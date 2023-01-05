الخميس, يناير 5, 2023
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حيلة رائعة لمن يبحثون عن الشفاه الممتلئة دون جراحة

"يمكن استخدام منتج من منتجات الماكياج لتكبير الشفاه طبيعيًا..."

كتب معالي بن عمر
الشفاه الممتلئة watanserb.com
الشفاه الممتلئة
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وطن-نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، تقريرًا كشفت من خلاله حيلة مذهلة لجعل فمك أكثر امتلاءً باستخدام منتج مكياج بسيط، ومشيرة إلى أنه قد تم اختباره واعتماده من قبل أحد المحترفين في مجال التجميل.

في الحقيقة، لا شك في أن المكياج فن يحتاج إلى إتقان؛ من عملية وضع كريم الأساس لتكون البشرة مثالية إلى تطويل الرموش من خلال الماسكارا، بالإضافة إلى تحديد الوجه ونحته.

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يساعد الهايلايتر على ملء الشفاه دون اللجوء إلى عمليات التجميل
يساعد الهايلايتر على ملء الشفاه دون اللجوء إلى عمليات التجميل

لكن، وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك العديد من التقنيات والطرق الفعالة لتجميل الوجه دون القيام بعمليات تجميلية قد تفقدك ملامح وجهك الجميلة. علاوة على ذلك، عندما تتعرض المرأة لمشكلة ما على غرار صعوبة وضع الأيلاينر على سبيل المثال، يكفي مشاهدة حسابات على شبكة تيك توك الاجتماعية للعثور على نصائح تجميلية لتعلّم استخدام الفرشاة وإسفنجات المكياج الأخرى.

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في الواقع، ينشر العديد من مستخدمي الإنترنت تقنياتهم واستراتيجياتهم لوضع المكياج، بشكل دائم ودقيق أيضًا، ما يحعلك تتوفق في تطبيق المكياج مثل المحترفين كل يوم. هذه المرة، تطرقت بعض الحسابات إلى كيفة ملء الشفاه دون اللجوء إلى عملية تجميلية قد تسبب لك أضرارًا فيما يعد، وتتمثل هذه الحيلة في استعمال منتج مكياج شائع جدًا: وهو الهايلايتر.

استعمال الهايلايتر لتكبير الشفاه
استعمال الهايلايتر لتكبير الشفاه
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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