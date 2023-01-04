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“نعش بيليه” يضع إنفانتينو في حرج كبير وهكذا رد بعد الضجة (شاهد)

يرأسة جياني إنفانتينو الفيفا منذ 26 فبراير 2016 وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019

كتب فهمي الورغمي
نعش بيليه و إنفانتينو watanserb.com
نعش بيليه و إنفانتينو
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وطن- أصبح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد التقاطه صورة سيلفي بالقرب من نعش جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، موضوعا للانتقاد والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليعود مجددًا للتعليق على تلك الانتقادات المُوجهة إليه.

غضب من إنفانتينو بسبب سيلفي له مع جثمان بيليه

وحضر إنفانتينو، شأن مئات الآلاف من المشيعين في البرازيل، جنازة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل “بيليه” التي كانت موجودة وسط إستاد نادي “سانتوس” البرازيلي.

والتقط إنفانتينو الصورة بهاتفه المحمول أثناء تواجده بالقرب من نعش بيليه حيث وُضع جثمان فقيد كرة القدم العالمية منذ الاثنين.

غضب من إنفانتينو بسبب سيلفي له مع جثمان بيليه
غضب من إنفانتينو بسبب سيلفي له مع جثمان بيليه

حيث قررت الحكومة البرازيلية تنظيم جنازة رسمية لبيليه، ومنح مئات الآلاف من البرازيلين الفرصة لإلقاء “النظرة الأخيرة” عليه قبل دفنه، الثلاثاء.

لكن صورة سيلفي إنفانتينو بجانب نعش بيليه، جلعت منه محل انتقادات وسخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتمحورت الانتقادات و عبارات السخرية والاستياء على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خاصة حول اقترابه الشديد من نعش جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

انفانتينو يثير الجدل بالتقاطه سيلفي في جنازة بيليه
انفانتينو يثير الجدل بالتقاطه سيلفي في جنازة بيليه

إنفانتينو يرد على منتقديه

وخلال زيارته للبرازيل، الاثنين، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الأسطورة البرازيلي الراحل، أكد إنفانتينو أنه سيُطالب جميع الاتحادات الأهلية الـ211 الأعضاء بـ”الفيفا” بإطلاق اسم بيليه على أحد الملاعب في بلادها بهدف تخليد اسم النجم الراحل الذي لا يزال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي تُوّج بلقب “كأس العالم” 3 مرات، وتعريفه للأجيال القادمة.

إنفانتينو يرد على منتقديه
إنفانتينو يرد على منتقديه

ولم يتفهم إنفانتينو سبب الفهم السلبي لتصرُّفه، وكتب عبر حساب إنستغرام: “وصلت للتو من رحلتي إلى البرازيل، حيث تشرفت بالمشاركة في مراسم تكريم بيليه التي جرت في فيلا بيلميرو في سانتوس”.

وتابع بقوله: “أشعر بالاستياء والحيرة بعد إبلاغي بتعرضي لانتقادات واضحة من قِبل بعض الأشخاص لالتقاطي صورة سيلفي وصوراً أخرى خلال المراسم، أول من أمس الاثنين”.

وأضاف: “أريد التوضيح أنني تشرفت وتأثرت بطلب الزملاء وأفراد عائلة الأسطورة بيليه مني إذا كان بمقدوري التقاط بعض الصور معهم، وبالطبع وافقت على الفور”.

كما ذكر أنه “فيما يتعلق بالصورة السيلفي، زملاء بيليه طلبوا مني التقاط صورة سيلفي لنا جميعاً، لكنهم لم يعرفوا كيفية فعل ذلك، ولكي أساعدهم التقطت صورة لواحد منهم والتقطت صورة لنا جميعاً معه”.

ولفت بقوله إنه “إذا كانت مساعدة زميل لبيليه ينتج عنها انتقادات فأنا سعيد بالقيام بذلك، وسأواصل المساعدة قدر استطاعتي لهؤلاء الذين ساهموا في كتابة الصفحات الأسطورية لكرة القدم”.

وقال إنفانتينو في نهاية منشوره: “أكن الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه ولتلك المراسم، أمس (أول من أمس الاثنين) لدرجة أنني لن أفعل أبدًا أي شيء قد يكون غير محترم بأي شكل من الأشكال”.

وفاة الأسطورة بيليه.. عرَّف العالم معنى كرة القدم

وتُوفي أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه الخميس الماضي، عن عمر 82 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت الراحل بيليه، أغلب الشخصيات الرياضية والسياسية حول العالم لدوره التاريخي في جعل الساحرة المستديرة واحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم.

ونزولا عند طلب إنفانتينو، انطلقت عدد من البلدان حول العالم في تسمية بعض ملاعبها على اسم الراحل بيليه.

حيث أعلن “أوليسيس كوريا اي سيلفا” رئيس وزراء الرأس الأخضر إطلاق اسم بيليه على الملعب الوطني استجابة لطلب جياني إنفانتينو رئيس “الفيفا” لتخليد ذكرى النجم الأسطوري البرازيلي الراحل في دول العالم.

إطلاق اسم بيليه على الملعب الوطني استجابة لطلب جياني إنفانتينو
إطلاق اسم بيليه على الملعب الوطني استجابة لطلب جياني إنفانتينو

ومن المرجح أن تنخرط عديد الدول في قادم الأيام في المبادرة التي أعلن عنها إنفانتينو، الذي يرأس الفيفا منذ 26 فبراير 2016 إثر فضيحة فساد مدوية هزّت المنظمة العالمية، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

كما أعلن ترشحه إلى عُهدة ثالثة من أجل خوض غمار الانتخابات مطلع عام 2023، مع العلم أنه المُرشح الوحيد.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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