.

كما وآتى ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوز العربي على الأهلي في منافسات الجولة ال8، على النحو الآتي:

(1) العربي القطري 19 نقطة.

(2) لخويا 17 نقطة.

(3) الوكرة 15 نقطة.

(4) الغرافة 12 نقطة.

(5) الأهلي 10 نقاط.

(6) الشمال 10 نقاط.

🔝 @alarabi_club regain the lead that they lost for 24 hours#QNBStarsLeague pic.twitter.com/yajv08DTja

— Qatar Stars League (@QSL_EN) January 5, 2023