الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةالهدهدأول ظهور للعماني ماجد الرحيلي بعد إطلاق سراحه.. هذا ما حدث له...
الهدهد

أول ظهور للعماني ماجد الرحيلي بعد إطلاق سراحه.. هذا ما حدث له وسبب توقيفه

الناشط العماني ماجد الرحيلي تم توقيفه في سلطنة عمان أوائل ديسمبر الماضي وأطلق سراحه اليوم

كتب فهمي الورغمي
إطلاق سراح ماجد الرحيلي watanserb.com
الناشط العماني ماجد الرحيلي
- Advertisement -

وطن – أطلقت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، الخميس، سراح الناشط “ماجد الرحيلي”، بعد توقيفه منذ يوم، 11 ديسمبر الماضي، بسبب تغريدات سابقة له على تويتر حملت انتقادات لبعض السياسات الحكومية.

إطلاق سراح ماجد الرحيلي

وأعلن المواطن والناشط العماني المعروف، ماجد بن عبدالله بن سعيد الرحيلي، بنفسه عن إطلاق سراحه عبر حسابه بتويتر، بعد اختفائه لمدة 25 يوما، بحسب ما رصدت (وطن).

ويأتي ذلك بعد تصدر وسم بعنوان “الحرية لماجد الرحيلي” منذ أيام، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، طالب فيه العديد من النشطاء العمانيين السلطات بالكشف عن مصير “الرحيلي”.

وعبر حسابه المعروف بتويتر أعلن ماجد الرحيلي إطلاق سراحه، الخميس، ووجه الشكر لكل من وقف بجانبه ودعمه، مضيفا: “أحب أن أطمئنكم علي والحمد لله أموري طيبة”.

إطلاق سراح ماجد الرحيلي
اعتقل ماجد الرحيلي بسبب انتقاده الأحوال الاقتصادية في سلطنة عُمان

كما توجه الناشط “الرحيلي” بالاعتذار لجهات في الدولة لم يسمها وقال: “أوجه اعتذاري الشديد لكل شخص ولكل جهة أسأت لها.. وليحفظ الله عماننا وسلطاننا الغالي”.

- Advertisement -

وتابع في تغريدة أخرى مشيدا بالمعاملة الجيدة التي تلقاها أثناء فترة توقيفه:”الاعتذار من شيم الكرام وأعتذر مجدداً لإني لم أجد في الأيام السابقة إلا الاحترام والتقدير من الجهات المعنية.. والله خير شاهد على ذلك.”

واختتم ماجد الرحيلي تغريداته بمطالبة الجميع بغلق موضوعه نهائيا وقال:”الأيام الماضية علمتني أشياء كثيرة كنت غافل عنها، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع.”

ولم يتطرق ماجد الرحيلي إلى أي تفاصيل أخرى عن فترة احتجازه، أو الجهة التي كان محتجزا لديها، كما لم يوضح السبب المحدد لاحتجازه، مكتفيا بما ذكره في العموم، من الإشادة بحسن معاملة السلطات له والاعتذار لجهات رسمية.

التغريدات التي تسببت بتوقيف ماجد الرحيلي

وعن سبب توقيفه يرجح ـ بحسب نشطاء ـ أن السبب هو تصريحات وتغريدات لماجد الرحيلي، انتقد فيها ما وصفه بـ “السلطة غير الديمقراطية في السلطنة”.

كما انتقد الناشط العماني في عدة تغريدات سابقة له، الأحوال الاقتصادية في سلطنة عُمان، التي يرى استحالة تعديلها في ظل احتكار فئة للثروة في البلاد، حسب وصفه.

وكان “الرحيلي” يدعو لمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب العماني من المسؤولين الحكوميين، مؤكدا أن احترام حقوق المواطنين لا يقل قيمة عن تقيدهم بواجباتهم تجاه السلطنة.

وترجم ذلك في تغريدة له تعود إلى أواخر نوفمبر 2022 قال فيها: “لقد غاب عن الأذهان أن الحق ملازم للواجب، وأن الشعب هو الذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتماعي والسياسي الجديد عندما يغير ما في نفسه”.

وخلال الأيام الماضية تصدر وسم بعنوان “الحرية لماجد الرحيلي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، وسط تضامن واسع مع الناشط العماني.

وعبر الوسم أعاد الكثيرون تداول تغريدات وتصريحات سابقة للناشط الرحيلي، وكذلك مقاطع فيديو له كان يتحدث فيها عن أوضاع الدولة.

وكان الناشط العماني البارز علوي المشهور، قد غرد عبر الوسم قبل أيام معلنا تضامنه مع الرحيلي بالقول: “أعرف العزيز ماجد الرحيلي منذ سنين، ولم أجد منه إلا الشجاعة والصدق وقول كلمة الحق.”

