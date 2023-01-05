الخميس, يناير 5, 2023
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رياضة

تقرير يكشف عن كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير مينديز

وكيل أعمال رونالدو "مينديز" لم يُشارك في صفقة انتقال اللاعب إلى النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
خلاف رونالدو مع وكيله الشهير مينديز watanserb.com
انفصال رونالدو عن وكيل أعماله خورخي مينديز
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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير خورخي مينديز، الذي لم يضع لمساته في صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النصر السعودي، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنّ وكيل أعمال رونالدو الشهير خورخي مينديز البرتغالي، لم يشارك في صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعد خلاف وتوتر شديد بين الدون ووكيل أعماله مينديز.

كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير مينديز

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن “خلاف رونالدو مع وكيل أعماله خورخي مينديز، بدأ في صيف العام الماضي، عندما أراد اللاعب البحث عن نادٍ جديد بعيداً عن مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا”.

كما أضاف: “رونالدو طلب من وكيله مينديز، بالبحث عن عرض من نادٍ يلعب في منافسات دوري الأبطال، براتب 5 ملايين يورو ثابتة على الأقل، على أن يتحمل فريقه السابق مانشستر يونايتد باقي راتبه”.

رونالدو ووكيل أعماله مينديز
رونالدو ووكيل أعماله مينديز

فشل وكيل أعمال رونالدو مينديز

وتابع: “خورخي مينديز فشل في تقديم جلب عرض ملموس للدون رونالدو؛ بل إنّ وكيله أقنعه في البقاء مع فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج”.

انفصال رونالدو عن وكيله خورخي مينديز
انفصال رونالدو عن وكيله خورخي مينديز
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كما استكمل الموقع الإيطالي، “حينما توترت العلاقة بين رونالدو ومانشستر يونايتد، لجأ النادي إلى تقديم شكوًى إلى وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز”.

وكيل رونالدو الجديد ريكاردو ريجوف

وأوضح الموقع، أنّ وكيل رونالدو الجديد “ريكاردو ريجوف”، هو من أقنع رونالدو بإجراء مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، على عكس رغبة وكيله السابق البرتغالي خورخي مينديز.

وكان وكيل رونالدو ريجوف، صاحب اللمسات في فسخ عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد. كما لعب الدور الكبير في انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.

رونالدو ووكيل أعماله الجديد ريكاردو ريجوف
رونالدو ووكيل أعماله الجديد ريكاردو ريجوف

كما نجح نادي النصر السعودي، في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، (أي حتى عام 2025)، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو.

توقيع رونالدو مع النصر السعودي
توقيع رونالدو مع النصر السعودي

يشار إلى أنّ وكيل أعمال رونالدو الشهير مينديز، لا يرتبط بأعمال اللاعب في الوقت الحالي بعد توتر العلاقات بينهما، سوى في حقوق الصور فقط.

المصدروطن + كالتشيو ميركاتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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