تعديل يطرأ على توقيت افتتاح خليجي 25 العراق

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وطن- أجرت اللجنة المنظمة لكأس اتحاد الخليج العربي 2023، تعديلاً على توقيت افتتاح خليجي 25 العراق، الجمعة، على ملعب “استاد البصرة” الدولي.

وقالت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي، في بيان رسمي لها، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، تعديلاً على موعد الافتتاح البطولة”.

تعديل على توقيت افتتاح خليجي 25 العراق

وأضافت اللجنة، ” سيكون موعد افتتاح البطولة عند الساعة 5:45 مساءً، على أن تكون مباراة العراق وعمان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، كما وستكون توقيت مباراة السعودية واليمن عند الساعة عند الساعة 9:45 مساءً، الجمعة”.

اللجنة المنظمة لكأس الخليج تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة#AGCFF #خليجي_زين25 pic.twitter.com/ukWzvGw1EM — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 5, 2023

كما وستكون بذلك موعد افتتاح بطولة خليجي 25 العراق، عند الساعة 4:45. بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة 6:45 مساءً.

مباراة افتتاح خليجي 25 العراق

ويستضيف ملعب “استاد البصرة” الدولي، مباراة العراق صاحب الأرض أمام نظيره العماني، الجمعة، في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية.

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كما وسيلتقي منتخب السعودية ” الصقور الخضر”، أمام جاره منتخب اليمن، الجمعة، على ملعب ” استاد البصرة” الدولي، في تمام الساعة 9:45 مساءً. بتوقيت العراق والسعودية.

ويتواجد في المجموعة الأولى من منافسات بطولة خليجي 25، التي ستنطلق الجمعة، كلاً من: العراق المستضيف، واليمن والسعودية وعمان.

كما وتعد المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة العراق، منافسات كأس الخليج العربي بنسخته ال25. منذ عام 1979 في العاصمة العراقية (بغداد)، لكن هذه النسخة تقام في مدينة البصرة.

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، ستنطلق في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري. كما وستختتم في ال19 من الشهر ذاته على ملعب “البصرة” الدولي.