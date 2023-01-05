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ضربته على مؤخرته.. الأمير هاري فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا (شاهد)

فقد الأمير هاري عذريته مع امرأة تكبره سنا مارس معها الجنس في حقل صغير وراء حانة في مانشيستر

كتب فهمي الورغمي
مذكرات الأمير هاري watanserb.com
الأمير هاري دوق ساسكس
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وطن – أكد الأمير هاري، دوق ساسكس في مذكراته بعنوان “سبير” التي ستصدر الأسبوع المقبل، المزاعم القديمة حول فقدانه عذريته على يد إمرأة كانت تكبره سنا، وتحدث عن تفاصيل تلك الحادثة التي وصفها بـ “مذلة” لأول مرة في حياته منذ أن كان مراهقا.

الأمير هاري يفقد عذريته مع امرأة تكبره سنا

وكشفت صحف بريطانية فحوى بعض الفصول من الكتاب المنتظر للأمير هاري، الذي سيحمل عنوان “سبير” وسيصدر الأسبوع القادم.

حيث أكد الأمير هاري، دوق ساسكس، أنه فقد عذريته بعمر الـ 17 عاما، مع امرأة تكبره سنا وراء حانة تقع في مدينة مانشيستر.

وأوضح دوق ساسكس، 38 عامًا، كيف عاملته تلك المرأة التي مارست الجنس معه لأول مرة في حياته، وكيف عاملته مثل “الفحل الصغير” حسب وصفه.

في عام 2001، كان الأمير هاري بعمر الـ 17، ولا يزال طالبًا في كلية “إيتون” في وندسور، لكنه أيضاً كان عُرضة لتحقيقات ملكية رسمية بسبب فقدانه لعذريته بتلك الطريقة الغريبة.

الأمير هاري في مراهقته

حيث قام حارس شخصي للعائلة المالكة بإسم”ماركو” بزيارة الأمير المراهق.

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في بداية الاجتماع، قال الأمير هاري إنه يشتبه في أن هناك من سمع أو رأى لحظة فقدانه عذريته في مانشيستر، واصفا تلك اللحظات بأنها كانت تجربة “مُذلة”.

وحول ظروف ذلك التحقيق كتب الأمير هاري: “كنت أشتبه في أن ماركو كان يشير إلى فقدان عذريتي مؤخرًا، وهي وضعية مهينة خاصة أنها حدثت مع امرأة أكبر سنًا كانت تحب الخيول الذكورية وتعاملني مثل فحل صغير.”

ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي لإرسال ماركو للتحقق من هاري، هو أنه تم إبلاغ المكتب الصحفي للملك تشارلز بأن إحدى الصحف لديها دليل على تعاطيه للمخدرات – التي قال هاري إنها “كلها أكاذيب”، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

علاقة جنسية للأمير هاري مع كاثرين أوماني

وتأتي مذكرات الأمير هاري حول علاقاته الجنسية مع نساء أكبر منه سنا، لتؤكد مزاعم نجمة تلفزيون الواقع كاثرين أوماني، 50 عامًا، التي ادعت في نوفمبر / تشرين الثاني، الماضي أنها أقامت علاقة مع الأمير لمدة شهرين في عام 2006 – عندما كان عمره 21 عامًا وكان عمرها 34 عامًا في ذلك الوقت.

الأمير هاري وحبيبته السابقة كاثرين أوماني

وقالت كاثرين في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” البريطانية، إنها التقت لأول مرة بالأمير هاري، في حانة في تشيلسي بينما كان لا يزال على علاقة طويلة الأمد مع الشخصية الاجتماعية “تشيلسي ديفي”.

هناك، كما تقول، “تقاسموا سيجارة على الدرج بالخارج وكان [هاري] قد انخرط في الحديث معها بالفعل”.

بعد عودتها إلى الداخل، أوضحت كاثرين أن هاري صنع لهم جميعًا شطائر لحم الخنزير المقدد، وقام بتقبيلها قبل العودة إلى المنزل.

وأشارت كاثرين أنهما التقيا عدة مرات قبل أن تتلاشى العلاقة الرومانسية بينهما.

وأخبرت “ذا صن” أنها “تأمل أن تعتني ميغان به”، وأنها لا تتمنى لهاري سوى “السعادة والنجاح”.

وعن العلاقة الجنسية مع الأمير هاري، تقول كاثرين إنه بعد لقاءهما في الحانة في مانشيستر، ذهبا معا إلى ملهى “إكليبس الليلي” في جنوب كنسينغتون معًا، قبل التوجه إلى أحد منازل أصدقائه.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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