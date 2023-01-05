أول ظهور للعماني ماجد الرحيلي بعد إطلاق سراحه.. هذا ما حدث له وسبب توقيفه

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وطن – أطلقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، الخميس، سراح الناشط “ماجد الرحيلي”، بعد توقيفه منذ يوم، 11 ديسمبر الماضي، بسبب تغريدات سابقة له على تويتر حملت انتقادات لبعض السياسات الحكومية.

إطلاق سراح ماجد الرحيلي

وأعلن المواطن والناشط العماني المعروف، ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي، بنفسه عن إطلاق سراحه عبر حسابه بتويتر، بعد اختفائه لمدة 25 يوما، بحسب ما رصدت (وطن).

ويأتي ذلك بعد تصدر وسم بعنوان “الحرية لماجد الرحيلي” منذ أيام، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، طالب فيه العديد من النشطاء العمانيين السلطات بالكشف عن مصير “الرحيلي”.

الأخوة في جهاز الأمن الداخلي #سلطنة_عمان

الأخوة @RoyalOmanPolice

حياكم الله وبعد.

اطالبكم بحكم الأخوة والجوار بإطلاق سراح الأخ #ماجد_الرحيلي

هذا الشاب لايشكل خطر على عُمان بل الخطر في قمع الحريات واعتقال الناشطين.#الحرية_لماجد_الرحيلي دعواتنا لك أخي ماجد.

@majidalruhaili pic.twitter.com/NlYZUMcooQ — الحاف بن قضاعة (@Alhaf_bin_Qudaa) December 26, 2022

وعبر حسابه المعروف بتويتر أعلن ماجد الرحيلي إطلاق سراحه، الخميس، ووجه الشكر لكل من وقف بجانبه ودعمه، مضيفا: “أحب أن أطمئنكم علي والحمد لله أموري طيبة”.

كما توجه الناشط “الرحيلي” بالاعتذار لجهات في الدولة لم يسمها وقال: “أوجه اعتذاري الشديد لكل شخص ولكل جهة أسأت لها.. وليحفظ الله عماننا وسلطاننا الغالي”.

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أولاً: أحب أن أشكر كل من وقف معي بالدعاء و الكلام الطيب و أحب أن أطمئنكم علي و الحمد لله أموري طيبة.

ثانياً: أوجه إعتذاري الشديد لكل شخص و لكل جهة أسأت لها و ليحفظ الله عماننا وسلطاننا الغالي. — ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي (@majidalruhaili) January 5, 2023

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وتابع في تغريدة أخرى مشيدا بالمعاملة الجيدة التي تلقاها أثناء فترة توقيفه:”الاعتذار من شيم الكرام وأعتذر مجدداً لإني لم أجد في الأيام السابقة إلا الاحترام والتقدير من الجهات المعنية.. والله خير شاهد على ذلك.”

واختتم ماجد الرحيلي تغريداته بمطالبة الجميع بغلق موضوعه نهائيا وقال:”الأيام الماضية علمتني أشياء كثيرة كنت غافل عنها، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع.”

ولم يتطرق ماجد الرحيلي إلى أي تفاصيل أخرى عن فترة احتجازه، أو الجهة التي كان محتجزا لديها، كما لم يوضح السبب المحدد لاحتجازه، مكتفيا بما ذكره في العموم، من الإشادة بحسن معاملة السلطات له والاعتذار لجهات رسمية.

التغريدات التي تسببت بتوقيف ماجد الرحيلي

وعن سبب توقيفه يرجح ـ بحسب نشطاء ـ أن السبب هو تصريحات وتغريدات لماجد الرحيلي، انتقد فيها ما وصفه بـ “السلطة غير الديمقراطية في السلطنة”.

كما انتقد الناشط العماني في عدة تغريدات سابقة له، الأحوال الاقتصادية في سلطنة عُمان، التي يرى استحالة تعديلها في ظل احتكار فئة للثروة في البلاد، حسب وصفه.

