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أول مشاهد من مسلسل “السجين النصاب” عن قصة حقيقية في الكويت

"السجين النصاب" مأخوذ عن قصة حقيقية لسجين يؤدي عقوبته حتى الآن نصب على سفراء ومشاهير وتجار ذهب من خلف القضبان

كتب خالد الأحمد
مسلسل السجين النصاب watanserb.com
مسلسل السجين النصاب يشرّح قضايا الاحتيال والفساد في الكويت
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وطن – في أول عمل فني من نوعه يشرّح قضايا الاحتيال والفساد في الكويت بثت منصة “شاشا”، مقتطفات من المسلسل الدرامي “السجين النصاب” المقتبس عن قصة حقيقية.

وتدور أحداث هذه القصة حول جرائم نصب واحتيال مارسها البطل من داخل السجن ضد تجار وفاشينستات ومشاهير وشخصيات بارزة في الكويت، وكان بطلها شاب محكوم بجرائم نصب واحتيال وهي الجريمة التي أثارت جدلاً كبيرا في الدولة الخليجية.

وتعود بداية الكشف عن قضية “السجين النصاب” إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام السجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

واستغل هذه الصفة المنتحلة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته، وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه ويدير عملياته من داخل الزنزانة، بمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

يستند المسلسل إلى قصة حقيقية وأحداث واقعية

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن “المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن”.

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وكشفت المعلومات أن المهتم الرئيسي في القضية، الذي انتحل صفة “شيوخ” ورجال أعمال، قام بإهداء فاشينيستا سيارة نوع (رولز رويس) حتى يتم تصديقه بأنه ذلك الشيخ البارز في الأسرة الحاكمة، وبعدها استولى على نحو 350 ألف دينار على دفعات لإيهامها بشراء أرض لها بمنطقة بحرية.

كما نصب السجين المذكور على أحد سفراء الكويت في الخارج وسلب منه 82 ألف دولار بعد أن أوهمه بقسيمتي أرض في منطقتي الصديق والوفرة، منتحلاً صفة شخصية معروفة من أقطاب سياسية دون أن تُسجل أي عقارات باسمه، كما استولى في نوفمبر 2021 على مليون دينار من مواطنة وتجار ذهب.

ومن المقرر أن يتم عرض هذا المسلسل الذي تصدَى لإخراجه المخرج “محمد دحام الشمري”، أحد أبرز المخرجين في البلد الخليجي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وفق ما أكدته منصة “شاشا” على حسابها في” تويتر“.

وأعلنت منصة شاشا في منشورها: “انتظروا معانا الأعمال القوية القادمة والحصرية في شاشا حيث انه احد هذه الأعمال مسلسل (السجين النصاب ) الذي سيعرض قريباً وحصرياً على تطبيقنا”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية يتحدث مسلسل ” السجين النصاب” عن قصة شاب حاد الذكاء يمتلك مهارات عديدة يستخدمها في النصب على المشاهير والسياسيين لكسب ملايين الدنانير، والإفلات من دكتور متخصص في علم الجريمة استعانت به الشرطة للإمساك به.

مهارات النصب

وكان المنتج النجم “عبدالله السيف” قد وصف مسلسله الدرامي (السجين النصاب) بأنه يستند إلى قصة حقيقية عاشتها شخصيات في الكويت والعديد من دول الخليج العربية خلال الفترة القصيرة الماضية، ولا تزال شخصيتها الرئيسية تقضي حكما طويلا نتيجة مجموعة الجرائم التي ارتكبها والتي تمحورت كما قال حوار النصب والاحتيال.

وتابع الفنان في تصريح لموقع “السينما كوم” أن العمل الجديد تم إنجازه بمواصفات إنتاجية عالية المستوى عن نص للكاتب فيصل البلوشي، وتصدي لإخراجه المخرج القدير محمد دحام الشمري.

والذى قال عنه السيف إنه يمثل أهم صناع الدراما في الكويت ومنطقة الخليج، وتعاون معه في عدد هام من الأعمال الدرامية ومنها – لا موسيقي في الإحمدي – وكحل أسود قلب أبيض – وصوف تحت حرير – وغيرها من الأعمال التي أنتجها عبدالله السيف.

المصدرتويتر + يوتيوب + السينما كوم - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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