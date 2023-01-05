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كايلا رامي رضوان.. شاهد الصورة التي تسببت في التنمر على شكل ابنة دنيا سمير غانم

قامت خالة كايلا الفنانة إيمي سمير غانم بالرد على أصحاب التعليقات مباشرة

كتب رفيف عبدالله
كايلا رامي رضوان.. شاهد الصورة التي تسببت في التنمر على شكل ابنة دنيا سمير غانم watanserb.com
دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان
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وطن– تعرّضت كايلا رامي رضوان، ابنة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، إلى موجة تنمر كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها العلني الأول.

وحرصت دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، على إخفاء ابنتهما عن الأضواء منذ ولادتها.

ظهور أول

لكنّ كايلا رامي رضوان، خرجت للعامة خلال عرض مسرحية “أنستونا“، لوالدتها دنيا سمير غانم.

إلا أنّ الظهور الأول لابنة دنيا سمير غانم قوبل بقسوة من قبل بعض رواد مواقع التواصل، الذين سخروا من شكلها.

كايلا رامي رضوان
رحب مخرج المسرحية بكايلا قائلا أنها أصغر متفرجة

وقارن معظمهم كايلا رامي رضوان، بوالدتها، وتمنوا أن ترثَ جمالها، وشبّهها آخرون بوالدها.

وفي أول ردٍّ لرامي رضوان، قال: “مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة”.

“ابنتي مثل القمر”

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وتابع في مداخلة مع برنامج The insider بالعربي: “السوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم”.

وتحدّث رضوان عن ابنته كايلا قائلاً: “بنتي زي القمر ربنا يحرسها. أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا”.

إيمي سمير غانم بالمرصاد

وسبق أن قامت خالة كايلا رامي رضوان، الفنانة إيمي سمير غانم، بالردّ على أصحاب التعليقات مباشرة.

وجاء في أحد التعليقات: “خبيها بنتك انتوا بنات غريبة كل شئ تخبوه. اختك تخبي الحمل وانت تخبي بنتك. ايه ده حركات نسوان الله يرحمها بقى تعليم الفلاحين”.

لتردّ إيمي: “والله ملكيش فيه نحط، نخبي، ناكل، نشرب، ابويا يموت، امي تموت، أنا اموت مالكيش فيه وربنا يتولانا من غلاستك وغلاسة كلامك”.

تعرضت الطفلة لحملة تنمر بسبب شكلها

وفي تعليق آخر قالت صاحبه: “هي مخلفتش تاني ليه مش معاه فلوس مثلاً”. لترد إيمي دفاعاً عن شقيقتها: ” والله مش من حقك تكتب كده وعيب، هو انتوا تعرفوا هما في ايه ولا في حياتهم ايه، ما تخليكوا في حالكو. احنا شوفنا كتير مالوش لازم استظراف في حياتنا، من قلبي قبل الفجر كده حسبي الله ونعم الوكيل”.

كايلا رامي رضوان
فضلت دنيا عدم الرد على التعليقات الجارحة

وكتبت متابعة باسم زينب: “شكلها وحش زي أمها للأسف ما اخدتش حلاوة أبوها”.

كانت إيمي بالمرصاد أيضاً، وردّت: “وبتعيطي ليه، ما تخافيش مش هتلاقي في حلاوة أبوها يا زينب. وهتعيشي في الشر طول عمرك. لا إله إلا الله”.

كايلا رامي رضوان
تصدت إيمي لبعض التعليقات وقامت بالرد عليها

بينما آثرت والدة كايلا، الفنانة دنيا، الصمت، ولم تردّ على حملة التنمر التي تعرضت لها طفلتها الوحيدة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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