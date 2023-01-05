تقرير يكشف عن كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير مينديز

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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير خورخي مينديز، الذي لم يضع لمساته في صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النصر السعودي، في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أنّ وكيل أعمال رونالدو الشهير خورخي مينديز البرتغالي، لم يشارك في صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف نادي النصر السعودي، بعد خلاف وتوتر شديد بين الدون ووكيل أعماله مينديز.

كواليس خلاف رونالدو مع وكيله الشهير مينديز

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن “خلاف رونالدو مع وكيل أعماله خورخي مينديز، بدأ في صيف العام الماضي، عندما أراد اللاعب البحث عن نادٍ جديد بعيداً عن مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا”.

صحيفة "Publico" البرتغالية.. رونالدو ينفصل عن وكيله خورخي مينديز ❌ مينديز لم يكن راضيا عن المقابلة التي أجراها رونالدو مع الإعلامي بيرس مورجان في نوفمبر الماضي وأشار التقرير إلى أن ريكاردو ريجوفي، وكيل أعمال رونالدو الجديد، هو من أجرى مفاوضات انتقال رونالدو إلى النصر pic.twitter.com/GS2Q1Jibh5 — Yallakora (@Yallakoranow) January 4, 2023

كما أضاف: “رونالدو طلب من وكيله مينديز، بالبحث عن عرض من نادٍ يلعب في منافسات دوري الأبطال، براتب 5 ملايين يورو ثابتة على الأقل، على أن يتحمل فريقه السابق مانشستر يونايتد باقي راتبه”.

فشل وكيل أعمال رونالدو مينديز

وتابع: “خورخي مينديز فشل في تقديم جلب عرض ملموس للدون رونالدو؛ بل إنّ وكيله أقنعه في البقاء مع فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج”.

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كما استكمل الموقع الإيطالي، “حينما توترت العلاقة بين رونالدو ومانشستر يونايتد، لجأ النادي إلى تقديم شكوًى إلى وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز”.

وكيل رونالدو الجديد ريكاردو ريجوف

وأوضح الموقع، أنّ وكيل رونالدو الجديد “ريكاردو ريجوف”، هو من أقنع رونالدو بإجراء مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، على عكس رغبة وكيله السابق البرتغالي خورخي مينديز.

وكان وكيل رونالدو ريجوف، صاحب اللمسات في فسخ عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد. كما لعب الدور الكبير في انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.

كما نجح نادي النصر السعودي، في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، (أي حتى عام 2025)، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو.

يشار إلى أنّ وكيل أعمال رونالدو الشهير مينديز، لا يرتبط بأعمال اللاعب في الوقت الحالي بعد توتر العلاقات بينهما، سوى في حقوق الصور فقط.