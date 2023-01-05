حيلة رائعة لمن يبحثون عن الشفاه الممتلئة دون جراحة

- Advertisement -

وطن-نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، تقريرًا كشفت من خلاله حيلة مذهلة لجعل فمك أكثر امتلاءً باستخدام منتج مكياج بسيط، ومشيرة إلى أنه قد تم اختباره واعتماده من قبل أحد المحترفين في مجال التجميل.

في الحقيقة، لا شك في أن المكياج فن يحتاج إلى إتقان؛ من عملية وضع كريم الأساس لتكون البشرة مثالية إلى تطويل الرموش من خلال الماسكارا، بالإضافة إلى تحديد الوجه ونحته.

لكن، وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك العديد من التقنيات والطرق الفعالة لتجميل الوجه دون القيام بعمليات تجميلية قد تفقدك ملامح وجهك الجميلة. علاوة على ذلك، عندما تتعرض المرأة لمشكلة ما على غرار صعوبة وضع الأيلاينر على سبيل المثال، يكفي مشاهدة حسابات على شبكة تيك توك الاجتماعية للعثور على نصائح تجميلية لتعلّم استخدام الفرشاة وإسفنجات المكياج الأخرى.

في الواقع، ينشر العديد من مستخدمي الإنترنت تقنياتهم واستراتيجياتهم لوضع المكياج، بشكل دائم ودقيق أيضًا، ما يحعلك تتوفق في تطبيق المكياج مثل المحترفين كل يوم. هذه المرة، تطرقت بعض الحسابات إلى كيفة ملء الشفاه دون اللجوء إلى عملية تجميلية قد تسبب لك أضرارًا فيما يعد، وتتمثل هذه الحيلة في استعمال منتج مكياج شائع جدًا: وهو الهايلايتر.