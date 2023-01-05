ثمار رؤية ابن سلمان.. هذا ما فعلته فيفي عبده مع ابنتها بالرياض (فيديو)

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وطن– شاركت الراقصة المصرية المعروفة فيفي عبده مع جمهورها، مقطعَ فيديو أظهر جانباً من تواجدها في العاصمة السعودية الرياض قبل أيام، للاحتفال برأس السنة رفقة ابنتها هنادي.

فيفي عبده وابنتها هنادي في السعودية

ويشار إلى أنّ فيفي عبده دائماً ما تثير الجدل بصورها وإطلالاتها المثيرة التي تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل، فضلاً عن مقاطع الرقص الفاضح التي تنشرها بهدف زيادة متابعيها واستمرار تسليط الأضواء عليها.

وكانت فيفي عبده ضمن عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، الذين دعاهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، للمشاركة في الاحتفال برأس السنة الجديدة بالسعودية ضمن موسم الرياض.

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وظهرت فيفي عبده في أكثر من فاعلية في السعودية خلال الأيام الماضية، ووثّقت تلك اللحظات وشاركتها مع جمهورها.

ونشرت فيفي فيديواً جديداً أظهر ابنتها هنادي معها في العاصمة السعودية، ليلة رأس السنة الجديدة.

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وكانتا تحتفلان بقدوم العام الجديد في إحدى الفاعليات بالرياض؛ حيث ظهرت فيفي وابنتها بملابس مثيرة وفوقها العباءة، وكشفتا عن شعرهما.

وظهرت هنادي وهي تحتضن والدتها فيفي، حيث بدت خائفة ومتوترة بعد إطلاق الألعاب النارية.

وتبادلت فيفي عبده وابنتها الضحكات في الفيديو الذي رصدته (وطن)، وكانت فيفي تعلّق على ردّ فعل هنادي: “بنتي بتخاف”.

جدير بالذكر، أنّ الراقصة والفنانة فيفي عبده، كانت قد عادت مجدداً إلى سباق الدراما الرمضانية في العالم الماضي 2022، بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فيفى في العمل الدرامي الذي جاء من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل، كلٌّ من: شيرين رضا، وتوني ماهر، وبسمة داود.

هيئة الترفيه ورؤية محمد بن سلمان

ويشار إلى أنّه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة اتخذ بعض القرارات الخاصة بطبيعة الحياة المحافظة في المملكة، تسببت بجدل واسع وانتقادات للأمير الصغير.

وتحوّلت أقدس بقاع الأرض في عهد ابن سلمان، لمركز جذب للفنانات وحفلات الرقص والغناء، بفضل هيئة الترفيه التي ترأّسها المستشار تركي آل الشيخ، بتوجيهٍ مباشر من ولي العهد، وقابل ذلك إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان من ضمن عملها منع أي مظاهر مخالفة لشريعة الإسلام في شوارع المملكة.

ورغم أنّ محمد بن سلمان يزعم أنّه حرّر المرأة السعودية بمثل هذه القرارات، مثل: سماحه لها بقيادة السيارات ودخول الملاعب وحضور الفاعليات العامة، فإنّ تقارير حقوقية أكدت أنّ ولي العهد يهدف من خلف هذه الإجراءات إلى تلميع صورته والتغطية على سجله الحقوقي الدموي.

ويعتقل ابن سلمان العديد من الأمراء ورجال الدين والنشطاء والشخصيات العامة، وسط إدانات حقوقية واسعة لهذه الاعتقالات التعسفية، والتي لا تستند إلى أي مسوّغ قانوني أو تهمة معتبرة.

ويرفض الأمير الصغير الذي بات حاكم السعودية الفعلي أيّ معارضة ولو شكلية من أيّ نوع؛ بل إنّه يقدم على التضييق ومعاقبة من يكست عن (التطبيل) له، بحسب وصف نشطاء.

وباتت مظاهر التعري والرقص والشذوذ مألوفة في حفلات هيئة الترفيه، وكذلك أصبح ظهور أمثال فيفي عبده وغيرها من الراقصات والفنانات في السعودية أمراً طبيعياً، بدعم وتخطيط من قبل تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي والرجل المقرّب جداً من محمد بن سلمان.