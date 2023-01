فيديو مؤثر .. جندي أوكراني يلتقي بزوجته الحامل بعد غيابه لقتال الروس

- Advertisement -

وطن – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر لمّ شمل جندي أوكراني بزوجته الحامل بعد 30 أسبوعًا من الغياب عنها بسبب مشاركته في القتال ضد القوات الروسية.

الفيديو الذي انتشر على نطاقٍ واسعٍ، تمت مشاركته في الأصل بواسطة مستخدم تدعى “يانينا شام” على إنستغرام.

وشارك الفيديو لاحقًا أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية في أوكرانيا عبر حسابه في تويتر.

This is what we're fighting for.

They haven't seen each other for 30 weeks.

📹: yanina_sham/Instagram pic.twitter.com/vVrkdlRAln

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 3, 2023