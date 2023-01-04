هبة عبوك وأشرف حكيمي.. أنباء عن انفصالهما بعد مضاجعته لهذه الحسناء (شاهد)

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وطن– في أنباء غير مؤكدة، تشهد علاقة النجم المغربي أشرف حكيمي، بزوجته الممثلة التونسية هبة عبوك، توتراً قد يؤدي إلى الانفصال.

مغامرة عاطفية

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن العارضة البلجيكية روز بيرترام، صديقة كيليان مبابي، لها دور في ذلك. ويتعلق الأمر بمغامرة عاطفية خارج نطاق الزواج.

تزوجت “عبوك” المغربي أشرف حكيمي، رغم أنها تكبره بـ 12 عاماً، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية.

واليوم لدى حكيمي وهبة، اثنان من الأبناء، وهما: أمين (عامين)، ونعيم (10 أشهر).

حكيمي يضاجع صديقة روز

كانت تظهر هبة عبوك بشكل منتظم مع زوجها أشرف حكيمي ، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم في قطر.

وبينما يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام ، تنتشر شائعة على الشبكات الاجتماعية أن زواجهما في خطر. خاصة أنهما لم يظهرا معاً في رأس السنة.

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تزعم الشائعة أن مانون بنسود ، الصديقة المقربة جدًا لروز بيرترام تجمعها علاقة غرامية بأشرف حكيمي. بحسب صحيفة ” legossip” الفرنسية.

وجاء في تغريدة ناشطة: “هل صحيح أن مانون بنسود ، صديقة روز بيرترام ، تضاجع حكيمي؟ حقا هذه البيئة قذرة للغاية”.

What? C est une blague ? T as eu l info ou ça? Mais il est marié Hakimi — estellllle (@estelle92_) January 3, 2023

ورد آخر: “ماذا تقولين؟ هل هذه مزحة؟ هل لديك مصدر لهذه المعلومات؟ لأن حكيمي متزوج؟!”.

هبة عبوك تتجاهل

في سياق آخر، أعادت هبة عبوك إحياء موضة السبعينيات والتسعينيات بارتداء “الدنيم المزدوج“.

شاركت الممثلة سلسلة من الصور وهي تمشي في باريس بإطلالة غير رسمية تتضمن هذه الموضة.

واستكملت هبة إطلالتها بحذاء رياضي أبيض.

“الدنيم المزدوج” الذي ارتدته هبة كان عبارة عن سترة ثنائية اللون جمعت بين درجتين مختلفتين من الدنيم. أحدهما كأنه مغسول والآخر أغمق من الأسفل.

من ناحية أخرى ، هناك البنطلون ، الذي يكرر نفس الموديل ، قماش دينم أغمق على الخصر العالي ولون أفتح على ساق البنطال بتصميم “كبير الحجم” إلى حد ما. مع حذاء رياضي أبيض وقميص بني ضيق وحقيبة يد بيضاوية.

استمرارًا لطبيعة “المظهر” ، اختارت الممثلة أن تترك شعرها فضفاضًا مع وجود فرق من جانب واحد ، حيث يمكن رؤية بعض الأقراط الصغيرة التي تزين أذنها.