وتابع مدافعا عن حريته في التعبير عن رأيه: “وحتى لو كان هنالك اختلاف أو خطأ فلا يفترض أن يحتجز الناس بسبب قضايا رأي متعلقة بحرية التعبير.”

ودون وقتها مطالبا بضرورة إطلاق سراح ماجد الرحيلي: “الرجل اليوم يكمل ثلاث أسابيع وهو بعيد عن أهله.. وهذا لا يليق بعمان التي نريد!”.

جهود السلطان هيثم بن طارق بعد صعوده للحكم

ويشار إلى أن سلطنة عمان ومنذ صعود السلطان هيثم بن طارق لسدة الحكم في يناير 2020، تشهد حركات إصلاحية متواصلة على كافة الأصعدة بتوجيه ودعم مباشر منه، وبرعاية مشتركة بين القيادة السياسية والشعب ممثلا في جمعيات المجتمع المدني وممثليه الشرعيين في البرلمان.

وتسعى السلطنة في عهد “بن طارق” إلى تطوير بنيتها الاجتماعية عبر تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق مساواة تامة بين مختلف المواطنين من شأنها تأسيس مجتمع واع، وهو ما أكد عليه السلطان العماني في أكثر من مناسبة.

وبمجرد تقلده السلطة اتخذ السلطان هيثم بن طارق، عدة إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة، والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين، ومراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة.

وذلك بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية.

وكان أبرز هذه الإجراءات هو صدور 28 مرسوماً سلطانياً في، أغسطس 2020، تضمنت قرارات بإلغاء قوانين، وإعادة هيكلة بعض الوزارات، واستحداث وزارات أخرى، وتغيير مسميات بعضها، وغيرها من القرارات التي أسهمت في تحسين الأداء الحكومي وزيادة الإنتاج، وخفض الإنفاق والقضاء على البيروقراطية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفتي سلطنة عمان يتفاعل مع توجيهات السلطان هيثم لوأد ظاهرة خطيرة

الهدهد

جريمة قتل هيام الشكيلية تخرج السلطان هيثم بن طارق عن صمته

الهدهد

عماني يحرق زوجته حتى الموت.. تفاصيل جريمة هزت عُمان وهوية الضحية

الهدهد

هكذا أنقذ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد جامعة إماراتية من الإفلاس

الهدهد

هل تتحقق نبوءة ليلى عبد اللطيف للعمانيين والسلطان هيثم؟ (فيديو)

الهدهد

“ماذا بقي إلا قطع دابرهم؟”.. لمن وجه مفتي عمان رسالته في بداية 2023؟

الهدهد

بحيل شيطانية.. عمليات احتيال منظمة بسلطنة عمان وبيان رسمي يحذر

الهدهد

عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على نجل عضو مجلس الشورى مالك بن هلال اليحمدي(شاهد)

الهدهد

فيديو لنزح مياه الأمطار يصدم العمانيين وبيان نفي من البلدية يضاعف الجدل.. ما القصة؟

الهدهد

سلطنة عمان ترفض الضغوط السعودية.. صحيفة إسرائيلية تثير الجدل

الهدهد

هل يستجيب السلطان هيثم بن طارق لدعوة الرئيس الإيراني؟

الهدهد

منخفض الشتاء.. تحذير هام من الأرصاد العمانية والطقس المتوقع لليومين المقبلين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما كشفته لغة جسد رونالدو بالسعودية.. خبيرة قطرية تفجر مفاجأة (فيديو)

من هم أغنى مشاهير انستغرام وكم يتقاضون عن كل منشور؟ (صور)

فيديو الهدف الأول لكريستيانو مع النصر.. هذه حقيقته بعدما غزا المواقع

صديقة رونالدو بالحجاب في السعودية.. حقيقة صورة أثارت جدلا

دريد لحام.. “غوار الطوشة” خدرَّ السوريين بأعماله النقدية وغدر بأقرب أصدقائه

مفاجأة.. ليونيل ميسي رفع نسخة مزيفة من كأس العالم في قطر (شاهد)

أول مشاهد من مسلسل “السجين النصاب” عن قصة حقيقية في الكويت

“حج المرأة دون محرم” قرار سعودي جديد يثير جدلا.. ما علاقة محمد بن سلمان؟

بملابس مثيرة.. جورجينا رودريغيز في مول سعودي رفقة امرأة منتقبة (فيديو)

منة شلبي تعاني أزمة نفسية ووالدتها الراقصة الشهيرة أصيبت بالزهايمر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC