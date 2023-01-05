الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةالهدهدثمار رؤية ابن سلمان.. هذا ما فعلته فيفي عبده مع ابنتها بالرياض...
الهدهد

ثمار رؤية ابن سلمان.. هذا ما فعلته فيفي عبده مع ابنتها بالرياض (فيديو)

ظهرت الراقصة فيفي عبده رفقة ابنتها هنادي بالعاصمة السعودية الرياض بإطلالة مثيرة كان من المستحيل رؤيتها قديماً في المملكة

كتب باسل النجار
فيفي عبده الرياض watanserb.com
الراقصة المصرية المعروفة فيفي عبده
- Advertisement -

وطن– شاركت الراقصة المصرية المعروفة فيفي عبده مع جمهورها، مقطعَ فيديو أظهر جانباً من تواجدها في العاصمة السعودية الرياض قبل أيام، للاحتفال برأس السنة رفقة ابنتها هنادي.

فيفي عبده وابنتها هنادي في السعودية

ويشار إلى أنّ فيفي عبده دائماً ما تثير الجدل بصورها وإطلالاتها المثيرة التي تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل، فضلاً عن مقاطع الرقص الفاضح التي تنشرها بهدف زيادة متابعيها واستمرار تسليط الأضواء عليها.

وكانت فيفي عبده ضمن عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، الذين دعاهم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، للمشاركة في الاحتفال برأس السنة الجديدة بالسعودية ضمن موسم الرياض.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وظهرت فيفي عبده في أكثر من فاعلية في السعودية خلال الأيام الماضية، ووثّقت تلك اللحظات وشاركتها مع جمهورها.

ونشرت فيفي فيديواً جديداً أظهر ابنتها هنادي معها في العاصمة السعودية، ليلة رأس السنة الجديدة.

- Advertisement -

وكانتا تحتفلان بقدوم العام الجديد في إحدى الفاعليات بالرياض؛ حيث ظهرت فيفي وابنتها بملابس مثيرة وفوقها العباءة، وكشفتا عن شعرهما.

وظهرت هنادي وهي تحتضن والدتها فيفي، حيث بدت خائفة ومتوترة بعد إطلاق الألعاب النارية.

وتبادلت فيفي عبده وابنتها الضحكات في الفيديو الذي رصدته (وطن)، وكانت فيفي تعلّق على ردّ فعل هنادي: “بنتي بتخاف”.

جدير بالذكر، أنّ الراقصة والفنانة فيفي عبده، كانت قد عادت مجدداً إلى سباق الدراما الرمضانية في العالم الماضي 2022، بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فيفى في العمل الدرامي الذي جاء من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل، كلٌّ من: شيرين رضا، وتوني ماهر، وبسمة داود.

هيئة الترفيه ورؤية محمد بن سلمان

ويشار إلى أنّه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة اتخذ بعض القرارات الخاصة بطبيعة الحياة المحافظة في المملكة، تسببت بجدل واسع وانتقادات للأمير الصغير.

وتحوّلت أقدس بقاع الأرض في عهد ابن سلمان، لمركز جذب للفنانات وحفلات الرقص والغناء، بفضل هيئة الترفيه التي ترأّسها المستشار تركي آل الشيخ، بتوجيهٍ مباشر من ولي العهد، وقابل ذلك إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان من ضمن عملها منع أي مظاهر مخالفة لشريعة الإسلام في شوارع المملكة.

فيفي عبده الرياض
استحدث محمد بن سلمان هيئة الترفيه التي ترأسها المستشار تركي آل الشيخ لإقامة الحفلات المهرجانات في السعودية

ورغم أنّ محمد بن سلمان يزعم أنّه حرّر المرأة السعودية بمثل هذه القرارات، مثل: سماحه لها بقيادة السيارات ودخول الملاعب وحضور الفاعليات العامة، فإنّ تقارير حقوقية أكدت أنّ ولي العهد يهدف من خلف هذه الإجراءات إلى تلميع صورته والتغطية على سجله الحقوقي الدموي.

ويعتقل ابن سلمان العديد من الأمراء ورجال الدين والنشطاء والشخصيات العامة، وسط إدانات حقوقية واسعة لهذه الاعتقالات التعسفية، والتي لا تستند إلى أي مسوّغ قانوني أو تهمة معتبرة.

ويرفض الأمير الصغير الذي بات حاكم السعودية الفعلي أيّ معارضة ولو شكلية من أيّ نوع؛ بل إنّه يقدم على التضييق ومعاقبة من يكست عن (التطبيل) له، بحسب وصف نشطاء.

وباتت مظاهر التعري والرقص والشذوذ مألوفة في حفلات هيئة الترفيه، وكذلك أصبح ظهور أمثال فيفي عبده وغيرها من الراقصات والفنانات في السعودية أمراً طبيعياً، بدعم وتخطيط من قبل تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي والرجل المقرّب جداً من محمد بن سلمان.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

نجل طه ياسين رمضان يكشف ما فعلته السعودية به من تنكيل بعد قصف منزلهم في صنعاء

الهدهد

فيروز تصفع تركي آل الشيخ وترفض عرضه الضخم للغناء في السعودية.. هذا ما حدث!

رياضة

ما مصير لاعب النصر صاحب القميص رقم 7 بعد ظهور رونالدو به؟

حياتنا

رونالدو يؤدي العمرة .. ما قصّة هذه الصورة!؟ (شاهد)

الهدهد

تجريف جبل أُحد..هكذا يسعى محمد بن سلمان لطمس الإرث النبوي (شاهد)

الهدهد

عروض مالية كبيرة لشراء الكرة التي وقع عليها رونالدو وأهداها لطفلة سعودية

تقارير

أبرز 10 كذبات لمحمد بن سلمان خدع بها السعوديين (شاهد)

الهدهد

“هفوة” وخطأ محرج لرونالدو في أول مؤتمر له مع النصر (فيديو)

الهدهد

كريستيانو رونالدو يتكلم العربية لأول مرة وهذا ما قاله (فيديو)

الهدهد

السيول تبتلع سعوديا في المدينة المنورة.. فيديو صادم

حياتنا

أول ظهور لجورجينا من قصرها السعودي ورونالدو مبهور بالاستقبال (شاهد)

حياتنا

كريستيانو رونالدو عاريا لإجراء الفحص الطبي بنادي النصر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مفتي سلطنة عمان يتفاعل مع توجيهات السلطان هيثم لوأد ظاهرة خطيرة

“لمس مناطق حساسة”.. فتاة تفضح تحرش داني ألفيس بها في ملهى ليلي

حيلة رائعة لمن يبحثون عن الشفاه الممتلئة دون جراحة

تشكيلة منتخب السعودية ضد اليمن في بطولة خليجي 25

4 أطعمة كنت تعتقد أنها تزيد من الوزن.. لكنها تُفقدك إياه بطريقة صحيّة

آمال ماهر ترتدي ساعة بسعر صادم.. هل هي من تركي آل الشيخ؟ (شاهد)

تعديل يطرأ على توقيت افتتاح خليجي 25 العراق

منة شلبي.. القضاء المصري يصدر حكمه ضدها بالسجن وغرامة لإيقاف التنفيذ

مشهد رائع.. أنثى حوت رمادي ضخم تلد أمام مجموعة من السياح في عرض المحيط (شاهد)

بعد ساعات فقط من شربها..3 مشروبات تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC