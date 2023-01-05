أول مشاهد من مسلسل “السجين النصاب” عن قصة حقيقية في الكويت

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وطن – في أول عمل فني من نوعه يشرّح قضايا الاحتيال والفساد في الكويت بثت منصة “شاشا”، مقتطفات من المسلسل الدرامي “السجين النصاب” المقتبس عن قصة حقيقية.

وتدور أحداث هذه القصة حول جرائم نصب واحتيال مارسها البطل من داخل السجن ضد تجار وفاشينستات ومشاهير وشخصيات بارزة في الكويت، وكان بطلها شاب محكوم بجرائم نصب واحتيال وهي الجريمة التي أثارت جدلاً كبيرا في الدولة الخليجية.

الجريمة التي أثارت جدلاً واسعاً في #الكويت.. ابتداء من يناير القادم؛ مسلسل «السجين النصاب» حصرياً على تطبيق "شاشا"https://t.co/R3ygwX3en6 — ميديا الكويت (@mdkw20) December 15, 2022

وتعود بداية الكشف عن قضية “السجين النصاب” إلى شهر آب/ أغسطس 2019، حيث تم إحالة مدير السجن المركزي و26 ضابطا وعسكريا على الأقل إلى التحقيق، بعد قيام السجين بانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

واستغل هذه الصفة المنتحلة للنصب على شيوخ ورجال وسيدات أعمال ومشاهير وهو داخل زنزانته، وحقق هذا الشاب بجرائمه الملايين واستطاع أن يستدرج ضحاياه ويدير عملياته من داخل الزنزانة، بمساعدة آخرين موجودين خارج السجن.

يستند المسلسل إلى قصة حقيقية وأحداث واقعية

ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، فإن “المتهم كان يمارس عمليات النصب من داخل سجنه، إذ كان يقضي في الأصل عقوبة 19 عامًا بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا، كما بينت تحقيقات أنه يعيش حياة مرفهة داخل السجن”.

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وكشفت المعلومات أن المهتم الرئيسي في القضية، الذي انتحل صفة “شيوخ” ورجال أعمال، قام بإهداء فاشينيستا سيارة نوع (رولز رويس) حتى يتم تصديقه بأنه ذلك الشيخ البارز في الأسرة الحاكمة، وبعدها استولى على نحو 350 ألف دينار على دفعات لإيهامها بشراء أرض لها بمنطقة بحرية.

كما نصب السجين المذكور على أحد سفراء الكويت في الخارج وسلب منه 82 ألف دولار بعد أن أوهمه بقسيمتي أرض في منطقتي الصديق والوفرة، منتحلاً صفة شخصية معروفة من أقطاب سياسية دون أن تُسجل أي عقارات باسمه، كما استولى في نوفمبر 2021 على مليون دينار من مواطنة وتجار ذهب.

ومن المقرر أن يتم عرض هذا المسلسل الذي تصدَى لإخراجه المخرج “محمد دحام الشمري”، أحد أبرز المخرجين في البلد الخليجي، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وفق ما أكدته منصة “شاشا” على حسابها في” تويتر“.

وأعلنت منصة شاشا في منشورها: “انتظروا معانا الأعمال القوية القادمة والحصرية في شاشا حيث انه احد هذه الأعمال مسلسل (السجين النصاب ) الذي سيعرض قريباً وحصرياً على تطبيقنا”.

انتظروا معانا الأعمال القوية القادمة والحصرية في شاشا حيث انه احد هذه الأعمال مسلسل (السجين النصاب ) الذي سيعرض قريباً وحصرياً على تطبيقنا .. فريق شاشا بخدمتكم 🙏💙 — SHASHA – شاشا (@ShashaVOD) January 2, 2023

وبحسب وسائل إعلام كويتية يتحدث مسلسل ” السجين النصاب” عن قصة شاب حاد الذكاء يمتلك مهارات عديدة يستخدمها في النصب على المشاهير والسياسيين لكسب ملايين الدنانير، والإفلات من دكتور متخصص في علم الجريمة استعانت به الشرطة للإمساك به.

مهارات النصب

وكان المنتج النجم “عبدالله السيف” قد وصف مسلسله الدرامي (السجين النصاب) بأنه يستند إلى قصة حقيقية عاشتها شخصيات في الكويت والعديد من دول الخليج العربية خلال الفترة القصيرة الماضية، ولا تزال شخصيتها الرئيسية تقضي حكما طويلا نتيجة مجموعة الجرائم التي ارتكبها والتي تمحورت كما قال حوار النصب والاحتيال.

وتابع الفنان في تصريح لموقع “السينما كوم” أن العمل الجديد تم إنجازه بمواصفات إنتاجية عالية المستوى عن نص للكاتب فيصل البلوشي، وتصدي لإخراجه المخرج القدير محمد دحام الشمري.

والذى قال عنه السيف إنه يمثل أهم صناع الدراما في الكويت ومنطقة الخليج، وتعاون معه في عدد هام من الأعمال الدرامية ومنها – لا موسيقي في الإحمدي – وكحل أسود قلب أبيض – وصوف تحت حرير – وغيرها من الأعمال التي أنتجها عبدالله السيف.