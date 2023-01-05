نجل طه ياسين رمضان يكشف ما فعلته السعودية به من تنكيل بعد قصف منزلهم في صنعاء

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وطن- كشف السياسي والحقوقي العراقي محمد طه رمضان، نجل نائب الرئيس العراقي السابق، طه ياسين رمضان، تفاصيل مروعة عن معاملة السعودية له عقب تفجير المنزل الذي كان يقيم فيه في اليمن.

وقال “رمضان” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”، روى من خلالها ما تعرّض له في السعودية: “عندما كنت مقيم في صنعاء تعرض منزلنا للتدمير من قبل التحالف عندما تم قصف عطان، كان منزلنا الأقرب الى المكان ونجونا بأعجوبة، رغم الضرر الكبير لمنزلنا. حتى الآن لا استطيع نسيان تلك اللحظات المرعبة. نزحنا الى المملكة العربية السعودية لاحقاً وهناك كانت معاناة أخرى”.

عندما كنت مقيم في صنعاء تعرض منزلنا للتدمير من قبل التحالف عندما تم قصف عطان، كان منزلنا الأقرب الى المكان ونجونا بأعجوبة، رغم الضرر الكبير لمنزلنا.

حتى الآن لا استطيع نسيان تلك اللحظات المرعبة.

نزحنا الى المملكة العربية السعودية لاحقاً وهناك كانت معاناة أخرى. pic.twitter.com/cvz67ijrSM — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) December 31, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: “مع نزوح جميع البعثات الدبلوماسية الى بلدان الجوار، نزحنا ايضا معهم”، ليوضح أنه ” عندما وصلنا للمنفذ السعودي قاموا بسؤالي لماذا جئت الى هنا؟ أجبتهم بسبب قصف منزلي في صنعاء“.

ولفت نجل طه ياسين رمضان إلى أنّ المسؤولين في المنفذ السعودي، سألوه عما إذا كان الحوثيون قد فجروا منزله، ليخبرَهم أنّ منزله تم تفجيره بقصف لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيراً إلى أن إجابته لم تعجبهم.

مع نزوح جميع البعثات الدبلوماسية الى بلدان الجوار، نزحنا ايضا معهم.

عندما وصلنا للمنفذ السعودي قاموا بسؤالي لماذا جئت الى هنا؟ أجبتهم بسبب قصف منزلي في صنعاء.

سألوني أكيد فجروه الحوثيين؟ قلت لهم لا تم تدميرة بقصف طيران التحالف.

لم تعجبهم الحقيقة. — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) January 3, 2023

إجراءات تعسفية

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وكشف نجل نائب الرئيس العراقي الراحل طه ياسين رمضان، ما تعرّض له في السعودية بعدما أدلى به للمسؤولين في المنفذ السعودي، موضحاً أنّه تعرّض لمعاملة غير لائقة، وتم وضعه وأسرته ومن معه قيدَ الإقامة الجبرية.

وأوضح أنّه تم إجباره على التوقيع على كشوفات تضمنت قائمة من الممنوعات التي يحظر عليه ممارستها، تضمّنت عدم السفر داخلياً أو خارجياً، وكذلك منعه من الانتقال من منزل لآخر وعدم الاختلاط بأي شخص آخر.

بعد وصولنا الى المملكة العربية السعودية أصبحنا تحت الإقامة الجبرية، كانت معاملة غير لائقة، احضروا لي كشوفات للتوقيع عليها، كشف الممنوعات.

ممنوع التواصل، ممنوع السفر "داخلياُ وخارجياً"، ممنوع الانتقال إلى منزل آخر، المستشفى ممنوع، الاختلاط بالأشخاص ممنوع، قائمة لاتنتهي للأسف. — محمد طه رمضان (@MohtahaRamadan) January 4, 2023

إعدام طه ياسين رمضان

وكانت السلطات العراقية قد نفّذت حكم الإعدام بحقّ طه ياسين رمضان، نائب الرئيس السابق شنقاً، فجر يوم 20 مارس/آذار2007.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحقّ “رمضان”، بعد أيام من تأييد هيئة التمييز العراقية الحكم القاضي بإعدام رمضان، والذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا يوم 13 فبراير/شباط من العام نفسه، بسبب اتهامه باعتقال وتعذيب وقتل رجال ونساء وأطفال بقرية الدجيل عام 1981.

يشار إلى أن طه ياسين رمضان هو رابع أرفع مسؤول عراقي تم إعدامه منذ غزو بغداد؛ حيث أُعدم الرئيس السابق صدام يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، بسبب القضية ذاتها، ثم أُعدم في وقت لاحق أخوه غير الشقيق برزان التكريتي، ورئيس محكمة الثورة عوّاد البندر.