الإعلام أمس أصابه إسهال في التغريد،بياع الوهم المدعوم منهم،واقول لك ولهم العيال كبرت وخداع الشعب ليس بالأمر السهل نحن نعيش ف القرن ال ٢٠ ما انت طلعت ل الشعب وقلت باكر راح تسمعوا خبر جيد وطلع كذب وسحبوا عليك الجماعه و اخبرك بعد لما طلعت تقول وزير الصحة الدكتورة ترفضني ونحن نمدحكم — ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي (@majidalruhaili) November 7, 2022

وكان “الرحيلي” يدعو لمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب العماني من المسؤولين الحكوميين، مؤكدا أن احترام حقوق المواطنين لا يقل قيمة عن تقيدهم بواجباتهم تجاه السلطنة.

وترجم ذلك في تغريدة له تعود إلى أواخر نوفمبر 2022 قال فيها: “لقد غاب عن الأذهان أن الحق ملازم للواجب، وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتماعي والسياسي الجديد عندما يغير ما في نفسه”.

لقد غاب عن الأذهان أن الحق ملازم للواجب ، وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه ونظامه الإجتماعي والسياسي الجديد عندما يغير ما في نفسه . #مالك_بن_بني — ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي (@majidalruhaili) November 27, 2022

وخلال الأيام الماضية تصدر وسم بعنوان “الحرية لماجد الرحيلي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، وسط تضامن واسع مع الناشط العماني.

وعبر الوسم أعاد الكثيرون تداول تغريدات وتصريحات سابقة للناشط الرحيلي، وكذلك مقاطع فيديو له كان يتحدث فيها عن أوضاع الدولة.

وكان الناشط العماني البارز علوي المشهور، قد غرد عبر الوسم قبل أيام معلنا تضامنه مع الرحيلي بالقول: “أعرف العزيز ماجد الرحيلي منذ سنين، ولم أجد منه إلا الشجاعة والصدق وقول كلمة الحق.”

وتابع مدافعا عن حريته في التعبير عن رأيه: “وحتى لو كان هنالك اختلاف أو خطأ فلا يفترض أن يحتجز الناس بسبب قضايا رأي متعلقة بحرية التعبير.”

ودون وقتها مطالبا بضرورة إطلاق سراح ماجد الرحيلي: “الرجل اليوم يكمل ثلاث أسابيع وهو بعيد عن أهله.. وهذا لا يليق بعمان التي نريد!”.

أعرف العزيز ماجد الرحيلي منذ سنين، ولم أجد منه إلا الشجاعة والصدق وقول كلمة الحق. وحتى لو كان هنالك اختلاف أو خطأ فلا يفترض أن يحتجز الناس بسبب قضايا رأي متعلقة بحرية التعبير.. الرجل اليوم يكمل ثلاث أسابيع وهو بعيد عن أهله.. وهذا لا يليق بعمان التي نريد! #الحرية_لماجد_الرحيلي pic.twitter.com/ygp1j3RaaE — علوي المشهور (@alwi_999) January 2, 2023

جهود السلطان هيثم بن طارق بعد صعوده للحكم

ويشار إلى أن سلطنة عمان ومنذ صعود السلطان هيثم بن طارق لسدة الحكم في يناير 2020، تشهد حركات إصلاحية متواصلة على كافة الأصعدة بتوجيه ودعم مباشر منه، وبرعاية مشتركة بين القيادة السياسية والشعب ممثلا في جمعيات المجتمع المدني وممثليه الشرعيين في البرلمان.

وتسعى السلطنة في عهد “بن طارق” إلى تطوير بنيتها الاجتماعية عبر تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق مساواة تامة بين مختلف المواطنين من شأنها تأسيس مجتمع واع، وهو ما أكد عليه السلطان العماني في أكثر من مناسبة.

وبمجرد تقلده السلطة اتخذ السلطان هيثم بن طارق، عدة إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين، ومراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة.

وذلك بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية.

وكان أبرز هذه الإجراءات هو صدور 28 مرسوماً سلطانياً في، أغسطس 2020، تضمنت قرارات بإلغاء قوانين، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، واستحداث وزارات أخرى، وتغيير مسميات بعضها، وغيرها من القرارات التي أسهمت في تحسين الأداء الحكومي وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق والقضاء على البيروقراطية.