الأربعاء, يناير 4, 2023
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هبة عبوك وأشرف حكيمي.. أنباء عن انفصالهما بعد مضاجعته لهذه الحسناء (شاهد)

كانت تظهر هبة عبوك بشكل منتظم مع زوجها أشرف حكيمي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم في قطر

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك وأشرف حكيمي.. أنباء عن انفصالهما بعد مضاجعته لهذه الحسناء (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– في أنباء غير مؤكدة، تشهد علاقة النجم المغربي أشرف حكيمي، بزوجته الممثلة التونسية هبة عبوك، توتراً قد يؤدي إلى الانفصال.

مغامرة عاطفية

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن العارضة البلجيكية روز بيرترام، صديقة كيليان مبابي، لها دور في ذلك. ويتعلق الأمر بمغامرة عاطفية خارج نطاق الزواج.

تزوجت “عبوك” المغربي أشرف حكيمي، رغم أنها تكبره بـ 12 عاماً، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية.

واليوم لدى حكيمي وهبة، اثنان من الأبناء، وهما: أمين (عامين)، ونعيم (10 أشهر).

هبة عبوك وأشرف حكيمي
أشرف حكيمي و هبة عبوك

حكيمي يضاجع صديقة روز

كانت تظهر هبة عبوك بشكل منتظم مع زوجها أشرف حكيمي ، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم في قطر.

وبينما يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام ، تنتشر شائعة على الشبكات الاجتماعية أن زواجهما في خطر. خاصة أنهما لم يظهرا معاً في رأس السنة.

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تزعم الشائعة أن مانون بنسود ، الصديقة المقربة جدًا لروز بيرترام تجمعها علاقة غرامية بأشرف حكيمي. بحسب صحيفة ” legossip” الفرنسية.

روز بيرترام وصديقتها المقربة مانون بنسود

وجاء في تغريدة ناشطة: “هل صحيح أن مانون بنسود ، صديقة روز بيرترام ، تضاجع حكيمي؟ حقا هذه البيئة قذرة للغاية”.

ورد آخر: “ماذا تقولين؟ هل هذه مزحة؟ هل لديك مصدر لهذه المعلومات؟ لأن حكيمي متزوج؟!”.

مانون بنسود
تزعم الشائعة أن مانون بنسود تجمعها علاقة غرامية بأشرف حكيمي

هبة عبوك تتجاهل

في سياق آخر، أعادت هبة عبوك إحياء موضة السبعينيات والتسعينيات بارتداء “الدنيم المزدوج“.

شاركت الممثلة سلسلة من الصور وهي تمشي في باريس بإطلالة غير رسمية تتضمن هذه الموضة.

واستكملت هبة إطلالتها بحذاء رياضي أبيض.

أعادت هبة عبوك إحياء موضة السبعينيات والتسعينيات بارتداء “الدنيم المزدوج

“الدنيم المزدوج” الذي ارتدته هبة كان عبارة عن سترة ثنائية اللون جمعت بين درجتين مختلفتين من الدنيم. أحدهما كأنه مغسول والآخر أغمق من الأسفل.

من ناحية أخرى ، هناك البنطلون ، الذي يكرر نفس الموديل ، قماش دينم أغمق على الخصر العالي ولون أفتح على ساق البنطال بتصميم “كبير الحجم” إلى حد ما. مع حذاء رياضي أبيض وقميص بني ضيق وحقيبة يد بيضاوية.

هبة عبوك وأشرف حكيمي
اختارت الممثلة أن تترك شعرها فضفاضًا

استمرارًا لطبيعة “المظهر” ، اختارت الممثلة أن تترك شعرها فضفاضًا مع وجود فرق من جانب واحد ، حيث يمكن رؤية بعض الأقراط الصغيرة التي تزين أذنها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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