كايلا رامي رضوان.. شاهد الصورة التي تسببت في التنمر على شكل ابنة دنيا سمير غانم

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وطن– تعرّضت كايلا رامي رضوان، ابنة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، إلى موجة تنمر كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها العلني الأول.

وحرصت دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على إخفاء ابنتهما عن الأضواء منذ ولادتها.

ظهور أول

لكنّ كايلا رامي رضوان، خرجت للعامة خلال عرض مسرحية “أنستونا“، لوالدتها دنيا سمير غانم.

إلا أنّ الظهور الأول لابنة دنيا سمير غانم قوبل بقسوة من قبل بعض رواد مواقع التواصل، الذين سخروا من شكلها.

وقارن معظمهم كايلا رامي رضوان، بوالدتها، وتمنوا أن ترثَ جمالها، وشبّهها آخرون بوالدها.

وفي أول ردٍّ لرامي رضوان، قال: “مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة”.

“ابنتي مثل القمر”

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وتابع في مداخلة مع برنامج The insider بالعربي: “السوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم”.

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وتحدّث رضوان عن ابنته كايلا قائلاً: “بنتي زي القمر ربنا يحرسها. أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا”.

إيمي سمير غانم بالمرصاد

وسبق أن قامت خالة كايلا رامي رضوان، الفنانة إيمي سمير غانم، بالردّ على أصحاب التعليقات مباشرة.

وجاء في أحد التعليقات: “خبيها بنتك انتوا بنات غريبة كل شئ تخبوه. اختك تخبي الحمل وانت تخبي بنتك. ايه ده حركات نسوان الله يرحمها بقى تعليم الفلاحين”.

لتردّ إيمي: “والله ملكيش فيه نحط، نخبي، ناكل، نشرب، ابويا يموت، امي تموت، أنا اموت مالكيش فيه وربنا يتولانا من غلاستك وغلاسة كلامك”.

وفي تعليق آخر قالت صاحبه: “هي مخلفتش تاني ليه مش معاه فلوس مثلاً”. لترد إيمي دفاعاً عن شقيقتها: ” والله مش من حقك تكتب كده وعيب، هو انتوا تعرفوا هما في ايه ولا في حياتهم ايه، ما تخليكوا في حالكو. احنا شوفنا كتير مالوش لازم استظراف في حياتنا، من قلبي قبل الفجر كده حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكتبت متابعة باسم زينب: “شكلها وحش زي أمها للأسف ما اخدتش حلاوة أبوها”.

كانت إيمي بالمرصاد أيضاً، وردّت: “وبتعيطي ليه، ما تخافيش مش هتلاقي في حلاوة أبوها يا زينب. وهتعيشي في الشر طول عمرك. لا إله إلا الله”.

بينما آثرت والدة كايلا، الفنانة دنيا، الصمت، ولم تردّ على حملة التنمر التي تعرضت لها طفلتها الوحيدة.