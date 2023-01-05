الخميس, يناير 5, 2023
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رياضة

هدف عمر السومة الصاروخي في الدوري القطري 2023 (شاهد)

منافسات الجولة ال8 من الدوري القطري الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
هدف عمر السومة لاعب العربي القطري watanserb.com
هدف عمر السومة لاعب العربي القطري
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وطن- سجل النجم السوري المخضرم عمر السومة، لاعب نادي العربي، هدفاً صاروخياً في مرمى شباك الأهلي، في منافسات الدوري القطري 2023.

وقاد السوري السومة المعار من نادي أهلي جدة السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تسجيله هدفين في شباك الأهلي القطري، الخميس، في منافسات الجولة ال8، بعد استئنافها من جديد بسبب فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم قطر 2022.

هدف عمر السومة مع العربي القطري

وأحرز لاعب العربي عمر السومة، الهدف الرائع الأول داخل مرمى الفريق المنافس الأهلي، بعد استلام كرة ومراوغة سريعة، ليسددها اللاعب في زاوية بعيدة داخل شباك مرمى الأخير في الدقيقة ال79.

كما وعاد السومة ليسجل الهدف الثاني لفريق العربي القطري، في منافسات دوري نجوم قطر 2022-2023، في الدقيقة ال87، ليتصدر ثالث جدول ترتيب هدافي الدوري القطري. برصيد 5 أهداف، خلف المتصدر جيلسون لاعب نادي الوكرة برصيد 8 أهداف حتى الآن.

نجوم العربي القطري
نجوم العربي القطري

وأحرز فريق الأهلي الهدف الوحيد للفريق في المباراة داخل شباك العربي، عند الدقيقة ال25، عن طريق النجم الأردني يزن النعيمات.

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وشهدت المباراة تساوي كلا الفريقين الأهلي والعربي على صعيد التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، برصيد 13 تسديدة.

كما وتفوق العربي القطري في نسبة الاستحواذ على الكرة ب67%، طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه الأهلي، بينما استحوذ الأخير على الكرة بنسبة 33%.

ترتيب الدوري القطري 2023

كما وآتى ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوز العربي على الأهلي في منافسات الجولة ال8، على النحو الآتي:

(1) العربي القطري 19 نقطة.

(2) لخويا 17 نقطة.

(3) الوكرة 15 نقطة.

(4) الغرافة 12 نقطة.

(5) الأهلي 10 نقاط.

(6) الشمال 10 نقاط.

(7) قطر 10 نقاط.

(8) المرخية 8 نقاط.

(9) السد 7 نقاط.

(10) أم صلال 7 نقاط.

(11) الريان 4 نقاط.

(12) السيلية 4 نقاط.

مباراة العربي والأهلي في الدوري القطري
مباراة العربي والأهلي في الدوري القطري

وسيلتقي فريق العربي في المباراة القادمة، الخميس، أمام منافسه الوكرة، في منافسات الجولة ال9 من دوري نجوم قطر “الدوري القطري الممتاز”.

المصدروطن+ صفحة نادي العربي + دوري نجوم قطر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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