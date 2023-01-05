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حياتنا

بعد ساعات فقط من شربها..3 مشروبات تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

منها عصير الشمندر

كتب ايمان الباجي
بعد ساعات فقط من شربها.. 3 مشروبات تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ watanserb.com
مشروبات تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
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وطن– نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريراََ تحدثت فيه عن مشروبات تعمل على خفض ضغط الدم في غضون ساعات من شربها.

عصير الشمندر

جذر الشمندر هو أحد الإضافات الغذائية الواعدة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

عصير الشمندر

يحتوي جذر الشمندر على نسبة عالية من النترات، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويسمح لها باستيعاب الزيادة في حجم الدم.

في الواقع، أظهرت العديد من الدراسات أن إضافة منتجات الشمندر إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات ضغط الدم الصحية.

في عام 2015، أظهر بحث أجرته جامعة كوين ماري أن هذا العصير الأرجواني يخفض ضغط الدم على مدى فترة طويلة.

ولاحظ بحث سابق نُشر في مجلة Nutrition Journal انخفاضًا في ضغط الدم في غضون ست ساعات فقط من تناول عصير الشمندر.

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وقد أجريت الدراسة على عينة من 15 رجلاً وامرأة، تم اختيارهم عشوائيًا لتلقي 500 جرام من الشمندر وعصير التفاح أو مشروب أخر.

تم قياس ضغط الدم لدى المتطوعين في بداية التجربة. ولمدة 24 ساعة على الأقل بعد تناول العصير، لاحظ الباحثون اتجاهًا هبوطيًا في الضغط بعد 6 ساعات من شرب عصير الشمندر، مقارنةً بالمشروبات الأخرى.

عصير البرقوق

أظهرت دراسة مماثلة أن عصير البرقوق الأسود يمكن أن يؤدي إلى التقليل من ضغط الدم بعد 45 دقيقة من تناوله.

عصير البرقوق

وأشار الباحثون إلى أن “ضغط الدم الانقباضي والانبساطي انخفضا بشكل ملحوظ في غضون 45 دقيقة بعد تناول المشروب.”

عصير التوت البري

المشروب الثالث المرتبط بانخفاض ضغط الدم هو عصير التوت البري.

عصير التوت البري

أظهرت دراسة نُشرت في عام 2019، أن تناول 200 جرام فقط من العنب البري، أي ما يعادل كوبًا واحدًا، يحسن وظائف الأوعية الدموية وضغط الدم الانقباضي.

ووجد الباحثون أن التوسع بوساطة التدفق زاد بنحو 2٪ في غضون ساعتين من شرب مشروب التوت.

علاوة على ذلك، استمر هذا التأثير بعد شهر واحد من الاستهلاك اليومي للمشروب. كما انخفض ضغط الدم العلوي بمعدل 5 ملليمترات من الزئبق.

وتتماشى النتائج مع دراسة سابقة نُشرت في BMC Nutrition، والتي أظهرت أن تناول عصير التوت البري يقلل من ضغط الدم الانقباضي في غضون سبعة أيام.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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