الخميس, يناير 5, 2023
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حياتنا

منة شلبي تعاني أزمة نفسية ووالدتها الراقصة الشهيرة أصيبت بالزهايمر

أصدرت محكمة مصرية حكمها بحق منة شلبي بالحبس عام وغرامة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ

كتب باسل النجار
منة شلبي والمخدرات watanserb.com
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وطن – كشف فريق دفاع الفنانة المصرية منة شلبي مفاجآت جديدة بشأنها، بعدما أسدلت محكمة مصرية، الخميس، الستار على قضيتها التي شغلت الرأي العام طيلة الفترة الماضية، بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامها بحيازة مخدرات.

منة شلبي تعاني أزمة نفسية

وخلال جلسة اليوم كشف المحامي محمد أبو شقة، أن سبب عدم حضور موكلته منة شلبي، جلسة محاكمتها هو أنها تعاني من أزمة نفسية نتيجة تلك الواقعة.

كما أوضح “أبو شقة” خلال جلسة محاكمة منة شلبي، أن والدتها تعاني من مرض الزهايمر، طالبا من القاضي الرأفة بحالها ومراعاة الجانب الإنساني، بحسب ما نقل موقع “القاهرة24” المحلي.

جدير بالذكر أن والدة الفنانة منة شلبي هي الراقصة الشهيرة زيزي مصطفى، والتي سبق وأن ظهرت في عدة أعمال فنية شهيرة منها فيلم “الفنكوش” مع الزعيم عادل إمام.

وتعرضت والدة منة شلبي زيزي مصطفى، للعديد من الأزمات الصحية مؤخرا وتبلغ من العمر 74 عاما.

الراقصة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

واختفت زيزي عن الأنظار والأضواء منذ فترة طويلة بسبب حالتها المرضية، وكان آخر ظهور لها عام 2017.

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وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “بالألوان الطبيعية” على قناة “دريم”.

وتحدثت آنذاك أنها أدت “15 عمرة وحجت مرتين وذهبت إلى القدس”، لافتة إلى أنها خلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعرها بالتساقط وإصابتها بالصداع، حسب قولها.

زيزي مصطفى وابنتها منة شلبي

وكانت منة شلبي تغيبت عن حضور أولى جلسات محاكمتها، الخميس، حيث حضر 10 محامين للدفاع عنها في واقعة اتهامها بحيازة مخدرات داخل مطار القاهرة أثناء عودتها من الخارج.

تفاصيل محاكمة منة شلبي

والخميس 5 يناير، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

وجاء ذلك على خلفية اتهام منة شلبي بإحراز مخدّر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة، دفاع الفنانة منة شلبى المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

والتمس أبوشقة من المحكمة براءة الفنانة من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيراً إلى أن عملية تفتيش المتهمة لم تتم في وجود المتهمة.

وأقامت النيابة في وقت سابق، دليلاً على تعاطي منة شلبي، من شهادة 5 أشخاص على الواقعة، وما توصّلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها.

“أنا مش بشرب الحاجات دي”

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ الفنانة أحضرت جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، حين كانت في مدينة نيويورك لحضور مهرجان فني. بحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24”.

وقالت منة شلبي في التحقيقات: “أنا كنت مسافرة نيويورك علشان أحضر مهرجان إنترناشونال مي أورد. ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك”.

ونفت الفنانة المصرية اتهامها بحيازة مخدر الحشيش، وقالت: “محصلش. أنا وافقت إن الراجل التاني يفتح الشنطة وقولتله اتفضل وقعد يقلب في الشنط. وبعدين جه واحد ثالت كان بيتفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجاير الإلكترونية. وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شويه ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية”.

وتابعت: “الشنط كانت معاهم في الوقت ده وبعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجونا فقولتله مفيش الكلام. ده مش صح وده ميكب عادي فلقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وبعدين قالولي طيب استني شوية”.

المصدرالقاهرة24 - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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